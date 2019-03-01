Железнодорожный вокзал в Нарве реконструировали еще в 2018-м, но до официального открытия пока далеко

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В январе Нарвский железнодорожный вокзал получил разрешение на использование после реконструкции, завершившейся в конце 2018 года. Пассажиры уже могут пользоваться залом ожидания, туалетами, но касса и кафе заработают еще не скоро — официальное открытие вокзала произойдет после того как будет определен оператор, и случится это не ранее мая.

Фото: архив "ВП"

Руководитель фирмы-подрядчика Vant AS Юрий Барков сказал Delfi, что главной сложностью при реализации проекта было то, что параллельно со стройкой в одном крыле здания, в другом продолжали работать пограничники и таможенники. Между тем, по словам Баркова, проект был реализован без особых проблем и результатом он очень доволен. К слову сказать, для соответствия историческому виду рамы и двери выполнены из дерева.

”Разрешение на использование было получено еще в январе”, — сообщил Юрий Барков, отметив, что когда будет определен оператор вокзала, он сказать, конечно, не может.

Здание вокзала принадлежит компании Eesti Raudtee.

Руководитель отдела по связям с общественностью Eesti Raudtee Моника Лиллес, сообщила Delfi, что пока рано говорить о конкретной дате открытия вокзала, так как многие моменты требуют уточнения.

”Сейчас ожидаем, когда нарвское самоуправление доделает все то, что зависит именно от него, а после этого уже можно будет говорить о дате открытия, искать оператора и так далее. Так или иначе раньше мая открытие не произойдет. Мы будем держать общественность в курсе дела и сообщим об открытии своевременно”, — пообещала Моника Лиллес.

Директор нарвского Департамента экономики и развития Георгий Игнатов говорит, что свои некоторые предложения по условиям конкурса на оператора Нарва уже сделала, но продолжается обсуждение — ситуация неординарная, так как в одном операторе заинтересованы два собственника: вокзал принадлежит Eesti Raudtee, а привокзальная территория — Нарве.

Игнатов также проинформировал, что подготовка к строительству навеса для ожидающих междугородних и международных автобусов идет своим ходом — проводится конкурс на подрядчика. В идеальном случае навес будет готов не ранее лета.

Первоначально возведением навеса занималась опять же нарвская фирма Vant AS, которая после проведения ряда работ указала на то, что договор реализовать невозможно -, из-за недостатков в проектной документации и необходимости внесения изменений в основном проекте для усиления конструкции стеклянного навеса.