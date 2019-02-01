Юрист дает консультацию – как действовать в случае ущерба, полученного от выбоин на дорогах?

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Ежегодно весной, когда тает снег и лед, владельцев транспортных средств ждут неприятные сюрпризы, а именно – выбоины на дорогах. Если повреждения машины обусловлены неожиданными ухабами, то у хозяина транспортного средства есть право требовать компенсацию у владельца дороги.

Фото: Наталья Соболева

Юрист разъяснит, как сделать это корректно, а также мы добавим пример заявления для иска и требования возмещения ущерба.

Выбоины на дорогах – это ежегодная проблема, из-за которой повреждается резина, диски, подвеска и другие детали. Все подобные виды ущерба, связанные с обслуживанием дорог, можно востребовать от собственника дороги, обычно это самоуправления или учреждения, оказывающие им данную услугу (в Таллинне - Департамент коммунального хозяйства).

Eesti Õigusbüroo ведет процесс с самоуправлением Харьюмаа из-за того, что один автомобиль повредил шины после наезда на ухабы, а самоуправление тказывается возмещать ущерб.

По словам юриста Eesti Õigusbüroo Мерике Роосилехт, очень важно сразу же оповестить о случившемся полицию и зафиксировать бстоятельства происшествия в присутствии свидетелей. «Обслуживание дорог – это задача владельца дороги, а если это не делается в достаточной епени, в результате чего участники движения получают ущерб, то можно потребовать компенсацию у владельца дороги, кем обычно является амоуправление. При этом очень важно оповестить полицию и зафиксировать обстоятельства.

Если все сделать корректно, то самоуправлению будет трудно отказать в возмещении ущерба, при этом даже, например, предупреждающий о неровностях орожный знак не освобождает их от ответственности», - добавила юрист.

Роосилехт добавила, что, безусловно, водитель должен следить за знаками дорожного движения, а также придерживаться ограничений. Владелец дороги не обязан возмещать ущерб, если получится доказать, что водитель не следовал этим правилам и, например, двигался, не соблюдая скоростной режим.

Компенсацию от владельца дороги можно получить, если следовать 5 основным пунктам:

1. Наехав на выбоину и повредив транспортное средство, нужноостановиться по возможности и безопасно как можно быстрее

2. Сообщить о случившемся полиции и, если они не прибудут на местопроисшествия, следовать данным ими инструкциям

3. Сфотографировать выбоину, ставшую причиной ущерба и нанесшейповреждения, таким образом, чтобы ее место расположения и размер

можно было опознать (например, рядом с выбоиной положить спичечный коробок)

4. Повреждения машины и стоимость ремонта должны оценить специалисты авторемонтной мастерской

5. Требование о возмещении ущерба и документы, подтверждающие его, предоставить владельцу дороги, в Таллинне – департаменту

коммунального хозяйства.

Заявления для иска и требования возмещения ущерба:

https://drive.google.com/file/d/139Va4T3l9dbbg6GOGA4k9eLgWNwRL6Id/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1kJODGScNd5hQVxoFdtsS3v4xwHDzruG_/view?usp=sharing