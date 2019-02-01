Штрафов не будет: посыпать дворы КТ можно и крошкой, и песком

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Зима закончилась, но предусмотрительные председатели КТ уже сейчас готовятся к следующему осенне-зимнему сезону, когда необходимо будет предотвращать возможность травм пешеходов на скользких дворах и дорогах.

Иллюстративное фото.

В нашу редакцию обратились представители КТ: они просят рассказать о том, как и чем нужно правильно посыпать лед, чтобы избежать возможных штрафов за использование неподходящего материала. Можно ли посыпать лед солью или песком, или же необходимо использовать только каменную крошку, каким должен быть размер этой крошки? На эти вопросы нам ответила заведующая отделом коммунального хозяйства и строительства Департамента городского хозяйства Нарвской горуправы Татьяна Леннук.

- КТ, которые планируют закупать средства для посыпания льда, спрашивают: можно ли вместо крошки использовать песок? Люди видели, что фирма, которая обслуживает городские территории, посыпала дороги песком. С другой стороны, многие что-то слышали или читали о том, что якобы в Евросоюзе посыпание улиц песком запрещено.

- Вначале расскажу о том, какие требования должна выполнять фирма, обслуживающая городские территории. Для ликвидации скользкости на улицах, дорогах и тротуарах следует использовать абразивный посыпочный материал, который не пылит, размеры фракции - от 2 до 6 миллиметров. Это может быть крошка из гранита или другого подходящего материала, крупный песок. То есть использовать крупный песок для посыпания дорог в городе можно.

Фирмы, обслуживающие зелёные зоны, в том числе пешеходные дорожки, площадки, лестницы на них, должны учитывать, что зелёные зоны в Нарве разделены на четыре категории: 1, 2, 3 и 4 класса ухода. Все наши основные городские парки и скверы, к примеру, променад, Темный сад, Шведский лев, парк Ругодива, Малеаэд и другие относятся к первой и второй категориям, и там можно использовать только гранитную крошку.

Зеленые зоны третьей категории можно посыпать крупным песком.

Квартирные товарищества на своей частной территории вправе сами устанавливать правила. И, конечно, никто не оштрафует их за использование песка. Природный песок может использоваться для посыпания по согласованию с собственником дороги. КТ может решить этот вопрос самостоятельно, на собрании квартирособственников. Но, конечно, крошка предпочтительнее, поскольку она не создает пыли. Что касается соли, то посыпать ею тротуары и зеленые зоны в городе запрещено. Товариществам мы тоже не рекомендуем использовать химические составы.

- Как утверждают представители КТ, в 2016 и 2017 годах нарвские КТ получали от города каменную крошку для посыпания бесплатно, а в этом году такой бесплатной крошки КТ не получили. КТ интересуются, почему в этом году такой возможности не было и будет ли она в дальнейшем, например, не собирается ли горуправа выдавать КТ бесплатную крошку весной или осенью?

- Да, действительно, КТ выдавали бесплатно каменную крошку для посыпания дворов, но было это только один раз, в 2015 году. Этой весной и осенью бесплатной крошки точно не будет, так как средства на ее закупку для выдачи квартирным товариществам в бюджете этого года не заложены. Однако, если необходимость в этом есть, представителям КТ стоит обратиться к нам с ходатайством. Разумеется, оно должно быть обоснованным. Тогда мы можем это предложение передать городскому собранию, и при формировании бюджета на будущий, 2020 год, средства на закупку крошки для КТ могут быть в него включены.

Ирина Токарева

Фото: Ирина Токарева

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