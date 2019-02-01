+Галерея. Нарвитян пригласили посетить «Живую библиотеку», чтобы разрушить свои стереотипы

Дата публикации: Вчера, 16:37 Просмотрено: 159

«Все люди, как книги, и мы их читаем»… Понять, как эти известные строки (к слову, из стихотворения Михаила Жванецкого) могут быть поняты в прямом смысле слова, нарвитяне могли в минувшую субботу, придя на мероприятие «Живая библиотека» в нарвскую арт-резиденцию на Йоала, 20.

Больше о молодежном клубе Active и его мероприятиях, в том числе «Живой библиотеке» на www.clubactive.eu

«Живая библиотека», организатором которой стал таллиннский молодежный клуб Active, - это не привычная нам всем библиотека: в рамках этого мероприятия книгами становятся конкретные люди, готовые рассказать свои непростые истории.

- Книги могут быть на самые разные темы — о религиозных или нравственных убеждениях, о нестандартных профессиях или хобби, о сексуальных или этнических меньшинствах, но объединяет их одна идея — всколыхнуть общество, сломать у читателей стереотипы и предубеждения, - поясняет Анна Морозова, сотрудник молодежного клуба Active и «заведующая» «Живой библиотекой».

В эту субботу нарвитянам предложили прочитать о монахе-буддисте из Таллинна, о беженце из Сирии, о мусульманине, живущем в Эстонии, о бывшем наркомане, о старшекласснице, которой мануальная коляска не мешает путешествовать по миру и заниматься танцами, и о других интересных молодых людях, которые испытывают на себе косые взгляды окружающих, а порой даже и подвергаются настоящей дискриминации, потому что выделяются своей нестандартностью.

«Живая библиотека» была представлена в Нарве впервые. Сама же идея «Живой библиотеки» родилась 19 лет назад в Дании. Таллиннский молодежный клуб подхватил ее недавно, но уже с уверенностью можно сказать, что в столице «библиотека» пользуется популярностью. Одна из причин, надо думать, кроется еще и в том, что с выбранной «книгой»-человеком можно пообщаться, сразу же задать волнующие тебя вопросы, что-то уточнить и даже подискутировать.

И действительно, в нарвской «Живой библиотеке» было не по-библиотечному оживленно: во многих группах «чтение» переросло в диалог. (К слову, «читали» на русском и на английском языках.) Например, монах Леннарт рассказал своим читателям о духовных практиках последователей Кришны, о своем поиске бога и о жизни Таллиннского храма Международного общества Сознания Кришны Iskcon. А после этого слушавшие его ребята очень активно принялись задавать вопросы. Например, о том, как отнеслись родители Леннарта к его решению стать кришнаитом; можно ли монаху жениться; как он зарабатывает себе на жизнь… В целом каждому посетителю «Живой библиотеки» можно было получить «абонемент» и поучаствовать в чтении трех книг.

Все «книги» приехали в Нарву из Таллинна.

В планах организаторов — привезти «Живую библиотеку» и в другие города Эстонии.

- Как вы находите людей, которые готовы рассказать свои жизненные истории? - поинтересовалась я у Анны Морозовой.

- Во-первых, через своих знакомых, во-вторых, ищем их в каких-то группах или сообществах, например, однажды пригласили члена общества веганов Эстонии, в-третьих, на нашем сайте www.clubactive.eu размещены приглашение к сотрудничеству и анкета, которую может заполнить любой человек, желающий поведать свою историю, и мы всегда можем с ним связаться, - ответила Анна.

- Есть ли трудности с пополнением, образно выражаясь, фондов «Живой библиотеки»?

- Не скрою, есть. Главным образом, они связаны с тем, что многие люди готовы рассказать свою историю только один раз, многие готовы рассказать ее в группе, но категорически против присутствия журналистов.

Ну, а как восприняли нарвитяне (сразу скажу, в подавляющем большинстве старшеклассники) возможность посетить «Живую библиотеку»? Если суммировать отзывы тех, с кем побеседовала ваш корреспондент, то — с большим интересом. Судите сами:

«Это здорово, когда можно услышать историю и объяснение тех или иных поступков непосредственно из уст самого человека, а не в пересказе кого-то... Когда видишь, что с тобой говорят честно и открыто, то начинаешь не бояться задавать вопросы, которые тебя волнуют… Удивляет, сколько позитивного несет в себе человек, которого пытаются гнобить за то, что он не такой, как все…Многие мои стереотипы развеялись… Стало понятно, что надо больше читать, общаться и учиться самостоятельно думать...»

Светлана Зайцева

Фотогалерея: Светлана Зайцева