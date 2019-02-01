Городская управа проверит, как ходят автобусы

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Нарвские городские власти удержат 600 евро из оплаты услуг фирме-перевозчику ATKO за не вышедшие на линии автобусы. Они также обещают провести проверку качества работы перевозчика.

Нарвитяне жалуются на несоблюдение водителями автобусов расписания. Фото: Николай Андреев

- По нашей информации, в течение февраля на городские маршруты не состоялись шесть рейсов, за что фирме была выставлена претензия в размере 600 евро, и эта сумма будет удержана из оплаты услуг перевозчика. К сожалению, по имеющемуся договору мы можем удержать только максимум 100 евро за каждый случай, - сказал журналистам вице-мэр по городскому хозяйству Алексей Евграфов на инфочасе в понедельник, 11 марта.

Фирма-перевозчик объяснила отсутствие рейсов тем, что автобусы выходили на замену на линии в сады. Управа не может принять такое обоснование, считает вице-мэр, так как перевозчик должен иметь резервные автобусы, а отмененные рейсы были в вечернее время, когда рейсы до садов в принципе не производятся.

Не на территории Нарвы

Подтвердил он и тот факт, что на некоторых рейсах в садоводческие товарищества автобусы не доходили до конечной остановки из-за плохого состояния дорог. По социальным сетям гуляли фотографии автобуса, съехавшего в кювет у сада «Рябинка». Действительно, в феврале было слишком скользко, и водители боялись выходить на маршрут.

По словам Евграфова, ситуация в садах осложняется тем, что часть дорог принадлежит Нарве, другая же часть – городу Нарва-Йыэсуу и обслуживается Департаментом шоссейных дорог.

- Автобус скатился с дороги не на административной территории Нарвы. Мы договорились с Максимом Ильиным, мэром Нарва- Йыэсуу, о том, что они будут активнее обращать внимание Департамента шоссейных дорог на состояние дорожного покрытия. Со своей стороны мы сейчас делаем регулярные контрольные рейсы в составе специалистов из нашей управы и представителей соседей, а также перевозчика. В случае необходимости оперативно связываемся с представителями департамента и фирмой NBV, занимающейся уборкой нашей территории. Если требуется, сразу выезжает техника, так что ситуации, когда автобусы не ходят из-за плохого состояния дорог, мы исключили. Если все же подобные случаи где-то возникают, просим горожан сразу нам сообщать по тел. 3599153 (департамент городского хозяйства), - сказал вице-мэр.

Контрольные рейсы

Контроль за работой фирмы ATKO продолжится, заверил представитель управы, запланировано проведение различных проверок, в том числе и за тем, насколько придерживаются водители автобусов заявленного расписания. Нарвитяне имеют ряд претензий к перевозчику и по этой статье – не секрет, что автобусы не только задерживаются, но и приходят ранее обозначенного времени.

Без соблюдения норм

Вице-мэр рассказал о жалобе нарвитянки на то, что, выходя из автобуса, она упала, поскольку автобус остановился далеко от платформы. Согласно нормам, автобус должен останавливаться не далее 20 см от посадочной площадки. Фирме было сделано предупреждение, а с водителями провели беседу о том, что необходимо соблюдать нормы и относиться к людям более бережно, сказал Евграфов. У пострадавшей женщины есть право требовать от перевозчика возмещения ущерба здоровью.

Наша справка:

Договор между городом Нарвой и фирмой ATKO на осуществление транспортных услуг будет действовать до 2022 года.

Софья Боборенко