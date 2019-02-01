Приспособление жилого помещения: на второй тур в Нарве поступило 30 ходатайств

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Депутат Вера Григорьева, входящая в оппозиционную фракцию «Наша Нарва», считает, что Департамент социальной помощи Нарвы во втором туре намного активнее проводит информационную кампанию о возможностях нарвитян, связаных с приспособлением жилых помещений для людей с нарушениями здоровья, по сравнению с первым туром.

Владимир Резвухин, владелец фирмы Baltisigma OÜ, занимается приспособлением квартиры под нужды нарвитянина Павла, имеющего недостаток здоровья опорно-двигательного аппарата. По словам Владимира, чтобы Павел, передвигающийся на коляске, мог пользоваться туалетом и ванной комнатой в стандартной «хрущевке», необходима масштабная реконструкция: строителям пришлось разобрать стены между ванной, кухней и коридором для того, чтобы расширить площадь помещения. Также были переделаны стояки канализации и труб горячей и холодной воды.

- Второй тур приема ходатайств на адаптацию жилья людей с особыми потребностями государство открыло 21 февраля. Я знаю, что на 30-е марта в Департамент социальный помощи Нарвы от горожан поступило 30 ходатайств, но обращений может быть намного больше, - считает Вера Григорьева.

Глава Социального департамента Елена Васильева сообщила, что люди, приходящие на прием, знают о предлагаемых возможностях и активно задают вопросы.

По информации Министерства социальных дел, для Нарвы на 2018-2022 годы по программе адаптации жилья для людей с особыми нуждами запланировано 437 685 евро. Предполагается, что за это время условия своего проживания смогут улучшить 91 человек.

От Нарвы пока - немного

В прошлом туре, открывшемся в марте 2018 года, от жителей Нарвы поступило 20 ходатайств, из которых 13 получили подтверждение на финансирование из средств, получаемых в рамках меры Европейского Фонда регионального развития, из средств, выделенных в бюджет города Нарвы из государственного бюджета на оказание социальной помощи, а также из бюджета города Нарвы.

За прошедшее время по 8 ходатайствам работы были завершены, ещё по пяти заявлениям — продолжаются. Ходатайства на этот тур, подчеркнем, уже не принимаются, сам же тур заканчивается 31 декабря нынешнего года.

Вера Григорьева подчеркивает, что во втором открывшемся туре государство не стало устанавливать конкретную сумму для того или иного местного самоуправления, просто посчитав, что в этом году под нужды людей с недостатками здоровья планируется приспособить 1490 жилых помещений по всей Эстонии. На эти цели заложена сумма в 7 186 351 евро, из которых 15 процентов (1 268 179 евро) будет выплачено из бюджетов местных самоуправлений.

Напомним, что в 2018 году для Нарвы было запланировано 590 601 евро, однако по факту потрачено 53 098 евро.

Вера Григорьева, депутат Нарвского горсобрания:

- По информации, полученной из Департамента социальной помощи Нарвы, в 2018 году в Нарве проживало 2754 человека, имеющих заболевания, связанные с трудностями передвижения. В связи с инициативой государства 117 жителей города Нарвы соответствовали основным требованиям программы адаптации своего жилого помещения. Однако, как мы видим, реальная помощь была оказана намного меньшему числу людей. Сначала в городском бюджете на эти нужды было заложено всего 5 тысяч евро, потом добавили ещё 17 тысяч. Если посмотреть на цифры официальной статистики, общие расходы по проекту в 2018 году составили всего 70 098 евро, из которых государство вернёт Нарве 53 098 , что составляет 85 процентов от всех расходов.

Сейчас, когда открылся второй тур, очень важно не терять время, так как прием ходатайств будет завершен 26 июля, а ведь людям нужно собрать необходимые документы, договориться с фирмами-подрядчиками. Наши горожане заслуживают того, чтобы в полной мере пользоваться дополнительными возможностями, которые предлагают государство и местное самоуправление, но для этого они должны быть оповещены о них своевременно.

Всего в 2018 году Министерство финансов одобрило 467 заявок (на 56 самоуправлений) на адаптацию жилья людей с особыми потребностями. Местные самоуправления спланировали адаптацию жилья на сумму 2,4 млн евро. Заметим, что небольшие самоуправления приняли весьма скромное участие в первом туре, но в городах порядок цифр совсем другой: Таллинн и Тарту потратили на адаптацию жилья порядка 250 тысяч евро, Пярну - 189 тысяч, Вильянди – 134 тысяч.

Заявки принимаются до 26 июля

Директор Департамента социальной помощи Елена Васильева поясняет:

- Второй тур подачи ходатайств открыт с 21-го февраля 2019 года. Продолжительность тура до 26-го августа. Согласно городскому порядку, регулирующему деятельность городских структур в рамках данного проекта, ходатайства заканчивают принимать за месяц до срока окончания тура, то есть до 26-го июля.

Для участия в программе человек должен предоставить в Департамент социальной помощи:

n Заявление.

n Документ, подтверждающий право пользования жилым помещением.

n Ценовое предложение от фирмы, которая будет осуществлять приспособление.

В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные документы:

n Согласие собственника на приспособление жилья.

n Оценка жилой среды от Департамента социального страхования.

n Письменное подтверждение о возможности самофинансирования со стороны заявителя или его спонсоров.

В случае, если у человека есть сложности в сборе документов, Департамент социальной помощи обещает для этого предложить ему услугу, то есть помощь, опорного лица. Если в приспособлении нуждается взрослый человек, документы подаются в отдел попечения Департамента социальной помощи.

Приёмное время отдела попечения:

Пнд: 9.00-12.00, 13.00-17.00

Среда: 9.00-12.00, 13.00-16.00.

3-й этаж, к.307.

Если в приспособлении нуждается ребенок, консультацию по подаче документов оказывает координатор проекта, работник Департамента социальной помощи Надежда Дорофеева, тел. 35 69600.

В случае превышения предельно установленных норм оплаты работ (а для каждого вида работ Министерство финансов просчитало и уже определило максимальную стоимость в рамках программы) может быть применён принцип самофинансирования со стороны человека, нуждающегося в перестройке своего жилья.

Комментарий специалиста

Анна Тислер, советник по связям с общественностью Министерства социальных дел, разъясняет:

- Для адаптации жилья человек с особыми потребностями или его родственники должны обратиться в местное самоуправление по месту жительства. Человек может самостоятельно выбрать и нанять фирму, которая проведет работу по адаптации жилья. Однако если человек по тем или иным причинам не может самостоятельно заняться поиском фирмы, местное самоуправление обязано ему помочь в поисках и найме.

На основании ходатайств жителей местное самоуправление составляет ходатайство для получения пособия и представляет его государству на вынесение решения. После принятия решения жилье адаптируется при поддержке местного самоуправления, и государство компенсирует самоуправлениям расходы в объеме 85% из средств Европейского фонда регионального развития.

Адаптация означает перестройку жилья таким образом, чтобы для людей создавались специфические и обусловленные их особыми нуждами изменения - например, пандус, подъемник, а также обусловленные недугом решения - например, установка душа вместо ванной. В ходе адаптации можно также устанавливать гарантирующие безопасность человека с особыми потребностями ограждения, автоматику для садовых ворот, понижать площадь кухонных поверхностей и техники.

В каждом местном самоуправлении живет разное количество людей с особыми потребностями, которые нуждаются в адаптации жилья. Местные самоуправления сами дают оценку, сколько людей нуждается в помощи, и скольким они обещают помочь в течение того периода, пока существует эта программа. Ходатайства на адаптацию жилья могут подавать все люди с особыми потребностями, независимо от типа потребностей.

Остается обратить внимание наших читателей на то, что речь идет о людях не только с трудностями передвижения, как иногда это приходится слышать даже из официальных источников Нарвы.

НАША СПРАВКА:

Ходатайствовать о приспособлении жилья могут все люди, вне зависимости от возраста, у которых установлена средняя, тяжёлая или глубокая степень заболевания.

Расходами, подлежащими компенсации, будут являться: составление строительного проекта и прочей сопутствующей этому документации, выполнение строительных работ, надзор собственника, приобретение строительных материалов, стационарной мебели и необходимого инвентаря, а именно:

n Установка подъёмника-платформы;

n Установка потолочного подъёмника;

n Установка дверной автоматики;

n Установка пандуса;

n Приспособления дверных проёмов;

n Работы по установке дверного порога;

n Приспособления ванной комнаты;

n Приспособления туалетной комнаты;

n Замена унитаза на инва-унитаз;

n Приспособление кухни.

Поддерживаются переоборудования, которые будут способствовать улучшению возможностей для передвижения, выполнения гигиенических процедур, а также выходу за пределы жилья.

Софья Боборенко