Страсти по асфальту: недавно уложили, теперь вскрывают. Сколько можно?!

Дата публикации: Вчера, 12:43 Просмотрено: 394

Горожане возмущаются работами по ул. Раху, где в ходе работ по строительству ливневой канализации вскрывают не так давно уложенный асфальт. Почему так происходит, и можно ли этого избежать?

На прошлой неделе по ул. Раху начались работы по строительству ливневой канализации, вызвавшие возмущение горожан. Фото: Facebook

- Не так давно полностью был переделан участок дороги по ул. Раху возле магазина ESPAK. Снимали дорожное полотно и укладывали новый асфальт.

Конкурс тогда выиграла фирма, которая дала цену ниже (чем конкуренты – прим. ред.), без учета необходимой ливневой канализации. Знаю это, так как общалась с проектировщицей, которая участвовала в конкурсе и учитывала эту ливневку в проекте, но конкурс её фирма проиграла. Дорога была сделана капитально и, соответственно, денег налогоплательщиков было «вбухано» немерено. И вот сейчас опять вырезают куски асфальта, потом прилепят заплат, в итоге нас ждут очередные ямы!!! Просто уже накипело! Вчера разбомбили новый газон у Ореховой горки, где проходит велодорожка. Газон укладывали этой осенью, он еще зацвести не успел, как его опять нет! Сколько можно так разбазаривать деньги налогоплательщиков!? Неужели мозгов не хватает делать все по-человечески? Тогда уходите со своих должностей. Дома же никто не делает ремонт таким образом, что сперва поклеит обои, а потом проводку новую прокладывать начинает, - так резко высказалась нарвитянка Юлия в социальной сети Facebook.

Не могли знать, что появятся средства на коллектор

Этот эмоциальный пост вызвал живой отклик у горожан, которые не менее эмоционально поддержали порыв женщины высказаться публично. Мы задались вопросом - правы ли горожане в своем возмущении - и попросили прокомментировать дискуссию в соцсети исполняющего обязанности мэра Нарвы Алексея Евграфова.

Алексей Евграфов:

- Думаю, что горожане не совсем правы. Предыдущие работы на этом участке проводились в 2014 году после реализации проекта реновации водопроводных и канализационных сетей Нарвы общей стоимостью 44,4 миллиона евро. Тогда «Нарва Веси» получила финансирование на эти работы из европейского фонда солидарности. Прошло пять лет, и Нарва смогла приступить к выполнению следующего большого проекта. В 2018-2019 годах у города появилась возможность выделить два с половиной миллиона евро на строительство большого коллектора ливневой канализации (протяженность - около трех километров - прим. ред.). для осушения северной части города. Решение построить коллектор продиктовано необходимостью отвести ливневые и грунтовые воды в районе улиц Раху и Кангеласте, так как этот район до сих пор не охвачен ливневой канализацией, а его жители сталкиваются с проблемой затопления подвалов. Пять лет назад городские власти не могли предполагать, что на эти работы в бюджете будут запланированы такие большие финансовые средства. Замечу также, что в проекте этого года заложены расходы на восстановление асфальтового покрытия.

Что касается выражения своего мнения в социальных сетях, прошу нарвитян помнить о том, что правила поведения в обществе действуют и в интернет-среде, и все же не следует опускаться до оскорблений и нецензурных выражений.

«Хотелось бы более разумного решения»

С таким взглядом на положение вещей согласны и некоторые нарвитяне. Так, один из них, оставляющий комментарии под именем Вячеслав, пишет: «Конечно, приятно назвать другого дураком. Но реалии городского хозяйствования подчинены другим, нежели у нас в личном хозяйстве, правилам. Проекты, по которым производят работы, имеют раздельное финансирование, разные сроки исполнения. Те работы, что производят сейчас, в то время, когда делали эту дорогу, не имели реального подтверждения к исполнению, не имели финансирования, были под большим вопросом. Конечно, хотелось бы другого... более разумного решения. Но реалии работают по рельсам прописанных правил».

Вячеславу возражает другой участник дискуссии — Владислав (сохранена орфография автора — прим. ред.): «Вот вроде всё понятно и не поспоришь. Конечно, вы правы. Но реалии – увы. В итоге мы имеем раскуроченные по всему городу дороги и не имеем шансов ездить по нормальным дорогам».

Нарвитянка Надежда поддерживает возмущение несогласованностью в осуществлении работ и полагает, что нужна «нормальная и слаженная для всех департаментов программа развития города, что в Нарве звучит, увы, как утопия».

Действительно, в разговорах с жителями Нарвы часто звучит мнение о том, что в городе, вроде как, и делается многое, но происходит это как-то несогласованно. Разные работы проводятся с подачи разных департаментов, сначала делают одно, а потом на этом же участке делают другое, переделывая за первыми… Одни подрядчики вынуждены ждать конца работ других - так было, например, прошлым летом с работами по проекту велодорожек, когда строительство на улице Раху задержалось на значительный срок из-за проводившихся другой фирмой и по другому проекту работ по ливневой канализации. Программа развития города есть, она доступна для изучения на городском сайте, а разумного расходования городских и проектных денег нет, говорят люди. Конечно, многие горожане слабо разбираются в хитросплетениях запуска проектов и их финансировании, они судят о городском хозяйстве как о ремонте в своей квартире: если делать ремонт в ванной и туалете, то кто мешает предусмотреть доступ к стоякам общего пользования на случай их замены?

Новый мэр – новые принципы работы?

В связи с отставкой прежнего мэра Тармо Таммисте председатель фракции горсобрания Kodulinn Narva Алексей Воронов заявил: «Мы хотим, чтобы мэром был хозяйственник. И выберем именно такого». Что ж, как говорится, депутатам и карты в руки. Пока же обязанности мэра исполняет бывший вице-мэр по городскому хозяйству Алексей Евграфов, работающий на этом посту с ноября 2017 года.

Софья Боборенко