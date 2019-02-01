Замены квартирных дверей потребуют, но не сразу

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Наше издание уже не раз писало о новых требованиях по пожарной безопасности, вынуждающих собственников менять двери квартир и подъездов на противопожарные. Однако вопросы по этому поводу у наших читателей не иссякают, ввиду чего мы решили вновь обратиться к этой теме. Итак, по оценке Эстонского центрального Союза собственников, общие расходы могут составить почти несколько сотен миллионов евро, однако это - цена безопасности, полагают в МВД.

Маркировка находится на внутренней грани противопожарной двери около петель.

В феврале этого года Союз собственников Эстонии обратился к канцлеру права с просьбой проверить соответствие Конституции одного постановления, измененного Министерством внутренних дел в конце прошлого года. Этим документом уточнили требования по пожарной безопасности для жилых домов: подъезды и подвалы домов должны иметь отдельные огне­упорные секции. Члены союза пришли к выводу, что большая часть собственников квартир Эстонии должна будет заменить все двери, ведущие в квартиры и в подъезды, чтобы они соответствовали новым требованиям пожарной безопасности.

180 миллионов евро

Союз собственников подсчитал, что 90 процентов квартирной собственности находится в домах, построенных до 2000 года, когда действовали более мягкие требования к пожаробезопасности.

«Поскольку цена огнеупорной двери вместе с установкой составляет 400 евро, это означает, что ужесточение требований может принести собственникам квартир дополнительные расходы на общую сумму в 180 миллионов евро», - сказано в обращении.

Требования по массовой замене дверей вытекают из части второй статьи 55 постановления МВД ЭР №17 от 30.03.2017 года.

Союз собственников также указал в своем обращении, что на замену дверей не отведен никакой переходный период, то есть Спасательный департамент, который следит за исполнением постановления, может в любой момент выдать собственнику квартиры предписание с предупреждением о взыскании.

Массовой замены не будет

Руководитель бюро пожарного надзора Спасательного департамента Тагне Тяхе, комментируя обращение союза к канцлеру, сказала Postimees, что ни одно требование по пожарной безопасности не возникает на пустом месте, а цель их исполнения заключается в сохранении жизни и здоровья людей.

Однако, заверила она Союз собственников, массовой замены квартирных дверей в имеющихся домах задним числом Спасательный департамент требовать не будет. Замена входной двери на противопожарную станет актуальной при ремонте здания или квартиры или при замене двери по иным причинам. По словам Тяхе, дверь подвала придется поменять лишь в том случае, если она открывается на лестницу. Если же дверь подвала открывается на улицу, то менять ее не обязательно.

Начинать надо с КТ

Информация о том, что собственникам жилья нужно озаботиться заменой обычной входной двери на противопожарную, постепенно доходит до людей. Пока ответа от канцлера права нет, людям приходится искать ответы на массу сразу же возникающих вопросов.

Например, с чего начинать, если хозяин надумал установить новую дверь, отвечающую всем правилам безопасности?

Ирина Белик, инспектор Восточного Спасательного центра Спасательного департамента:

- Собственник квартиры должен начинать с того, что обратиться к правлению квартирного товарищества. Правление имеет строительный проект дома, в котором указаны все данные о квартирных дверях. Двери по количеству, расположению, цвету и направлению открывания должны соответствовать проекту. Входная квартирная дверь является выходом на эвакуационную лестницу (подъезд), из которой образуется (согласно действующим требования пожарной безопасности) огнеупорная секция, и поэтому квартирная дверь должна быть класса EI30 (целостность и теплоизоляция на 30 минут) и S200 (дымонепроницаемость). Один из самых важных моментов - в какую сторону дверь должна открываться. Сейчас часто наблюдается ситуация, когда собственник устанавливает вторую (внешнюю) дверь, при этом дверь открывается уже наружу, а не вовнутрь, также дверь не находится в первоначальном проеме (как это предусмотрено проектом). В таком случае владелец квартиры нарушает проект, а дверь становится небезопасной для эвакуации других жильцов. Если собственник желает заменить проектную первоначальную дверь, то она должны быть огнеупорная, с доводчиком, с барашком вместо ключа.

Одним из оптимальных решений могла бы стать замена дверей на весь подъезд, например, в момент, когда КТ начнет ремонт подъезда. Тогда было бы проще продумать и вопрос установки противопожарных дверей: собрать деньги со всех собственников, заказать правильные двери оптом и установить сразу всем. Если же собственник хочет все же поменять дверь сам, то самое главное – чтобы дверь была с европейским сертификатом. Другими словами, приобретать ее в России неправильно - она не будет соответствовать установленным в Европе требованиям.

Существует четыре наиболее распространенных категории сертификатов на противопожарные двери: EI 30, EI 60, EI 90 и EI 120. Для квартир больше всего подходят EI 30 или EI 60. Цифры в данном случае показывают, сколько минут продержится дверь в случае пожара.

Где найти и как установить?

Если собственник согласен заменить дверь, то перед большинством встает вопрос: как определить в магазине, что дверь – противопожарная? Должна ли быть на двери специальная маркировка, наклейка, должен ли к двери прилагаться какой-то сертификат?

Чтобы точно знать, какие двери являются противопожарными, пояснили нам в Спасательном департаменте, следует обратиться к фирме Inspecta OÜ, выдающей сертификаты. По ссылке: www.kiwa.com/ee/et/teenuse-liigid/ehitustoodete-sertifitseerimin можно найти те фирмы, которые продают сертифицированные двери.

Герман Вимб, руководитель отдела оценки соответствия фирмы Inspecta Estonia OÜ:

- Люди могут очень просто проверить, какой является дверь: обычной или противопожарной. На полотне двери, со стороны петель, обязательно есть табличка, где указаны: класс огнестойкости, номер сертификата и имя выдавшей его организации, имя производителя и год выпуска. На каждую противопожарную дверь у производителя должен быть сертификат, копию которого вам должны предоставить по запросу. Номер сертификата должен совпадать с номером на бирке. Какая именно дверь должна быть установлена у той или иной квартиры, необходимо уточнить у местного пожарного инспектора Спасательного департамента. Требования также приведены в параграфах 14 и 49 Постановления министра внутренних дел нр.17 «Требования пожарной безопасности, предъявляемые к строениям и требования к водоснабжению».

По словам господина Вимба, в Эстонии достаточно много производителей противопожарных дверей, при этом двери изготавливаются как из металла, так и из дерева. В Ида-Вирумаа на данный момент существует два предприятия, у которых есть сертификаты на противопожарные двери: Sivellon Grupp OÜ и Top Steel OÜ.

Руководство по установке – в комплекте

Людей волнует вопрос о том, существуют ли конкретные требования к установке противопожарных дверей.

- Говорят, что устанавливать противопожарную дверь нужно, соблюдая особые требования. Например, монтажная пена должна быть специальной противопожарной, розового цвета. Но я сомневаюсь в том, что наши местные фирмы-установщики знают об этих требованиях? Как я, несведущий в этих моментах человек, могу их проконтролировать? - задается вопросом жительница одной из нарвских пятиэтажек Ольга Николаевна.

Герман Вимб отвечает: в комплекте с дверью должно быть руководство по установке, которое точно описывает условия и требования к установке данной двери. В случае, если в руководстве указана конкретная монтажная пена, то именно её и необходимо использовать. Установку таких дверей проверяют строительный надзор и инспектора Спасательного департамента. Производители дверей также должны предоставить комплект документации в эти инстанции.

В случае возникновения дополнительных вопросов Вимб советует обращаться к местному пожарному инспектору Спасательного департамента либо к эксперту Inspecta Estonia OÜ Ану Кууск (anu.kuusk@kiwa.com или по тел. +372 56 47 99 75).

Руководитель по коммуникациям Идаского Спасательного центра Евгения Парв напомнила, что никаких конкретных сроков по замене дверей на противопожарные не установлено, но сделать это собственникам жилья нужно - не из боязни штрафа, а из соображений безопасности.

Софья Боборенко