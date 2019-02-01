Сторонники добычи известняка активизировались, но встретили мощный отпор

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Комиссия по городскому хозяйству Нарвского городского собрания на заседании 28 марта в очередной раз единогласно высказалась против того, чтобы разрешить компании Ikaros Grupp добычу известняка в карьере Kadastiku.

Теэт Куусмик: «Оборот работающих предприятий (в промпарке близ места предполагаемых разработок — прим. ред.) составил в прошлом году около 80 млн евро, налогов отчислено свыше 10 млн, сделано инвестиций на 70 млн и создано 800 рабочих мест, в то время как добыча известняка привлечет лишь около 100 тысяч инвестиций и 10-15 рабочих мест».

Если ранее между депутатами и членами горуправы наблюдались некоторые расхождения во мнениях по поводу данной проблемы (см. «НГ» от 8.08.2018 и 29.08.2018), то последнее заседание комиссии продемонстрировало абсолютное единство. Позицию горуправы представил вице-мэр Алексей Евграфов, подчеркнув, что вся она целиком поддерживает мнение горсобрания, еще в сентябре («НГ» от 26.09.2018) высказавшегося против разработки полезного ископаемого.

В конечном итоге, после того, как на сессии горсобрания 24 января была инициирована детальная планировка территории, расположенной в зоне месторождения известняка, в силу чего никакая разработка в течение срока планирования невозможна, казалось бы, «известковый беспредел» хоть на время отодвинут. Однако возникли новые препятствия.

Оценка экспертной оценки

В частности, руководству промпарков пришлось изучить некую «экспертную оценку», датируемую 12 февраля сего года и инициированную добывающей компанией. По этому поводу на заседании комиссии выступил специально приглашенный член правления промышленных парков Ида-Вирумаа Теэт Куусмик, аргументированно доказавший несостоятельность предъявленной экспертизы. «Я проработал это экспертное мнение, – очень вежливо отметил г-н Куусмик, – и в общем выявил там несколько проблемных мест». Во-первых, эксперт, который, кстати, ни разу не связался с руководителями промпарков, ориентировался лишь на сегодня имеющиеся строения, но не учел того, что ожидаются новые застройки, причем несколько зданий планируются уже в нынешнем году, и их тоже следовало принять во внимание, так как разрешение на добычу хотят выдать на 30 лет, подчеркнул Теэт Куусмик. Во-вторых, эксперт учел газовые трассы, расположенные на расстоянии 40 метров от места разработки, но не отметил существующие подземные трассы, в том числе электрические кабели большой мощности, пролегающие в 30 м от места предполагаемой разработки. Эти и другие несуразности позволили Теэту Куусмику прийти к однозначному выводу: «Экспертная оценка очень слабая и не соответствует действительности».

Министр не в курсе дел?

Как известно, одним из учредителей ЦУ «Промышленные парки Ида-Вирумаа» является государство. Как же получается, поинтересовался член комиссии и депутат Алексей Мяги, что одна государственная структура – Министерство экономики – развивает промпарки, а вторая – Министерство окружающей среды – поддерживает добычу известняка и тем самым фактически губит перспективное направление? В ближайшее время будем встречаться и обсуждать, ответил Теэт Куусмик, тем более что представители обоих министерств (от второго это вице-канцлер Маргит Мартенсон) входят в Совет промпарков.

Член комиссии и руководитель АО «Накро» Александр Брокк в связи с этим сообщил, что недели две назад у него на предприятии в гостях был министр окружающей среды Сийм Кийслер, который после объяснения проблемы изумленно признался, что сам ничего не знает, и для него это вообще новый вопрос, но – «мы будем заниматься, пишите письма» и т.д. Видимо, заключил Александр Александрович, инициативы такого рода возникают на более низком уровне. В итоге министр как будто проникся, и на его поддержку, полагает Александр Брокк, можно рассчитывать.

Если завтра начнутся взрывы

В случае «черного», по выражению Алексея Мяги, сценария будет, как выяснилось, плохо всем без исключения – и промышленникам, и обычным горожанам. Например, член правления «Аквафора» Михаил Фомичев известил, что его предприятие на сегодня приостановило закупку нового миллионного оборудования, потому что «нет хуже ситуации в бизнесе, когда правила меняются во время игры». Александр Брокк добавил, что при негативном сценарии предприятия, которые должны появиться, не появятся, а те, что есть, уйдут. И еще надо иметь в виду, что почти все участки в обоих промпарках проданы, следовательно, когда начнутся взрывные работы, их владельцы могут предъявить значительные претензии, пойдут неизбежные иски.

По поводу экологической угрозы специалист горуправы София Перескока отметила, что итогом добычи известняка станет «деградация окружающей среды на несколько порядков», включая уничтожение видов животных, находящихся под охраной.

Что касается жителей – и не только близлежащих домов, – то здесь одна лишь известковая пыль, распространяемая, как отметил Алексей Евграфов, не менее чем на 800 м, может, согласно авторитетным источникам, вызвать целый букет тяжелых заболеваний, таких как раздражение (даже ожоги) кожи, слизистых оболочек глаз, изъязвление верхних дыхательных путей, воспаление легких и т.д.

Срок ответа – два месяца

Такой предел обозначен в письме от Министерства окружающей среды, датированном 26 февраля. Коротко говоря, если до этого момента горсобрание не выскажет своего мнения по поводу экспертной оценки, то это будет воспринято как знак согласия на разработку. Надеемся, до этого не дойдет: пакет документов на основании протокола заседания комиссии уже в работе, а будущую реакцию депутатов предугадать нетрудно.

Сергей ТРОХАЧЕВ