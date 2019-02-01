Горуправа Нарвы предлагает распустить комиссию "Нарва - культурная столица 2024"

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Городская управа Нарвы подготовила проект решения о роспуске комиссии, занимавшейся подготовкой к участию в конкурсе за звание культурной столицы Европы 2024 года.

В проекте решения говорится, что поскольку отсутствует финансирование работы по подготовке заявки от города, то продолжать деятельность комиссии нецелесообразно.

Комиссия была создана в конце ноября 2018 года с целью координировать работу, связанную с подготовкой заявки на участие в конкурсе на звание европейской столицы.

В комиссию входят: мэр Нарвы Тармо Таммисте (15 марта ему выразят вотум недоверия), руководитель Отдела культуры Виктория Лутус, ее заместитель по вопросам культуры и спорта Дмитрий Вергун, главный архитектор Нарвы Иван Сергеев, городской художник Денис Полубояров, главный специалист Отдела культуры Юлиана Янно, руководитель городского собрания Ирина Янович, ее заместитель Лариса Оленина, руководитель комиссии по культуре и спорту Галина Вологдина, ее заместитель Владимир Бутузов, советник по внешним связям горуправы Татьяна Лаанвеэ, продюсер Марис Хеллранд, представитель фирмы Creativity Lab OÜ Рагнар Сийл.

В начале февраля фирма Shiftworks, выигравшая тендер, отказалась за 75 000 евро составлять заявку Нарвы на участие в борьбе за получение титула "Культурная столица Европы 2024". Городские власти заявили, что город в любом случае будет принимать участие в конкурсе и что город может это сделать самостоятельно.

Решение, кто и какими силами будет заниматься подготовкой к конкурсу, до сих пор не известно.

Источник: rus.err.ee

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