Экстренному ремонту ям мешает погода

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Проведению экстренных работ по заделыванию ям на проезжей части, заявленному Нарвской управой ещё в конце февраля, мешают погодные условия. Водителям следует быть внимательными на дороге и сообщать о нарушениях дорожного покрытия чиновникам.

Выполнению ямочного ремонта на улицах Нарвы (в том числе на улице Раудсилла — на снимке) мешают обильные снегопады.

Успели немного

В конце февраля фирма-подрядчик успела поработать три дня и заделать самые большие ямы на проспектах Героев (Кангеласте) и Кренгольмском, улицах Йыэсуу и Раудсилла. Как прозвучало на традиционном инфочасе Нарвской горуправы, для возобновления экстренных работ необходимо дождаться улучшения погодных условий. Работы можно проводить при сухой погоде (без осадков) и плюсовой температуре.

Алексей Евграфов, вице-мэр по городскому хозяйству:

- Ямочный ремонт проводится в рамках заключенного на два года договора с фирмой VIAMER OÜ, которая в летний период будет проводить и плановые работы. Ямочный ремонт не проводится широкими пластами (от бордюра до бордюра), это временное заделывание самых опасных мест на дорожном полотне. Не исключено, что эти «пломбы» простоят и пару лет.

Экстренные работы предполагают заделывание ям «холодной» смесью, стоимость которой значительно ниже, чем выполнение ремонта ям «горячей смесью», где стоимость работ может составлять до 70 евро за квадратный метр.

Специалистами Департамента городского хозяйства был составлен список самых опасных участков, однако, как показывает практика, этот список постоянно расширяется, а погодные условия не дают подрядчику работать. Водители могут сообщать об опасных участках в департамент городского хозяйства по телефону 3599153.

Закончить к лету

В конце марта - начале апреля планируется провести проверки тех участков, которые были заасфальтированы в прошлом году и на которые действует гарантия. В случае необходимости работы по замене асфальта там будут произведены за счет VIAMER OÜ, заверил вице-мэр.

В настоящий момент составляется список для плановых работ в летний период. Как только начнут работать асфальтовые заводы, в Нарве приступят к ремонту дорог с тем, чтобы к началу лета закончить основные работы.

Заделывать и перекопы

Беспокоят горожан и участки, где во время проведения ремонта различных дорог нарушается дорожное покрытие. В качестве примера можно привести проспект Кангеласте, по правой стороне которого образовались поперечные перекопанные полосы, засыпанные щебнем. Работы там проводятся по заказу АО «Нарва Веси», но разрешение на копательные работы выдает город, который контролирует и состояние перекопов. По требованию Департамента городского хозяйства фирма, осуществляющая работы, регулярно подсыпает щебень в этих местах. Полностью заасфальтировать их будет возможно не ранее весны.

- Для того, чтобы уйти от подобных ситуаций, департамент готовит новый порядок землеройных работ, одним из условий которого станет обязанность строителей заделывать временные перекопы асфальтом на зимнее время, - сказал Алексей Евграфов.

Софья Боборенко

Фото: Наталья Соболева