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Дежурный по городуЗадайте свой вопрос руководителю Отдела строительного надзора Нарвской городской управы

Дата публикации: Вчера, 14:24 Просмотрено: 209

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Задайте свой вопрос руководителю Отдела строительного надзора Нарвской городской управы

Фото: архив "ВП"

В понедельник 25 марта встречу с прессой проведут руководитель Отдела строительного надзора Нарвской городской управы г-жа Эллен Уускюла и специалист отдела Марина Пент.

Эллен Уускюла и Марина Пент готовы дать ответы на все интересующие Вас вопросы. Спрашивайте в комментариях, вопросы принимаются до середины дня пятницы.

Задайте свой вопрос руководителю Отдела строительного надзора Нарвской городской управы

 

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