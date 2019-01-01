Оппозиция предлагает выразить недоверие председателю горсобрания Ирине Янович

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На заседании Нарвского городского собрания, которое проходит сегодня, 21 марта, оппозиция предложила выразить недоверие Ирине Янович. Текст заявления публикуется ниже.

Фото: архив "ВП"

Заявление о вотуме недоверия

Мы, нижеподписавшие данный документ, исходя из § 22, части 1 пункта 18 и § 46 Закона о местном самоуправлении делаем предложение о выражении вотума недоверия председателю Нарвского городского собрания Ирине Янович.

Исходя из § 42, часть 1, пункт 1 Закона о местном самоуправлении председатель городского собрания организует работу городского собрания, созывает и руководит заседаниями и организует их подготовку. Постановлением номер 16 Нарвского городского собрания от 20.04.2006 утвержден порядок работы Нарвского городского собрания, по которому организуется работа городского собрания, проводятся заседания и осуществляется их подготовка.

Под управлением и отвественностью Ирины Янович были организованы заседания 11.03.2019 и 15.03.2019, которые были связаны с процедурами заявления о вотуме недоверия Тармо Таммисте. На заседании 11.03.2019 не было предоставлено заявление о вотуме недоверия Тармо Таммисте и он не был уведомлен о причинах выражения ему вотума недоверия. Тармо Таммисте не было предоставлено возможности подготовиться к заседанию 15.03.2019 и предоставить свои обоснованные точки зрения на представленные ему упреки.

При созыве заседания 15.03.2019 не был соблюден законом требуемый четырехдневный срок оповещения. На заседании 15.03.2019 в повестку заседания Ириной Янович был принят проект решения «Выражение вотума недоверия мэру Нарвы» без подписи заявителя и даты.

Исходя из § 8 части 3 Порядка работы Нарвского городского собрания, проект решения нарвского городского собрания должен быть датирован и иметь подписи заявителя (заявителей) и имя и подпись составителя документа. К проекту решения должны быть добавлены пояснительная записка и документы, обоснующие проект решения. Обоснующим документом в проведении процедуры выражения вотума недоверия должно было быть заявления о выражении вотума недоверия, которого вовсе не предоставили. Отмечаем и тот факт, что в проекте решения был неправильно указан адрес Йыхвиского дома суда Тартуского административного суда.

Протокол заседания 21.02.2019 не отвечает тому, что происходило на заседании. А именно, в начале заседания была утверждена повестка заседания, в которой первые пять пунктов повестки были связаны с признанием недействительным начало детальных планировок. Докладчиком являлся чиновник городской управы И. Сергеев. По существу, докладчик при докладе первого пункта повести взял инициативу управления заседания городского собрания на себя и доложил в рамках обсуждения первого пункта повестки все свои пункты в ней. По этой причине у членов городского собрания было отнято право выступить с речью или выступлением. или задать 2 вопроса по каждому пункту повестки. Председатель городского собрания, которая вела собрание не призвала докладчика к порядку и по существу позволила руководить заседанием городского собрания постороннему лицу. Обсуждение пунктов повестки регулирует § 13 Порядка работы Нарвского городского собрания. Здесь необходимо отметить и то, что при обсуждении одного пункта повестки, нет ни у председателя городского собрания, ни у городского собрания в целом, никакого права взвешивать возможность обсуждения других пунктов в рамках одного конкретного пункта повестки.

На заседании 24.01.2019 в пункте номер 8 повестки «Ответ на запрос члена городского собрания Сергея Горлача «Выдача условий проектирования – соединительная дорога 3. Roheline tänav (20.12.2018 nr 2-21/13560) при обсуждении ответа мэра города Т. Таммисте (10.01.2019 nr 2-21/13560-2) Ирина Янович не дала возможности члену городского собрания Сергею Горлачу выступить с речью или выступлением. Исходя из § 13 части 4 Порядка работы Нарского городского собрания «После предоставления вопросов открываются переговоры, где у членов городского собрания есть возможность высказать свое мнение по данному пункту повестки заседания в виде речи или выступления до пяти минут». Несмотря на протесты Сергея Горлача руководитель городского собрания не дала ему возможность реализовать свое право члена городского собрания и выступить с речью. Здесь важно отметить, что Ирина Янович обещала членам городского собрания письменно обосновать мотивы своих подобных действий, но, как и обычно в случае Ирины Янович, это

обещанием и осталось.

На заседании 20.12.2018 в пункте номер 8 повестки Ответ на запрос фракции „Meie Narva“ на вопрос «О реорганизации школ» (29.11.2018 nr 2-21/12698) при обсуждении ответа мэра Т. Таммисте (12.12.2018 nr 2-21/12698-2) Ирина Янович не дала возможности члену городского собрания Михаилу Стальнухину выступить с речью или выступлением. Исходя из § 13 части 4 Порядка работы Нарвского городского собрания «После предоставления вопросов открываются переговоры, где у членов городского собрания есть возможность высказать свое мнение по данному пункту повестки заседания в виде речи или выступления до пяти минут».

Исходя из вышеперечисленного делаем предложение выразить вотум недоверия председателю городского собрания.

Члены городского собрания:

Jana Kondrashova

Сергей Горлач

Anton Pratkunas

Виктор Шемарин

Вера Григорьева

Ants Kutti

Юрий Рауд