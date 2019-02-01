В Нарве отпраздновали Масленицу

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Сотни нарвитян пришли в Нарвский замок на традиционное гуляние, которое состоялось в воскресенье - последний день масленичной недели. «Зажигали» в замке ведущие праздника - участницы фольклорного ансамбля «Супрядки». Они дали взрослым и детям возможность окунуться в прошлое, приняв участие в играх и обрядах Масленицы и Vastlapäev.

Каждая народная песня - это часть обряда, который включает в себя и игру, и танец. В исполнении «Супрядок», знатоков причудского фольклора, эти обряды были просто великолепны, и народ с радостью принимал в них участие. Радовались пришедшие на праздник вместе с внуками бабушки, слушая, например, исполнявшуюся в Вастлапяев эстонскую народную песню. В ней описаны сбор и обработка льна и превращение его в одежду, зрители повторяли вслед за певицами характерные для каждого этапа работы движения.

«Вы сами делали когда-нибудь все это?» - спросила у зрителей Марина Кувайцева, руководитель «Супрядок». «Мы нет, но наши мамы делали все это своими руками», - растроганно ответили несколько пожилых женщин.

Семейные пары с детьми с удовольствием танцевали и играли в простые народные игры. Наверное так же развлекался и радовался простой народ двести лет назад во время масленичных ярмарочных гуляний.

Наверху в галерее зрители участвовали в еще одном традиционном масленичном обряде - изготавлении чучела Масленицы. Все необходимые для этого материалы: деревянные кресты-основы, старую одежду, обрезки ткани, нитки, фломастеры выдавали на месте сотрудники Нарвского музея.

Одиннадцатилетний нарвитянин Кирилл сказал нашей газете, что очень доволен праздником, на который пришел вместе со своей бабушкой и ее подругой. «Они нарисовали нашему чучелу лицо, а я подобрал для него одежду и шарфик. Это было весело!»

Люди с удовольствием угощались блинами с разнообразными вкусными начинками, которые можно было купить тут же, на празднике. А уже назавтра (в понедельник, 11 марта - прим. ред.) начинался великий пост.

Ирина Токарева

Фото: Ирина Токарева