Среди задержанных по делу о коррупции в Нарве - строитель и работник Narva Vesi

Из первых рукСреди задержанных по делу о коррупции в Нарве - строитель и работник Narva Vesi
Дата публикации: Сегодня, 14:30 Просмотрено: 386
Центральная криминальная полиция по подозрению в коррупции задержала 26 марта руководителя фракции Kodulin Narva Алексея Воронова и еще шесть человек. По данным ERR, среди задержанных - владелец двух строительных фирм Сергей Березовский и руководитель отдела обслуживания водоканализационных сетей Narva Vesi Виталий Каневский.
Фото: Delfi
"В рамках уголовного дела и с разрешения суда осуществляются различные следственные мероприятия в связи с подозрением в коррупции должностных лиц города Нарвы. Должностные лица подозреваются в получении взятки, а также шестерым будут предъявлены подозрения согласно их ролям в нарушении требований осуществления государственных закупок, даче взятки и посредничестве при даче взятки, а также в подделке документов и использовании поддельных документов", - говорится в сообщении Вируской окружной прокуратуры.
Кроме руководителя нарвского муниципального предприятия Narva Vesia и депутата городского собрания Алексея Воронова, по информации rus.err.ee, задержали на 48 часов для проведения следственных мероприятий Виталия Каневского и Сергея Березовского.
Телефоны обоих не отвечают. Прокуратура не подтвердила и не опровергла информацию о задержании этих людей.
Сергею Березовскому принадлежат две фирмы - Pipes Building OÜ и SKVeod Logistika OÜ. Согласно регистру госпоставок, с 2013 года работы по строительству, обновлению и обслуживанию дренажных систем и ливневой канализации, которые заказывал водоканал Narva Vesi, выполняли фирмы Pipes Building OÜ (пять договоров на общую сумму 2,37 млн евро и SKVeod Logistika OÜ - один договор на сумму чуть более 77 000 евро).
Ранее портал rus.err.ee сообщил, что на допрос в качестве свидетеля вызывали руководителя Департамента развития и экономики Нарвы Георгия Игнатова. Он не стал комментировать эту информацию. По уточненной информации, нынешний визит к правоохранителям не связан с расследованием дела о коррупции в Narva Vesi. Разговор проходил по делу, связанному с прошлогодними подозрениями депутата городского собрания о в том, что на заседаниях горсобрания они не отстранились от голосования по вопросам бесплатного отчуждения или финансирования принадлежащих Нарве и связанных с членами горсобрания муниципальных фирм.
По оценке прокуратуры, члена Нарвского городского собрания Алексея Воронова есть основания подозревать в нарушении требований осуществления государственных закупок с целью предоставления преимущества для участника производства, в неоднократном вымогательстве взяток и получении взяток в большом размере.
Прокуратура подозревает Воронова в том, что, используя свое служебное положение члена правления AS Narva Vesi, он создавал для своих знакомых предпочтительное положение по сравнению с другими участниками конкурсов. Он составлял условия конкурса таким образом, чтобы они подходили для его фаворитов, и позволял вносить изменения в предложения в ходе конкурсной процедуры, обеспечивая тем самым победу на конкурсе для своих знакомых.
В качестве члена горсобрания Воронов помогал получать разрешения на строительство и утверждать проекты закупок в Нарвской горуправе. В качестве компенсации за оказанные услуги он получил взятку на сумму около 60 000 евро.
Источник: rus.err.ee
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