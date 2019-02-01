Задайте свой вопрос руководителю Отдела строительного надзора Нарвской городской управы

Дата публикации: Вчера, 14:24 Просмотрено: 209

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Фото: архив "ВП"

В понедельник 25 марта встречу с прессой проведут руководитель Отдела строительного надзора Нарвской городской управы г-жа Эллен Уускюла и специалист отдела Марина Пент.

Эллен Уускюла и Марина Пент готовы дать ответы на все интересующие Вас вопросы. Спрашивайте в комментариях, вопросы принимаются до середины дня пятницы.