Уникальное производственное здание можно будет увидеть не только снаружи, но и внутри

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Не успеет прийти и лето, как огромное производственное здание на ул. Тиймана, 1 С в Нарве, в котором когда-то располагались цеха мебельного комбината Narova, распахнет свои двери. И увидеть, что там внутри - за великолепными арочными окнами этого известного нарвитянам архитектурного сооружения – сможет каждый желающий.

Александр Брокк с юмором говорит: «Сил и средств на реновацию производственного здания бывшего мебельного комбината потребовалось столько, что, наверное, ДК им. Герасимова можно было бы пять раз восстановить».

Усилиями предпринимателя Александра Брокка, директора Нарвского кожзавода и руководителя промпарка Intec-Nakro, который на протяжении шести лет занимается реконструкцией этого уникального объекта, прежняя промышленная территория по большей части превращается в пространство коммерческого назначения. Условно ее можно разделить на несколько частей. Так, на 3 300 квадратных метрах разместится торговый центр cети А 1000 Market. Магазины этой сети предлагают товары первой необходимости, продовольственные и промышленные товары. Сеть имеет свои магазины в Тарту, Валга, Выру, Вильянди, Кохтла-Ярве, теперь вот открывает свой магазин и в Нарве.



Следующие 5200 кв. метров будут отданы под выставочные площади. Уже 17 мая, говорит предприниматель, здесь будет развернута большая строительная выставка-ярмарка – по типу той, что ежегодно проходит в Таллинне в выставочных павильонах в Пирита. «Ее организацией занимаются профессионалы – Estonian Fairs Ltd («Эстонские выставки»), я же предоставляю для них площадь, - уточняет Брокк. – Надеемся, накануне дачного сезона выставка-ярмарка такой направленности будет востребована не только нарвитянами, но и жителями всего Ида-Вирумаа, а также нашими российскими соседями. Но, признаюсь, моя личная мечта – со временем сделать также выставку автомобилей по типу Motorex в Таллинне и Тарту.

В двухэтажном здании, которое примыкает к ангарам (так в обиходе нарвитяне называют бывший производственный комплекс), полным ходом идет подготовка к открытию кафе Grill House Narova. Над созданием современного стильного интерьера, ключевой темой которого стала старая Нарва, трудились таллиннские дизайнеры. Оперировать здесь будет фирма, имеющая профессиональный опыт в области ресторанного бизнеса. Кухня нового кафе оснащена по последнему слову техники. На втором этаже будет функционировать банкетный зал с возможностями конференц-зала, есть планы, что со временем здесь появится и открытая терраса для летнего кафе. В общей сложности кафе занимает 564 кв. метра.

- То есть никакого производства на этих бывших индустриальных площадях больше не будет? –интересуюсь я у Александра Брокка, когда мы идем вдоль ангаров. Фасад их, к слову, тянется на четыреста метров. Еще пару лет назад он был практически не виден за разросшимися кустами и деревьями. Когда их частично убрали, расширили примыкающую дорогу, положили новый асфальт, обустроили просторную парковку, а главное — сняли с больших окон листы фанеры, которыми многие из них были забиты, помнится, все ахнули: какая, оказывается, таилась здесь красота!

- Так вот производство будет, но частично, - отвечает предприниматель. - Со стороны дороги, которая идет по ул. Тиймана, видна лишь часть этого огромного здания. Но оно тянется на четыреста метров не только в длину, но еще и в глубину. Подъезд к той территории идет по другим трассам. 9 800 кв. метров будут отданы под промпарк. Уже есть шесть фирм-арендаторов; ждут, когда мы подготовим помещения. Надеюсь, в течение года справимся.

Вообще же, по словам Александра Брокка, изначально, то есть шесть лет назад, идея приобрести производственное здание обанкротившегося мебельного комбината Narova была продиктована ничем иным, как желанием расширять промышленный парк Intec-Nakro. “Наша территория была уже вся занята, а спрос на производственные площади продолжал расти, - рассказывает Брокк. - Тиймана, 1 представлялся очень хорошим вариантом».

Правда, никто не предполагал, с каким количеством проблем придется столкнуться при реновации здания площадью в 22 320 кв. метров, которое несколько лет простояло в бездействии и разваливалось. Полгода ушло только на то, чтобы освободить его от бытового и промышленного мусора (в том числе и старого оборудования). Но это мелочи, по сравнению с тем, что предстояло сделать: поменять все подземные и наземные коммуникации, установить новую вентиляционную систему, восстановить всю систему отопления, провести новую электрику, сделать наливные полы (предварительно убрав плиты и даже местами асфальт, который лежал в некоторых цехах), отмыть арочные потолки, расчистить стены от наслоений (ведь здесь было производство), поменять все окна и двери…

Шесть лет назад была такая картина.

К слову, об окнах на фасаде: их пришлось заказывать в Бельгии, поскольку в Эстонии сегодня нет такого оборудования, чтобы сделать нужные полусферы. А, например, стеклоблоки для восстановления окон в дальних помещениях так и вообще собирали, как говорится, с миру по нитке: скупали у дачников, у фирм, где только могли, потому что стандарт стал иным и в магазинах блоки образца 60-70-х годов прошлого века сегодня не найти. «Мы намеренно сохранили в некоторых помещениях старые батареи, вентили, оставили кирпичную кладку тех лет, ведь это все фрагменты славной истории нашей индустриальной Нарвы, - рассказывает Брокк. - Будем этому следовать и когда возьмемся за реставрацию конференц-зала в административном здании бывшего мебельного комбината (оно находится на другом конце по линии ангаров и примыкает к высотному зданию «Наровы»). Во всяком случае, уникальный «волнистый» потолок мы точно восстановим и потолочные лампы эстонского дизайна 70-х годов XX века снимать не будем». Конференц-зал Александр Брокк предложил Нарвской гор­управе для размещения макета Старой Нарвы. Но это уже тема для отдельного разговора.

Комментарий специалиста

Мадис Туудер, старший инспектор по охране объектов старины Нарвской горуправы:

- Здание бывшего цеха мебельного комбината Narova на ул. Тиймана в Нарве, без преувеличения, уникально в инженерно-архитектурном отношении. Уникальны, во-первых, его железобетонные конструкции. Подобных в Эстонии единицы. Можно вспомнить разве что спроектированные и построенные датчанами в 1916-1917 гг. ангары в Летной гавани в Таллинне, где сейчас размещается Морской музей. Нарвское здание — это первая железобетонная конструкция, которая была спроектирована именно эстонскими инженерами, конкретно - Хейнрихом Лаулом, Гуннаром Нурметом и Юларом Тярно. Интересно, что архитектором этого промышленного здания выступила женщина — Майму Каарнавяли. Спроектировано здание было в 1957 — 1958 гг., строительство началось в 1960-м.

Светлана Зайцева