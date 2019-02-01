В Нарве открылось новое производственное здание завода Waldchnep

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Летом прошлого года был заложен краеугольный камень нового производственного здания действующей уже 14 лет в Нарве промышленной компании Waldchnep. Строительство заняло меньше года, и в четверг новые площади завода по производству электрооборудования были официально открыты.

Как сообщила "Актуальная камера", ранее предприятие арендовало помещения на территории Кренгольма, а сейчас, по словам руководителя компании, производство вышло на новый уровень.

"Теперь у нас новое красивое здание. Это очень важно для людей, работников, наших партнеров, так что мы будем сейчас себя показывать и работать на новом уровне", – сказал руководитель Waldchnep Ааре Пихельгас.

Строительство нового собственного здания позволило значительно улучшить производительность и условия труда, а также создать дополнительные рабочие места.

Пихельгас уточнил, что все работники, которые работали в старом здании, будут трудиться и в новом, но компания будет расширяться и дальше, набирать людей. "Здесь будет работать 150 человек", – сообщил он.

Новое предприятие стало седьмым, открытым в последнее время в Нарвском промпарке. На очереди еще пять предприятий, которые в ближайшем будущем начнут строительство.

"Здесь 34 участка. Четыре участка сегодня свободные. Остальные участки уже проданы предпринимателям или забронированы. По нашей информации сегодня пять предприятий занимаются проектированием и в 2019-2020 году планируют начинать строить", – объяснил руководитель ЦУ развития промпарков Ида-Вирумаа Теэт Куусмик.

Основным магнитом для предпринимателей, как с запада так и с востока, является приграничное расположение города.

Источник: rus.err.ee