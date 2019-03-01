Нарвитяне обеспокоены проверкой пропусков в погранзону

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В последнее время наши читатели задают немало вопросов по поводу пропусков в погранзону, которые якобы начали усиленно требовать от нарвитян, регулярно посещающих Ивангород, и за отсутствие которых стали даже штрафовать.

Фото: Наталья Соболева

Наши читатели, в частности, спрашивали, на каком основании выдается пропуск в погранзону? Кто именно может его получить и как это сделать?

Почему эти пропуска стали требовать именно сейчас? Необходимы ли они абсолютно всем жителям Эстонии, живущим на сопредельных с РФ территориях, или же только определенным категориям населения? И каким именно? Имеет ли роль гражданство? Предусмотрены ли штрафы за отсутствие пропуска в погранзону, каков их размер? Кто имеет право штрафовать и должны ли выдаваться на руки квитанции об уплате штрафа? Правда ли, что в районе Петербургского шоссе, являющегося транзитным трактом (рынок, магазины, автозаправки аптеки) наличие пропусков не проверяется?

Тогда при посещении каких зон пропуск обязателен?

Некоторые нарвитяне рассказали нам, что очень надеются на то, что нам удастся быстро получить ответы, поскольку слухи о взимании в Ивангороде штрафа в 500 рублей (около 7 евро) за отсутствие пропуска отбили желание посещать соседний город, чтобы общаться с друзьями и родственниками, делать покупки в магазинах и т.д.

Собрав все полученные от читателей вопросы, мы попросили помочь нам с получением официальной информации о пропусках Генерального консула РФ в Нарве Юрия Васильевича Грибкова.

«Вопросы получения гражданами, посещающими Ивангород, пропусков для пребывания в расположенной вдоль российско-эстонской гос­границы пограничной зоне, не относятся к компетенции Генерального консульства России в Нарве», - пояснил нам генкосул. Однако г-н Грибков обратил наше внимание на имеющиеся в интернете в свободном доступе правовые акты РФ, регулирующие ситуацию с пропусками, а именно Федеральный закон «О государственной границе Российской Федерации» от 01.04.1993 года № 4730-1 (в редакции от 29.07.2018) и приказы ФСБ России от №239 от 02.06.2006 и №454 от 07.08.2017.

Из этих документов следует, что наказанием за нарушение правил въезда или прохода в пограничную зону, временного пребывания в ней, а также передвижения людей и транспортных средств может быть предупреждение или штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей (то есть приблизительно от 7 до 14 евро), а для иностранных граждан или лиц без гражданства то же нарушение может повлечь за собой еще и административное выдворение за пределы Российской Федерации. Как все эти правовые акты применяются на практике, нам, разумеется, неизвестно.

Также генконсул РФ в Нарве посоветовал обратиться за разъяснениями непосредственно в Пограничное управление ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, что мы и сделали. В ФСБ нам пообещали дать письменные ответы на все наши вопросы, но к моменту выпуска этого номера они еще не были получены.

Руководитель комиссии Нарвского городского собрания по приграничному и международному сотрудничеству Елена Каврус рассказала нашему изданию о том, что вопросом пропусков в погранзону комиссия сейчас занялась вплотную. В ближайшее время, предположительно, в начале апреля планируется провести расширенное заседание комиссии, в котором примут участие также руководители Ивангородской администрации.

«У Ивангорода и Нарвы большой опыт культурного сотрудничества, хорошие партнерские отношения. Поэтому руководство Ивангорода пообещало связаться с ФСБ по вопросу пропусков в погранзону и сообщить нам на комиссии всю официальную информацию, касающуюся пропусков», - рассказала нам Елена Каврус. Мы, со своей стороны, обещаем сразу же знакомить читателей со всей новой информацией по этой теме.

Ирина Токарева

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