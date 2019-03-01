Алексей Воронов пожаловался на нападки и «пригласил» оппозицию поработать совместно

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Во вторник, 26 марта, в рамках уголовного дела и с разрешения суда Центральная криминальная полиция осуществляла различные следственные мероприятия в связи с подозрением в коррупции должностных лиц города Нарвы. Подозрения предъявлены члену Нарвского городского собрания, члену правления AS Narva Vesi А. Воронову и еще семерым лицам.

Глава правящей фракции Kodulinn Narva Алексей Воронов пожаловался коллегам по горсобранию на пристальное внимание к своей персоне. Фото: Софья Боборенко

Председатель правящей фракции Kodulinn Narva А. Воронов на последнем заседании Нарвского городского собрания 21 марта пожаловался на оппозицию и выставил ей ультиматум.

Свое выступление, обращенное к коллегам, но по сути, адресованное в большей степени журналистам, Воронов начал со слов:

- Вы, наверное, знаете, что в последнее время в СМИ началась оголтелая кампания в отношении моей скромной персоны. Применяются все методы, начиная от вытаскивания уголовных дел политической направленности 15-летней давности, давно закрытых за отсутствием состава преступления, до смакования моих доходов, в частности за 2017 год. Некоторые представители оппозиции, считая себя великими экономистами, предрекают в Facebook приватизацию мною муниципального предприятия Narva Vesi в течение ближайших двух лет. При этом они заявляют об этом очень уверенно и безапелляционно.

Глава водоканала поведал также о «далеко идущих заключениях» «других» персон о том, что, мол, он, Воронов, использует увеличение уставного капитала муниципального водоканала для личной выгоды и «как-то хитро» проводит конкурсы госпоставки, тем самым «распиливая деньги».

- Эта информация доходит до компетентных органов, которые, соответственно, возбуждаются и начинают обращать на мою персону пристальное внимание, - подчеркнул нарвский депутат.

Приватизация — это слишком дорого

Все эти обвинения Алексей Воронов категорично отверг, заявив, что «пока он имеет отношение к водоканалу», приватизации данного предприятия не будет, потому что это не соответствует интересам нарвитян.

- Хочу официально сказать горе-экономистам, что за 16 лет я смог вместе с коллегами привлечь инвестиций из Европейского Союза, при местном софинансировании, более 75 миллионов евро на развитие Narva Vesi. Сейчас балансовая стоимость этого предприятия составляет более 100 миллионов евро. Так вот, чтобы приватизировать данное предприятие, нужно минимум 100 миллионов. Учитывая, что в Нарве тарифы на воду и канализацию самые низкие в Эстонии, окупятся эти вложения не ранее, чем через 300 лет. Поэтому можете не переживать — ни один инвестор не будет приватизировать Narva Vesi.

Более того, могу вам заявить, что, пока я имею отношение к Narva Vesi и этому городскому собранию, приватизации не будет. Предприятие должно оставаться под контролем города, тогда вода и дальше будет самой чистой, а тарифы — самыми низкими, — заверил всех глава водоканала.

Что касается планируемого увеличения уставного капитала водоканала на 1,5 миллиона евро, то это сделает возможным окончить проект осушения микрорайона, ограниченного улицами Таллиннское шоссе - Раху - Кангеласте, куда входит осушение территории детского сада и двух школ, а также строительство ливневой канализации у жилых домов. Также предусмотрена полная замена дорожного полотна по улице Раху и строительство водопроводно-канализационной системы в садовом товариществе «Речной».

Выставил ультиматум

Для устранения сомнений в правильности проводимых конкурсов на работы Воронов предложил одному-двум представителям оппозиции в горсобрании войти в комиссию по проведению соответствующих конкурсов госпоставок, которые смогут на месте проконтролировать, как проходят процедуры.

- 26 марта пройдет совет Narva Vesi, на котором будет решаться вопрос о том, увеличивать или нет уставной капитал, принять ли от города (вышеуказанные - прим. ред.) деньги. Если до того времени оппозиция не представит своих кандидатов в комиссию, я буду ходатайствовать перед советом предприятия не увеличивать капитал. Тогда на совести оппозиции будет ситуация, когда стоимость запланированных работ для города повысится на сумму в 400 тысяч евро, или, скорее всего, они вообще не будут выполнены, потому что эти средства перейдут из разряда кредита в разряд «основные средства», что бюджетом не предусмотрено. Так что думайте, - заключил Воронов свое выступление.

«Игра на публику»

Глава оппозиционной фракции «Наша Нарва» Яна Кондрашова вместе с коллегами не согласны с принятием на себя «виртуальной ответственности».

- Если комментировать данное устное приглашение, то оно ниже всякой критики. Я даже не рассматриваю это всерьез как предложение. Господин Воронов выступал не как депутат, а как руководитель Narva Vesi. Пусть как глава водоканала пришлет письменное приглашение и объяснит, что он хочет. Ни мне, ни моим коллегам из фракции «Наша Нарва» официального приглашения до сих пор (за день до заседания совета Narva Vesi - прим. ред.) не приходило. Да и с чего бы нас вдруг пригласить?! Что-то не по плану?! Или смущает пристальное внимание медиа? А что касается т.н. «виртуальной» ответственности оппозиции - так, видимо, удобно сейчас говорить, играя на публику, - сказала она.

Софья Боборенко

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