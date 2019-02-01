Горожане и власти не договорились: остановка «Петровский крест» разместится на улице Вейценберга

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Встреча горожан и представителя городской власти по поводу размещения остановки автобуса номер 7, на которую жителей призывали в том числе и со страниц нашей газеты, завершилась разочарованием пришедших.

Напомним, что в марте Департамент городского хозяйства через СМИ обратился к жителям с просьбой высказать свое мнение по поводу места размещения остановки.

Ранее, согласно устной договоренности, водитель автобуса высаживал горожан рядом с памятником «Крест», не доезжая 100 м до старой остановки. После реализации проекта по строительству велодорожек высаживать пассажиров «по требованию» больше нельзя.

Зачем тогда спрашивали?

На состоявшуюся 25 марта 2019 года встречу со старшим специалистом по организации дорожного движения Игорем Кругловым собралось примерно 40-45 человек, многие из которых ушли, не дождавшись ее завершения. Почему? Потому что, по мнению горожан, Департамент городского хозяйства отверг все высказанные предложения.

Мнение жителей деревни Старые Сийвертси обобщила нашему изданию Нина Грищенко:

- Все наши предложения были отвергнуты окончательно. Игорь Круглов показал на схеме участок дороги, мол, здесь невозможно поставить платформу из-за плохой видимости для водителей, и представил нашему вниманию «График тормозного пути». Извините, мы не водители, а пассажиры. Зачем нам эта информация? Нам нужна остановка на прежнем месте, там, где она располагалась на протяжении последних 30 лет. На встрече же мы только слышали на все предложенные варианты один ответ: «Нет возможности, нет возможности». Для чего нас тогда собирали? Для того, чтобы заморочить всем читателям головы тем, как заботятся о людях, и поставить галочку о выполненной работе? Уже и не знаем, где ещё просить помощи и понимания, может, хоть газета поможет.

Ей вторит и другой участник встречи, анонимно оставивший после разговора эмоциональный отклик на местном портале Seti.ee (стилистика и орфография сохранены — прим. ред.):

- «Собрание проходило на месте требуемой остановки. С самого начала было видно, что эта тема специалисту явно не нравится, и он начал опрос, кто здесь и откуда. Выяснилось, что никому не надо дальше ехать, все “отсюда”. Круглов долго и занудно объяснял, почему нельзя нигде сделать остановку, прилагая при этом бумажки о торможении в разных погодных условиях, которые эту массу людей, человек около сорока, вовсе не интересовали. Были лишь выкрики: “Нам нужна остановка”. Потом для наглядности предложил перейти на кольцо, где все желали оставить остановку, как было ранее. Он снова сказал, что это НЕВОЗМОЖНО. Дескать, если сделать тут платформу, надо делать переход. Люди пытались сказать, что там он не нужен вовсе, что там велосипедно-пешеходная дорожка проходит, но представитель департамента стоял на своем, нужен переход и баста! Непонятно только одно, почему поворот налево с Усть-Наровской улицы на улицу Мятта можно, а тут же на кольцо нельзя, они даже с одной точки начинаются.

В итоге Круглов … пошел через дорогу, где нет перехода, к своей машине. А мы, кто в состоянии, поплелись пешком домой, автобусами там не балуют, как, впрочем, и во всем городе. Зачем приходили, мы так и не поняли, все было очевидно с самого начала - не хочет Нарвская власть ничего делать для народа, а вредить - пожалуйста, убрали остановку и радуются…».

Недовольство горожан вызывает тот факт, что новая остановка находится значительно дальше от их домов, что создаёт лишнюю нагрузку для людей, которые живут в поселке Сийвертси, а это – в основном, пожилые люди. Зачем спрашивали мнение горожан, удивляются люди, если к нему нет возможности прислушаться?

Новых предложений не поступило

В Департаменте городского хозяйства нам подтвердили, что в Нарвскую горуправу поступало обращение жителей Нарвы с вопросом о причинах переноса остановки «Peetri rist» с улицы Йыэсуу на улицу А. Вейценберга (первый поворот налево от памятника «Крест» в направлении движения Нарва — Нарва-Йыэсуу — прим. ред.), а также с просьбой найти другое место для размещения остановки.

Чиновники поясняют: оборудовать остановку на правой стороне ул. Йыэсуу негде, так как для этого необходимо обустроить автобусный карман и пешеходный переход. В свою очередь, для формирования кармана и строительства перехода недостаточно места: из-за искривления дороги видимость на участке очень плохая. На самой площадке у памятника «Крест» делать остановку также недопустимо, так как вокруг памятника идет дорога, а строить остановку прямо на дороге, без соответствующего автобусного кармана, нельзя.

В городском бюджете 2019 года выделены средства на установку нескольких платформ для ожидания, в том числе на платформу «Петровский крест» (Peetri rist). Для того, чтобы выбрать наиболее удобное место для установки платформы, специалисты были готовы принять во внимание пожелание горожан, однако речь сразу шла о том, чтобы разместить её на улице А.Вейценберга.

Старший специалист Игорь Круглов пояснил, что на встречу с ним пришли люди, которых условно можно разделить на две большие (по 30-40 человек) группы. Первых не устраивало новое расположение автобусной остановки, и они желали бы перенести её ближе к ул. Мята. Эта группа состояла из жителей домов района Vana Siivertsi и

посещающих расположенное рядом кладбище. Вторая группа - это садоводы AÜ Progres, которых полностью устраивало место расположения временной остановки, и переноса постоянной остановки в другое место они не желали. На самой встрече не смог участвовать председатель AÜ Progres, но мнение членов товарищества он сообщил департаменту по телефону.

Игорь Круглов:

- На встрече я объяснил присутствующим, что в тех четырех местах, которые были предложены для установки автобусной платформы ранее, строить ее опасно. Прежде всего из-за того, что платформа будет скрыта от участников движения самим памятником и/или автобус, совершающий маневр, будет блокировать движение по дороге Нарва - Нарва-Йыэсуу. Объяснял я все это аргументированно на схемах и таблицах.

Круглов отметил, что на встрече он ещё раз предложил людям подумать о других вариантах и был готов рассмотреть их до начала конкурса поставки. Однако до 27 марта никаких предложений не поступило, в указанный день конкурс был объявлен, и на данный момент изменить условия поставки уже нельзя. Остановка «Петровский крест» (Peetri rist) разместится на улице А. Вейценберга.

Софья БОБОРЕНКО