Антс Лийметс: «Причин для своей отставки не вижу»

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Городского секретаря Нарвы Антса Лийметса пресса уже назвала следующим, после Тармо Таммисте, кандидатом «на вылет» из нарвской мэрии. Причина в том, что на последних двух сессиях Лийметса обвинял в плохой работе член правящей фракции Нарвского горсобрания Алексей Мяги.

Антс Лийметс в ответ на обвинения: «Справедливым является лишь то, что часть избирателей, действительно, не получила приглашения на выборы, однако вины избирательной комиссии и ее председателя в этом нет»

«Я считаю, что пора заканчивать с этим и городской секретарь должен сам подать заявление об уходе», - заявил Мяги с трибуны городского собрания. Как утверждает депутат, именно работа Антса Лийметса в качестве председателя городской избирательной комиссии привела к тому, что явка нарвских избирателей на выборы в Рийгикогу оказалась рекордно низкой.

В частности, депутат говорил о том, что в Нарве уменьшилось число избирательных участков и это создало проблемы для пожилых людей, которым было трудно до них добраться. А также о том, что многие избиратели не смогли найти информацию о месте проведения выборов в прессе и также не получили приглашения на выборы в свои почтовые ящики. В вину Лийметсу депутат поставил и допущенную при первом подсчете результатов выборов ошибку в 1500 голосов.

Из всей этой информации справедливым является лишь то, что часть избирателей, действительно, не получила приглашения на выборы, однако вины избирательной комиссии и ее председателя в этом нет, рассказал Антс Лийметс на инфочасе в горуправе в понедельник. Он пояснил, что списки избирателей составляет для избирательных комиссий Министерство внутренних дел, оно же готовит приглашения. В почтовые ящики избирателей эти приглашения доставляют фирмы, с которыми у МВД заключены договоры. Видимо, на этом этапе и произошел сбой.

По словам Антса Лийметса, до выборов никто из нарвских избирателей не жаловался на то, что не получил приглашения. Известно об этом стало лишь в ходе самих выборов, когда, к примеру, на одном из участков сразу несколько человек из одного и того же дома сообщили, что не получили приглашений. «Из этого можно сделать вывод, что, скорее всего, не получили приглашения на выборы жители всего этого дома», - отметил Лийметс.

По его словам, как и обычно, на последних выборах избирательная комиссия действовала четко по регламенту: объявление о выборах было размещено на городском сайте, там же была информация и обо всех городских избирательных участках. Также у тех избирателей, кто не получил приглашения и не знал, на какой участок следует идти, была возможность позвонить по указанному в объявлении телефону, или связаться с центральной избирательной комиссией, или зайти на сайт valimised.ee, где на эстонском и русском языках можно получить исчерпывающую информацию о выборах.

Что касается ошибки в 1500 голосов, то она была непреднамеренной и обнаружил ее сам городской секретарь еще до 4 марта, когда по закону производится официальный пересчет голосов избирателей. По его словам, никаких претензий к этой ошибке не предъявляли ни центральная избирательная комиссия, ни партии, которым в Нарве по ошибке вначале насчитали лишние голоса.

Готовится ли городской секретарь к увольнению? Как пояснил Антс Лийметс нашему изданию, он пока не видит никаких веских причин, которые могли бы стать основанием для его снятия с должности. В отличие от мэра, просто выразить недоверие городскому секретарю нельзя - его может уволить лишь мэр города, и это увольнение должно быть обоснованным.

Ирина Токарева

Фото: Ирина Токарева