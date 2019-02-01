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УправлениеФракция Kodulinn Narva подтвердила выдвижение Евграфова кандидатом в мэры Нарвы

Дата публикации: Сегодня, 11:33 Просмотрено: 152

Фракция Kodulinn Narva подтвердила выдвижение Евграфова кандидатом в мэры Нарвы

 

Правящая фракция Kodulinn Narva из городского собрания Нарвы выдвинет кандидатом в мэра города Алексея Евграфова. Выборы мэра Нарвы пройдут 8 апреля.

По словам председателя горсобрания Ирины Янович, Евграфов, который после отставки 15 марта предыдущего мэра Тармо Таммисте стал исполняющим обязанности градоначальника, хорошо справляется с работой, сообщил во вторник, 2 апреля, портал новостей вещания ERR.ee со ссылкой на Põhjarannik.

Оппозиция из Нарвского городского собрания со своим кандидатом на пост мэра Нарвы пока не определилась.  Под вопросом пока и то, станет ли она вообще выдвигать своего кандидата.

О том, что новым мэром Нарвы может стать Алексей Евграфов, портал rus.err.ee впервые написал еще 12 марта.

rus.err.ee

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