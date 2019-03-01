Вотум за вотумом: удастся ли оппозиции сместить Ирину Янович?

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Члены оппозиционной фракции ”Наша Нарва” на сессии горсобрания, состоявшейся 21 марта, предложили выразить вотум недоверия председателю Нарвского городского собрания Ирине Янович.

Исходя из Закона о местном самоуправлении, за «правильность» заседания отвечает председатель горсобрания. Фото: rus.err.ee

Прежде всего, оппозиция указывает на многочисленные нарушения процедуры выражения вотума недоверия бывшему мэру Нарвы Тармо Таммисте, а председатель фракции Яна Кондрашова продолжает настаивать, что упомянутая сессия и вовсе была нелегитимной. Однако это не единственная причина, побудившая оппозиционеров задуматься о вотуме недоверия председателю: в заявлении перечисляются и другие примеры самоуправства руководства.

Такими, в частности, стали нарушение процедуры заседания горсобрания и отказ предоставить слово депутатам (Сергею Горлачу и Михаилу Стальнухину), пожелавшим выступить по обсуждаемым вопросам. (Более подробно с аргументами оппозиции можно ознакомиться в материале «Оппозиция предлагает выразить недоверие председателю горсобрания Ирине Янович», опубликованном на сайте нашего идания www.prospekt.ee - прим. ред.).

Для выражения вотума недоверия председателю достаточно 16-ти голосов «за».

Вера Григорьева, одна из подписавшихся под заявлением, сказала нашей газете, что оппозиция рассчитывает достичь цели, несмотря на то, что членов «Нашей Нарвы» для вотума явно недостаточно.

- Не будем торопиться с выводами, посмотрим, как пойдет голосование на следующем заседании, - сказала она.

Не исключает возможность поддержки со стороны «нейтральных» депутатов и Яна Кондрашова:

- В зале есть депутаты, которые не относятся ни к нашей фракции, ни к правящей. Так или иначе выдвинутые претензии затрагивают интересы как минимум еще двух из них. Известно, что и в правящей фракции далеко не все поддерживали вотум недоверия Таммисте. У всех у них будет возможность высказаться и выразить мнение если не словесно, то поднятием руки за или против. …Мы, подписавшиеся под вотумом недоверия И. Янович, считаем своим долгом не молчать о подобных нарушениях, а поддержать нас в этом или нет - дело совести наших коллег.

В Нарвском городском собрании – 31 депутат. Под озвученным заявлением подписались члены фракции Яна Кондрашова, Антон Праткунас, Виктор Шемарин, Вера Григорьева, Антс Кутти, Юрий Рауд, Владимир Изотов, а также вышедший из вышеуказанной фракции Сергей Горлач - всего восемь человек.

Тармо Таммисте вернулся к исполнению своих депутатских обязанностей (на последних выборах за него отдали голоса 408 избирателей), а Светлана Лешихина, работавшая в горсобрании в качестве замещающего депутата и бывшая членом фракции «Нарва Кодулинн», покинула представительный орган. Таким образом, фракция «Нарва Кодулинн» под управлением Алексея Воронова сейчас насчитывает 20 членов. Ещё в составе Нарвского городского собрания находятся не входящие во фракции Михаил Стальнухин и Федор Овсянников.

Софья Боборенко

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