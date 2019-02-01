Нарвская ратуша: сохранить так, как было восстановлено после войны

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В Нарве насчитывается 411 памятников старины, охраняемых государством. Большинство из них – это предметы и артефакты, хранящиеся в городском музее и храмах, однако среди них есть и такие, которые может увидеть и оценить каждый проходящий по улице. Один из таких объектов, Нарвскую ратушу, в ближайшее время ожидает реставрация. О том, сохранятся ли в ходе строительных работ журавль на шпиле и деревянная лестница, ведущая на второй этаж, а также о многом другом шел разговор на традиционном инфочасе городской управы.



Долгожданный проект реконструкции Нарвской ратуши должен начаться в этом году. Браться за ремонт здания уже просто необходимо, так как оно сейчас не просто пустует, но и потихоньку разваливается, сказал Мадис Туудер, старший инспектор по охране объектов старины Департамента архитектуры и городского планирования Нарвы. По его словам, последний раз крышу ратуши чинили лет девять назад и она начала подтекать, коммуникации находятся в плачевном состоянии, здание давно закрыто по предписанию Спасательного департамента.

Работы должны начаться летом

Напомним, что летом 2018 года городским собранием был одобрен проект «Реконструкция здания и площади Нарвской ратуши», который обойдется в более чем 7 миллионов евро, при этом самофинансирование со стороны города составит чуть более 2 млн евро, остальная часть поступит из европейских фондов. Как ожидается, реконструкция продлится два года, и в итоге Нарвская ратуша станет и представительским, и административным центром. Срок реализации проекта – не позднее 2023 года.

Как подтвердила руководитель проекта Полина Эриксон, строительный проект реконструкции готов и получено разрешение на строительство. В ближайшее время Департамент развития и экономики объявит конкурс госпоставки, чтобы определиться с фирмой, которая будет заниматься строительными работами.

«Оригинального сохранилось мало»

По словам Туудера, здание ожидает серьезная реновация. В оригинальном виде после войны сохранилось немного: подвал, подвальные своды и три стены здания. Южная стена была выстроена уже после войны. Все внутренние помещения, интерьеры, крыша, башня, флюгер в виде журавля, лестница, декоративные элементы и скульптуры, украшающие фасад, также были восстановлены по фотографиям, а оставшиеся фрагменты оригиналов хранятся в Нарвском музее.

Мадис Туудер:

- Конечно, от довоенной ратуши мало что сохранилось, но то, что есть – внешний вид, объем дома, копированные элементы на фасаде и внутреннее убранство (расписные потолочные балки в фойе на первом этаже, парадная деревянная лестница) – будет сохранено в ходе реконструкции. Эти элементы уже стали исторической ценностью сами по себе, как образец послевоенной реставрации. Но в целом здание ждет большая перепланировка.

Интересно, что лестница и потолочные балки в фойе восстанавливались не точно по довоенным образцам, а так, как это виделось реставраторам. Экскурсоводы рассказывают, что роспись на потолочных балках была уникальной в ратуше каждого города Шведского королевства, и в Нарве ее восстановили в точности. Мадис Туудер утверждает, что это не более, чем легенда. На самом деле рисунок на балках был придуман послевоенными архитекторами, один из которы, Фреди Томс, жив и поныне.

На ратушной площади появятся именные камни

Помимо Нарвской ратуши преображения ожидает и площадь перед зданием: на ней заменят покрытие. Археологических раскопок на ее территории проводить не планируется. По словам Туудера, археологи считают, что сейчас, без особой необходимости, нет смысла углубляться под площадь. Часть её будет выложена булыжником, один из уголков площади покроют именными круглыми камнями, которые в начале 2000-х годов были подарены городу частными лицами и спонсорами благодаря деятельности уже не существующего фонда Pro Narva.

Появятся новые светильники, большая полукруглая скамейка и информационный стенд. Площадь планируется использовать для различных мероприятий как небольшую концертную площадку - летом и как каток и возможное место для новогодней елки – зимой.

Терракотовый цвет - исторический

Новый вид площади и реновация здания ратуши должны создать не только туристический, но и административный объект. Планируется, что на верхний этаж обновлённой ратуши должно переехать Нарвское городское собрание, на втором этаже расположатся представительский кабинет мэра и зал для проведения конференций и мероприятий. В рамках реконструкции снаружи ратуша приобретёт исторический терракотовый цвет, в ней будет основательно обновлен интерьер, появятся лифт, выставочное помещение, винотека, различные мастерские (например, по изготовлению марципана). В подвальном этаже планируется открыть ресторан, оформленный в старинном стиле. Башня будет отреставрирована, но доступ в неё для посетителей будет закрыт.

НАША СПРАВКА:

Нарвская ратуша, памятник истории и архитектуры, была построена по инициативе Шведского королевского двора. За основу взят проект Г. Тейфеля, строительные работы велись с 1665 по 1671 год. Здание ратуши было разрушено в 1944 году в ходе Второй мировой войны и восстановлено в период с 1960 по 1963 годы, когда были отреставрированы фасады и портал, наружная лестница с ограждением, расписной балочный потолок в вестибюле, парадная лестница, барочный шлем башни. В советское время в здании располагался Дворец пионеров.

Софья БОБОРЕНКО