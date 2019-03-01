Алексея Воронова подозревают в намерении приватизировать Narva Vesi, а он категорически отметает эту возможность. ”Окупится не ранее, чем через 300 лет”

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На последней сессии Нарвского городского собрания председатель правящей фракции Kodulinn Narva Алексей Воронов пожаловался и на нападки со стороны прессы и со стороны оппозиции, в числе прочего объяснив, что приватизировать городское водное предприятие не захочет никто, и заверив, что не позволит это ни себе, ни другим.

Фото: Delfi

”Вы, наверное, знаете, что в последнее время в прессе началась оголтелая кампания в отношении моей скромной персоны”, — обратился к депутатам Нарвского горсобрания Алексей Воронов, который, несомненно, является самым влиятельным человеком в городе.

”Применяются все методы, начиная от вытаскивания давно закрытых за отсутствием состава преступления уголовных дел политической направленности 15-летней давности и до смакования моих доходов, в частности за 2017 год, — сказал Воронов. — Некоторые депутаты из рядов оппозиции, считая себя великими экономистами, намекают в Facebook на приватизацию мною в течение ближайших двух лет муниципального предприятия Narva Vesi. При этом они заявляют об этом очень уверенно и безапелляционно”.

Алексей Воронов категорически отмел такой вариант развития событий.

”Хочу официально сказать горе-экономистам, что за 16 лет я смог привлечь из Европейского Союза, при местном софинансировании, более 75 миллионов евро на развитие Narva Vesi. Сейчас его балансовая стоимость составляет более 100 миллионов евро. Так вот, чтобы приватизировать данное предприятие, нужно минимум 100 миллионов. А окупится такое вложение, при том, что в Нарве тарифы на воду и канализацию самые низкие в Эстонии, не ранее, чем через 300 лет, по самым моим скромным подсчетам. Поэтому можете не переживать — ни один инвестор не будет приватизировать Narva Vesi.

Кроме того, могу вам заявить, что, пока я имею отношение к Narva Vesi и этому городскому собранию, приватизации данного предприятия не будет, потому что это не соответствует интересам нарвитян. Если оно останется под контролем города, вода и дальше будет самой чистой, а тарифы — самыми низкими”.

Воронов также сказал, что оппозиционеры ”делают далеко идущие заявления”, говоря, что он как-то хитро использует госпоставки, ”распиливая” средства, выделяемые городом в качестве увеличения акционерного капитала Narva Vesi. По словам лидера большинства в горсобрании, из-за разговоров в соцсетях на эту тему правоохранительные органы проявили интерес к организации конкурсов госпоставок по проектам Narva Vesi.

Согласно городскому бюджету на 2019 год, акционерный капитал предприятия был увеличен за счет городских средств на 1 689 142 евро.

”Эти деньги должны пойти на окончание проекта осушения микрорайона ограниченного улицами Таллиннское шоссе — Раху — Кангеласте, в том числе осушения территорий детского сада и двух школ, а также строительство ливневой канализации у живых домов, — сказал Воронов. — Также предусмотрена полная замена дорожного полотна по улице Раху, в той части, и строительство водопроводно-канализационной системы в садовом товариществе ”Речной”.

Воронов предложил оппозиционерам войти в комиссии по проведению соответствующих конкурсов госпоставок.

”Одного или двух представителей оппозиции, которые смогут на месте проконтролировать, как проводятся конкурсы, — отметил Воронов. — 26 марта пройдет совет Narva Vesi, на котором будет решаться, увеличивать или нет уставной капитал, принять ли от города эти деньги. Если до того времени оппозиция не представит своих кандидатов в комиссии конкурсов, то я буду ходатайствовать перед советом предприятия о том, чтобы уставной капитал на эту сумму не увеличивался. Тогда эти работы не будут выполнены, и это останется на совести оппозиции”.

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