Алексей Воронов стал самым влиятельным нарвским политиком не вчера. ”И это не его вина, прежде всего”

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Возглавляющий правящую в Нарве фракцию ”Kodulinn Narva” Алексей Воронов — несомненно, самый влиятельный нарвский политик, от которого больше всего зависят, как утверждают многие, принимаемые в городе/ ключевые решения. Именно его называют тем человеком, по инициативе которого встал вопрос о выражении недоверия мэру Нарвы Тармо Таммисте.

Алексей Воронов. Фото: infosila.ee

Представители оппозиционной фракции „Meie Narva” говорят, что причиной недовольства мэром стал нежелание Таммисте выйти из Центристской партии.

”Конечно, выражение недоверие мэру — это месть со стороны председателя ”Kodulinn Narva” Алексея Воронова. Какие бы причины не назывались, настоящая именно в этом”, — сказал Delfi оппозиционер Юрий Рауд. Его коллеги по „Meie Narva” Антон Праткунас и Яна Кондрашова совершенно с этим согласны.

Кондрашова отмечает, что недоверие мэру — очередной показатель того, насколько влиятелен Алексей Воронов. С тем, что инициатива выражения ему недоверия исходила от Воронова, подтверждает сам Тармо Таммисте.

В августе 2018 года вместе с другими семью депутатами горсобрания Воронов вышел из Центристской партии.

Вслед за ними партию также покинуло более 100 нарвских центристов, и такому массовому исходу способствовал административный ресурс — из партии вышли, прежде всего, нарвские бюджетники, чья профессиональная карьера, сохранение рабочих мест зависит от руководства города.

Городской секретарь Нарвы Антс Лийметс говорит, что, судя по его разговорам с чиновниками Нарвской горуправы, Алексей Воронов был очень активен в этом процессе, и лично настойчиво убеждал уходить из ЦП.

Над городским секретарем сгустились тучи

”Какое точно он имеет влияние на все решения, которые принимаются горсобранием, мне объективно судить трудно. Я все-таки в этом процессе не участвую. Но опять же, насколько мне известно, большинство решений, особенно связанных с финансами, с недвижимостью, проходят или по его инициативе, или с его личным одобрением”, — сказал Лийметс.

Над городским секретарем также сгустились тучи — ему ставят в вину то, что передача подписей нарвитян в поддержку продолжения борьбы за титул Культурной столицы Европы 2024 года в горсобрание была произведена некорректно. Он же сам утверждает, что действовал в рамках закона.

Еще одна претензия — то, что Лийметс, являющийся также председателем городской избирательной комиссии, якобы виноват в том, что на выборах в Рийгикогу при первичном подсчете голосов на одном из нарвских участков произошла серьезная ошибка. После пересчета бюллетеней, выяснилось, что число голосов отданных за Eesti 200 уменьшилось с 1010 до 153, а за EKRE — с 807 до 72.

Антс Лийметс говорит, что чувствует себя уверенно — у горсобрания нет полномочий выразить ему недоверие, его может уволить только мэр. А сам городской секретарь не видит на это законных оснований.

Хотя городской секретарь уже достиг пенсионного возраста, на пенсию, по его словам, согласно законодательству отправить его не могут.

”В любом случае, у меня есть пенсия. То есть чувствую себя защищенным”, — отмечает Лийметс.

”Уволить городского секретаря, который является чиновником, гораздо сложнее, чем отправить в отставку мэра”, — говорит Тармо Таммисте.

На выборах 2021 года и без ЦП у нарвской власти должны пойти дела неплохо

Превратившаяся в беспартийную нарвская законодательная власть летом 2018-го преобразовала фракцию Центристской партии во фракцию ”Kodulinn Narva”, заявив о планах создать в Нарве одноименное общественное движение. На данный момент, по словам Воронова, в нем уже порядка 300 членов — это сопоставимо с числом оставшимися в ЦП нарвитянами, а за пару лет оно только вырастет, надо погалать.

Пока признаков активной деятельности объединения не видно, но, вероятно, они проявятся ближе к 2021 году, к очередным выборам в собрания местных самоуправлений. Воронов утверждает, что планов создания на базе ”Kodulinn Narva” партии нет, но справляться с задачей побеждать на нарвских выборах это, конечно, не помешает.

Влиятельным стал не вчера

Бывший вице-мэр Нарвы и депутат горсобрания Геннадий Афанасьев говорит, что ошибочно думать, что Алексей Воронов стал чрезвычайно влиятельным только в последние годы.

”Мог бы он в начале 2000-х возглавить Narva Vesi (муниципальное предприятие, — прим. авт.), если бы не обладал уже тогда огромным влиянием? Он долго находился в тени, как это свойственно бизнесменам и в нарвской политике стал активен не сразу. Но входил в ту же команду, в которой ключевые роли играли Александр Моисеев, Михаил Стальнухин, Федор Овсянников”, — отмечает Афанасьев.

По его словам, безусловным лидером Воронов стал после того, как Моисеев и Овсянников были наказаны за коррупционные преступления, и сдали свои позиции, а Стальнухин вошел в конфликт со своими нарвскими однопартийцами, очевидно не без участия Воронова, уйдя в своеобразную оппозицию.

”Надо отдать должное органам правопорядка. Они очень тщательно занимаются расследованием преступлений верхушки нарвской власти, производя своеобразную зачистку. Они помогли по факту Воронову стать лидером”, — говорит Геннадий Афанасьев.

Уголовное дело закончилось ничем

В отношении самого Алексей Воронова в 2009 году было заведено уголовное дело по разным статьям.

В частности его подозревали в изготовлении поддельных документов, на основании которых производились незаконные денежные переводы на 2566500, 885000, 2360000, 1440576, 481000, 590000, 1250000 крон.

Подозревали в числе прочего в подделке договоров и счетов с целью сокрытия незаконных денежных потоков, которые осуществлялись со стороны VP Market OÜ Алексею Воронову за то, что тот совместно с Александром Моисеевым, обладая влиянием в руководстве AS Narva Bussiveod и городе Нарва, повлияют на принятие положительного решения совета предприятия о продаже OÜ VP Market зданий расположенных по адресу Нарва, Таллиннское шоссе 55, по цене не соответствующей рыночной, но приемлемой для покупателя, а так же путем влияния на чиновников Нарвской городской управы.

Уголовное дело закончилось ничем. Вину Алексея Воронова доказать не удалось. Сам Воронов утверждает, что дело было политическим заказом.

Катри Райк: влиятельность Воронова — наша общая вина

Министр МВД Катри Райк, до недавнего времени являвшаяся депутатом Нарвского горсобрания, говорит, что Алексей Воронов — безусловно очень влиятельный в Нарве человек.

”И это не его вина, прежде всего. Виноваты все мы, кто допустил то, что человек, в частности, с помощью угроз уволить неугодных, утверждался в городе”, — говорит Райк, надеющаяся, что в 2021 году в Нарве к власти придут оппозиционные нынешней власти силы.

Алексей Воронов в 2017 году зарабатывал в среднем 12 000 евро в месяц

Председатель правящей фракции Narva Kodulinn в горсобрании Нарвы, руководитель муниципальной фирмы Narva Vesi Алексей Воронов в 2017 году зарабатывал в среднем 12 038,38 евро в месяц.

Из декларации об экономических интересах следует, что в 2017 году суммарный доход Воронова составил 144 460 евро, сообщила в понедельник, 18 марта, газета Eesti Päevaleht.

В данном случае речь идет о зарплате и иных выплатах, которые он получал за свою работу и членство в советах, связанных с Нарвой предприятий и учреждений - Narva Vesi, Narva Linna Arendus, Нарвской больнице и городской канцелярии Нарвы.

По данным Департамента статистики, в 2017 году средний брутто-доход наемного работника в Нарве составил 889 евро и 40 центов в месяц, а средняя месячная заработная плата в Ида-Вирумаа в четвертом квартале 2018 года достигла 1102 евро, что является одним из самых низких показателей в Эстонии.

В оригинале статьи речь идет о доходах за 2018 год, но господин Воронов уточнил rus.err.ee, что указанные суммы - это его доходы за 2017 год.

Источник: rus.err.ee