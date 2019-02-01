В Нарвском порту начнётся ремонт бокса

Дата публикации: Вчера, 10:18 Просмотрено: 295

Депутаты решили увеличить сумму самофинансирования по проекту «Реконструкция боксов Нарвского порта» на 35 420 евро.

Так сегодня выглядит бокс №12. Фото: архив редакции

Речь идет о реконструкции бокса номер 12 городского порта (ул. Йыэ, 3). Решение об увеличении объема самофинансирования вызвано следующим обстоятельством: дважды проводившийся конкурс госпоставки показал, что предполагаемые работы обойдутся в сумму, несколько большую, чем планировалось изначально.

Напомним, что проект «реконструкция боксов Нарвского городского порта» ставит своей целью развитие существующей инфраструктуры порта, он получил финансовую поддержку со стороны европейской Программы развития сети малых портов в размере 200 тысяч евро. При этом первоначально предполагалось, что самофинансирование составит 220 тысяч евро, теперь эта сумма выросла ещё на 35 420 евро.

Сергей Львов, член правления ЦУ «Нарвский порт»:

- Надеюсь, что на этой неделе мы сможем заключить договор с фирмой «Вант», выигравшей конкурс госпоставки. Это значит, что в конце апреля - начале мая мы сможем приступить уже непосредственно к реконструкции, которую порт ждет очень давно, ведь бокс находится в аварийном состоянии.

Планируется, что в боксе № 12 будет восстановлена крыша, отреставрирован фасад, благоустроена близлежащая территория. На двух этажах бокса должны быть обустроены помещения для персонала порта, а также помещения для туристов-яхтсменов: комната отдыха, оборудованный техникой кухонный уголок, помещение для хранения багажа, туалет, душ, раздевалки, вспомогательные помещения. Завершиться реконструкция по плану реализации проекта должна будет в мае 2020 года.

Софья Боборенко



