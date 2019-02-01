Совет Narva Vesi примет решение об отставке Алексея Воронова 8 апреля

На состоявшемся 2 апреля заседании совета муниципального предприятия Narva Vesi прошли выборы нового члена правления, также было рассмотрено заявление об отставке арестованного по подозрению в коррупции председателя правления Алексея Воронова. Вопрос с его отставкой совет решит 8 апреля.

По информации rus.err.ee в протоколе заседания совета Нарвского водоканала, прошедшего 2 апреля, отсутствовала запись об отставке Алексея Воронова.

Председатель совета предприятия Владимир Мижуй пояснил rus.err.ee, что 2 апреля совет только ознакомился с заявлением Воронова, а решение об отставке будет принято в понедельник, 8 апреля, когда члены совета снова соберутся. "Согласно заявлению Воронова, отзовем его из правления предприятия".

Новым членом правления водоканала 2 апреля выбрали главного бухгалтера Ренату Метсис.

Помимо муниципальной фирмы Алексей Воронов по собственному желанию сложил с себя депутатские полномочия и покинул совет Нарвской больницы.

Подозрения в отношении Алексея Воронова

Вируская окружная прокуратура подозревает депутата Нарвского горсобрания Алексея Воронова в нарушении требований осуществления государственных закупок с целью предоставления преимущества для участника производства, в неоднократном вымогательстве взяток и получении взяток в большом размере.

По версии прокуратуры, Воронов, используя свое служебное положение члена правления AS Narva Vesi, создавал для своих знакомых предпочтительное положение по сравнению с другими участниками конкурсов. Он составлял условия конкурса таким образом, чтобы они подходили для его фаворитов, и позволял вносить изменения в предложения в ходе конкурсной процедуры, обеспечивая тем самым победу на конкурсе для своих знакомых. Согласно регистру госпоставок, в период с 2013 года работы по строительству, обновлению и обслуживанию дренажных систем и ливневой канализации, которые заказывал водоканал Narva Vesi, выполняли фирмы Pipes Building OÜ (пять договоров на общую сумму 2,37 млн евро) и SKVeod Logistika OÜ (один договор на сумму чуть более 77 000 евро). Фирмы принадлежат Сергею Березовскому, который проходит по этому делу в качестве подозреваемого. Прокуратура также подозревает Воронова в том, что в качестве члена горсобрания он помогал получать разрешения на строительство и утверждать проекты закупок в Нарвской горуправе. В качестве компенсации за оказанные услуги Воронов якобы получил взятку на сумму около 60 000 евро.

Артур Тооман,

rus.err.ee

