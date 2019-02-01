В Нарве срочно проведут выборы мэра

Депутаты правящей фракции Kodulinn Narva после ареста главы фракции Алексея Воронова решили провести внеочередную сессию городского собрания 8 апреля, чтобы показать – городская власть на месте, работа не остановилась, Воронов не управлял городом единолично. Депутаты обсудят вотум недоверия председателю горсобрания Ирине Янович, который инициировала оппозиция, и выберут мэра города.

Председатель городского собрания Нарвы Ирина Янович сказала rus.err.ee, что после ареста руководителя фракции Kodulinn Narva Алексея Воронова (суд 27 марта разрешил арестовать его на два месяца по делу о коррупции в муниципальной фирме Narva Vesi, которой он руководил – прим. ред.) пошли разговоры о том, что город якобы остался без руководителя, что работа встала. "Чтобы опровергнуть эти слухи, мы решили провести внеочередную сессию 8 апреля".

По информации rus.err.ee, на сессии будут рассматривать вотум недоверия и выберут мэра города. Янович не стала ни подтверждать, ни опровергать эту информацию, лишь сказала, что на сессии рассмотрят три вопроса.

Кроме этого, она сказала, что искать замену Воронову для руководства фракцией не планируется. "У него есть два заместителя (Алексей Мяги и Елена Пахомова), которые выполняют функцию руководителей. Если депутат пропустит три заседания городского собрания, то можно будет поднять вопрос о приостановлении его мандата".

Как сказала rus.err.ee руководитель оппозиционной фракции "Наша Нарва" Яна Кондрашова, о проведении внеочередной сессии 8 апреля оппозиция узнала из СМИ. "Приглашения на правление городского собрания мне на данный момент не приходило. Странно, что журналисты об этом узнают раньше депутатов.

25 апреля должна была состояться очередная сессия городского собрания. Думаю, Алексей Евграфов вполне справился бы с возложенными на него обязанностями мэра до очередной сессии. Не сомневаюсь, что перенос сессии связан с последними событиями и отсутствием Алексея Воронова", – сказала Яна Кондрашова.

"Выборы мэра Нарвы – важный вопрос ближайших сессий. Думаю, этот вопрос будет одной из тем заседания. Кроме того, коллеги из правящей фракции наверняка видят возможность показать и нам, и горожанам, и журналистам единство, невзирая на отсутствие формального (и неформального) лидера Воронова, взятого под стражу, и выбрать "своего" мэра. "Все в рабочем порядке" и "ничего страшного не произошло" – такой лейтмотив внеочередной сессии и основная причина спешки", – сказала Кондрашова.

15 марта мэра Нарвы Тармо Таммисте отправили в отставку, исполнять его обязанности назначили вице-мэра Алексея Евграфова.

Источник: rus.err.ee

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