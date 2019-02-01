Тармо Таммисте: из нарвской мэрии выживают чиновников

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На состоявшемся в понедельник инфочасе горуправы, где Тармо Таммисте присутствовал в качестве уже бывшего, но формально еще не сложившего свои обязанности руководителя нарвской мэрии, он рассказал журналистам о том, что из мэрии выживают инициативных и квалифицированных специалистов, что может привести к коллапсу в управлении городом.

Бывший мэр предрек, что в ближайшее время из-за царящей в мэрии атмосферы покинуть свой пост может еще целый ряд способных чиновников. Фото: Ирина Токарева

«Ты должен делать так и так»

Еще в прошлом году республиканские СМИ обратили внимание, что нарвская мэрия быстро теряет кадры. «Северное побережье» осенью подсчитало, что за короткий срок свои должности покинули как минимум шестеро чиновников. Некоторые из них сообщили изданию, что основная причина ухода - низкие, не соответствующие их квалификации и опыту работы зарплаты.

Однако, по мнению Таммисте, причина не только в давно не пересматривавшихся окладах. «Никто не хочет в такой обстановке работать. Такого никогда не было, чтобы я пошел бы к директору департамента или даже к его подчиненному и сказал: ты должен делать так и так. А это сейчас тут и делается! Так невозможно работать: иметь постоянно какие-то проблемы из-за того, что кто-то вмешивается в работу и заставляет решать вопросы не так, как надо, а так, как считает нужным», - пояснил Таммисте. Бывший мэр предрек, что в ближайшее время покинуть свой пост может еще целый ряд способных чиновников, замену которым будет найти непросто, именно из-за царящей в мэрии атмосферы.

В субботней передаче «Народу важно» телеканала ETV+ Таммисте утверждал: «Со стороны ведущих деятелей горсобрания мне было сказано: ты уйдешь, мы уберем Ивана Сергеева (городского архитектора - прим. ред.) Все люди, которые имеют голову на плечах, которые имеют свое мнение, умные и талантливые - они не нужны. Нужны тупо исполняющие приказы».

Бывший мэр также рассказал в передаче, что ушедший с поста директора Департамента экономики и развития Георгий Игнатов лукавил, когда говорил, что у него не было проблем с руководством Нарвского горсобрания. «Правда в том, что людям ставили условие: если из партии не выйдешь, мы и тебя, и твоих близких лишим работы», - утверждает Таммисте.

Алексей Воронов, которого журналист ETV+ попросил прокомментировать заявление Таммисте, ответил так: «Я абсурдные обвинения не комментирую. Вот найдите хоть одного чиновника, который скажет, что ему кто-то угрожал».

Секрет Полишинеля?

Ведущий передачи «Народу важно» Юрий Николаев спросил у руководителя Нарвского округа Центристской партии Яны Тоом, известно ли ей что-нибудь о том, что в Нарве репрессируют чиновников-центристов и может ли она назвать конкретных людей, которые пострадали бы от такого давления.

«Да, они у нас в правлении округа сидят. У нас есть Людмила Морина, получившая уведомление о сокращении - пока что - устное, но, тем не менее, в апреле ее все-таки уберут. Другой наш член правления пишет в день по несколько объяснительных записок... Я знаю людей, которых вынудили выйти из партии под давлением начальства, потому что им было сказано, что иначе они лишатся своей работы. Это - секрет Полишинеля. Другой вопрос, что мы пока не нашли никого, кто согласился бы с этим пойти в правоохранительные органы. Потому, что в Нарве очень замкнутая экосистема и, действительно, - куда ты денешься с «волчьим билетом»? - ответила Тоом.

Нашему изданию не удалось связаться с беспартийным Иваном Сергеевым и центристкой Людмилой Мориной. Беспартийный директор Департамента городского хозяйства Елена Скулачева сказала нашей газете, что она лично увольняться точно не собирается, а что касается ее подчиненной Людмилы Мориной, то та не получала извещения об увольнении и сама заявления об уходе не писала.

Но на правах анонимности некоторые сотрудники мэрии рассказали нашему изданию, что в апреле городское собрание планирует провести реорганизацию мэрии, и заниматься этим будет специальная временная комиссия городского собрания. В городском собрании эту информацию нам не подтвердили.

Ирина Токарева