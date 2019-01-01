На Лийметса наехали?

Дата публикации: Вчера, 19:17 Просмотрено: 314

Фото: архив "ВП"

В четверг, 21 марта, до нашей редакции донесся слух, что в Нарве произошел несчастный случай, в центре которого оказался городской секретарь Антс Лийметс. Согласно этой информации, на него наехал автомобиль.

Новость тем более обращает на себя внимание на фоне служебных неприятностей господина Лийметса. Республиканские медиа утверждали, что Лийметс станет следующим нарвским руководителем высшего звена, отправленным в отставку. Предположения нашего информатора доходили до того, что в двух этих фактах можно было усмотреть взаимосвязь.

Нам удалось дозвониться до господина Лийметса, опроверг эту вероятность, рассказав нашему изданию, что имело место обычное бытовое происшествие. Он поскользнулся на скользкой дороге и упал. Столкновения с транспортом не произошло, уточнил он, отметив, что автомобили остановились. Но нога в результате падения оказалась повреждена. В момент телефонного разговора городской секретарь находился в больнице и ожидал операцию на поврежденном сухожилии.

Наталья Соболева