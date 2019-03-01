Не спешите отдать свою «шкуру», изучите рынок

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LHV Pank, один из двух банков Эстонии, основанных на отечественном капитале, установил в Нарве свой банкомат. Что, полагают его представители, сэкономит деньги нарвских клиентов и в целом будет способствовать здесь росту популярности банка.

На особом положении у LHV – молодежь. Для нее в прошлом году компания создала молодежный банк, клиенты которого освобождены от множества плат и поощряются призами и скидками.

А 22 марта на месте открытия автомата, в ТЦ «Астри», работала pop-up контора, где можно было получить ответы на вопросы о продуктах и услугах банка.

Как пояснил для наших читателей «хозяин» временной конторы Ристо Ваттар, банкомат LHV был установлен как для бизнес- клиентов, так и частных вкладчиков этого финансового учреждения. До его появления нарвитянам приходилось пользоваться автоматами других банков, при этом каждое снятие денег стоило 1 евро, положить же их на свой счет через автомат было невозможно вообще. Правда, уточняет Ристо Ваттар, в Нарве пока число клиентов LHV достаточно скромное, тогда как в целом по стране банк имеет солидную позицию: у него около 40 тысяч бизнес-клиентов и 115 тысяч - частных. То есть в рейтинге влияния ему можно отдать 4-е место. При этом, особо подчеркивает наш собеседник, LHV Pank наряду с недавно образовавшимся Coop Pank – отечественная компания. Его «трудовой стаж» - 10 лет, а сама финансовая компания LHV Group действует на эстонском рынке 20 лет.

Наверняка этот аргумент не вызвал бы у нас особого отклика, если бы не недавние события, компрометирующие отдельные зарубежные банки, масштабно работающие в нашей стране. А затем и публичные обсуждения на этот счет: уйдут-не уйдут из Эстонии. В частности, в конце прошлой недели руководитель Финансовой инспекции Кильвар Кесслер в интервью агентству Bloomberg сказал, что в свете скандалов с отмыванием денег больше всего инспекцию беспокоит, чтобы шведские банки не ушли с эстонского рынка. Наряду с этим совершаются неожиданные открытия: к примеру, главный экономист банка Luminor Тыну Пальм недавно заявил, что банковский сектор в Эстонии является одним из самых прибыльных в Европе. И делаются совсем нелестные для нас выводы. «Пока есть клиенты, которые не могут или не хотят смотреть дальше своего банка, у крупного банка нет мотивации пересмотреть свою политику интрессов, и с людей сдирают семь шкур», - сказал член правления BB Finance OÜ Урмо Кокманн.

Одна из возможностей для сравнения была у нарвитян 22 марта. Ристо Ваттар и его коллега Ангелика Попова рассказывали нарвитянам, какие преимущества они получают, став клиентами LHV Pank. В числе наиболее привлекательных были названы возможность открыть расчетный счет, заказать карточку и активировать ее, не выходя из дома. Делать платежи — в любой банк без платы за операцию, без лимита, в любое время суток, за считанные секунды. С помощью LHV получится сэкономить на дебетовой карте — здесь она обойдется в 1 евро в месяц. А вот подзаработать на вкладах, заключили мы, вряд ли получится и здесь: обычный, расчетный счет - 0,01 процента годовых, срочный годовой вклад - 0,3 процента. Ну и кредиты, как нам показалось, недешевы: малый кредит — 10-20 процентов, зато жилищный — только 2,5 процента.

Добавим, что LHV входит в перечень банков, в отношении которых государство гарантирует в случае их банкротства возврат вкладов в сумме до 100 тыс. евро.

Как сказали наши гости, конторы LHV находятся только в Таллинне и Тарту. Банк специализируется на дигитальном обслуживании, и открывать новые конторы он не намерен. Тем более, что в данный момент ощущает к себе рост интереса: только в феврале в LHV Pank было открыто 3000 счетов.

Татьяна Завьялова

Фото: Татьяна Завьялова