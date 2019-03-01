Не оформлена дача? Аудиторов строений теперь предостаточно

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Ряд проектировщиков, работающих на территории города Нарвы, в марте 2019 года получили право выполнять аудиты строений, и теперь в городе достаточно специалистов для того, чтобы все собственники недвижимости, ещё не приведшие документы на свои строения в порядок, могли это сделать.

Руководитель Отдела надзора Эллен Уускюла и специалист Марина Пент советуют собственникам недвижимости в случае сомнений обращаться в Отдел надзора за консультациями. Фото: Софья Боборенко

Как рассказала на традиционном инфочасе руководитель Отдела надзора Департамента архитектуры и городского планирования Эллен Уускюла, осенью был пересмотрен стандарт и у некоторых лиц появилась возможность получить право выполнять строительные аудиты. Отдел надзора подготовил список, в который вошли специалисты, уже подтвердившие свое право на проведение «дачных аудитов». Однако, как подчеркнула госпожа Уускюла, этот список – не окончательный, он будет пополняться, если местные специалисты подтвердят свою квалификацию и получат право проводить аудит.

Напомним, что ранее ситуация со специалистами в Ида-Вирумаа была почти критической, так как право проводить аудит давалось только инженерам 8-го уровня, которых в нашем регионе оказалось крайне мало.

- Тем не менее, хочу отметить, что аудиты все равно проводились, просто в меньшем объеме. Люди приглашали специалистов из Кохтла-Ярве, Таллинна, Тарту. Другая часть собственников пошла иным путем – люди решили не делать аудит на старые дачи, а сносить их, поэтому начали делать строительные проекты, - пояснила специалист Отдела надзора Марина Пент.

Читайте объявления правильно

О проблеме игнорирования новых требований Строительного кодекса собственниками дачных участков Эллен Уускюла рассказывала журналистам ещё два года назад. Тогда говорилось, что примерно треть владельцев дач не имела необходимых документов, разрешающих пользование их собственностью. Спустя некоторое время ситуация несколько улучшилась, но не кардинально. На сегодняшний день чиновники Отдела надзора сами «связали» практически все реально существующие строения с регистром, но, как подчеркнула Уускюла, это не значит, что проблема решена.

Наша справка: Специалисты, имеющие право проводить строительный аудит (экспертизу) UÜ Balt Ehitisprojkt, Нина Иванцова, тел. 5295592, ул. Кересе 4-M2 Нарва; FIE Ольга Медведева, тел. 33 56648, 5516878, ул. Уускюла 18-39 Нарва; Narva Ehitusprojekt OÜ, тел. 35 62900, 5529729, ул. Уускюла 23 Нарва; FIE Лолита Застрожинова, тел.56639836, ул. A-A. Тиймани 10-11 Нарва; ARCHIRENDER OÜ, Маргарита Шаркова, тел.55656682, 5521244, пр. Кангеласте 9-75 Нарва; FIE Александр Мельников, тел. 56679970, ул. Раху 38-8, Нарва; FIE Jekaterina Kriis-ehitusprojekt, тел. 55990869, ул. Лутсу 5-1, Кохтла-Ярве; D-PROJECT & CONSULTING OÜ, Марина Дегель, тел. 55574935, ул. Пушкини 13-51, Нарва.

- Например, человек построил дом без проекта, без разрешения на строительство. Мы видим это строение по орто-карте (которая обновляется каждый год) и вносим его в регистр. Однако в регистре стоит отметка, что здание построено без соответствующих разрешений, что позволяет нам делать предписания собственнику, стимулируя его к исполнению закона, - пояснила руководитель отдела и предостерегла потенциальных покупателей таких неузаконенных строений.- Читая объявления о продаже дач, где указано, что строения внесены в регистр, нужно все равно проверять, в каком статусе находятся эти строения. Возможно, они не являются законными, и покупатель будет вынужден сам заниматься или оформлением строительного проекта, или проводить строительный аудит.

Аудит уже построенных зданий может огорчить

Строительный аудит позволяет узаконить уже существующее здание. Задача аудитора – проверить, является ли здание безопасным. Для этого необходимо обновить геодезическую съемку, провести экспертизу печного оборудования и электроуадит, а также дать оценку конструктивного состояния здания. При этом, обращает внимание Марина Пент, всегда существует риск, что результатом аудита может стать вывод: строение необходимо снести или перестроить согласно проекту и с разрешения местного самоуправления, так как оно не соответствует установленным требованиям.

Будьте вежливыми с соседями

Ужесточились требования к воде и канализации, теперь требуется проект даже для создания колодца для полива (до 10 метров глубиной). Помимо оформления необходимых документов в Отделе надзора Департамента архитектуры и строительства, необходимо к тому же заполнить специальное ходатайство в Министерство окружающей среды.

- Жалоб, связанных с водой и канализацией, очень много. По действующим правилам у колодца нельзя устанавливать рукомойники и другие источники сточных вод, устраивать компостные кучи. В результате у соседей в колодце портится качество воды. Нужно уважать соседей, соблюдать их права. У нас в садах очень высокая плотность застройки, поэтому для безопасного проживания нужно придерживаться установленных правил, - заключила Марина Пент.

Софья Боборенко