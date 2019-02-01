Жители Нарва-Йыэсуу поднялись на защиту своего краеведческого музея

Дата публикации: Сегодня, 15:08 Просмотрено: 167

Курортный Нарва-Йы­эсуу не останется без своего краеведческого музея. Музей будет находиться на прежнем месте — в здании на Нуурме, 38, и его фонды не пополнятся военными экспонатами музея Синимяэ. А вот кто будет руководить музеем, пока под вопросом.

Власти Нарва-Йыэсуу обещают, что «амбарный замок на двери краеведческого музея не повесят».

Таково резюме состоявшегося на прошлой неделе в среду, 6 марта, в Нарва-Йыэсуу в Белом зале на Кеск, 4 большого собрания общественности по поводу предполагаемого закрытия краеведческого музея Нарва-Йыэсуу. Помимо усть-наровцев на собрание пришли также приглашенные представители местной власти — мэр города, председатель горсобрания, несколько депутатов. Стоит заметить, что в Нарва-Йыэсуу приехали даже некоторые активные представители национально-культурных обществ соседней Нарвы, чтобы поучаствовать в обсуждении вопроса и как-то повлиять на ситуацию.

Собрание проходило достаточно эмоционально и длилось без малого 2,5 часа.

Что, впрочем, и неудивительно — поскольку, по мнению собравшихся, они пришли «защитить» свой краеведческий музей и его директора и убедить власти изменить свое решение о закрытии музея.

Музей закрывается?

Жителей Усть-Нарвы взбудоражила информация в местной газете о том, что в конце января 2019 года депутаты городского собрания Нарва-Йыэсуу приняли решение о прекращении деятельности городского историко-краеведческого музея с 31 марта нынешнего года. Массу толкований вызвала также информация о слиянии фондов краеведческого музея Нарва-Йыэсуу и музея военной истории Синимяэ. Бурю негодования у горожан вызвало известие о сокращении с должности директора и единственного сотрудника музея Любови Никкарь, которая возглавляла это муниципальное учреждение последние 15 лет. По городу поползли слухи, что музей, вероятно, закрывают из-за того, что власти хотят продать участок, на котором он находится…

С открытым обращением к местным властям в защиту музея и его директора выступила известная жительница Усть-Нарвы, член Союза русских литераторов, историк, краевед, автор девяти книг в том числе по истории Нарва-Йыэсуу Ирина Иванченко.

Свое обращение в городскую управу направили почетные граждане г. Нарва-Йыэсуу Ирина Селецкая и Тамара Лисянская, руководитель общества русской культуры «Алликас» Нарва-Йыэсуу Нина Астапова и руководитель эстонского общества «Калью» Тийу Тоом, председатель объединения ветеранов Нарва-Йыэсуу Ирина Мошонкина. По словам Любови Никкарь, после встречи с председателем городского собрания Вейко Лухалайдом 21 февраля, они надеялись, что городское собрание пересмотрит свое решение.

Но поскольку ничего не изменилось, в курортном Нарва-Йыэсуу начался сбор подписей горожан с требованием сохранения и продолжения дальнейшей деятельности краеведческого музея, а также было решено созвать большое народное собрание. К дню его проведения 6 марта было собрано уже более 200 подписей.

К слову, как заметил на собрании Вейко Лухалайд, на его рабочую почту письмо в поддержку усть-наровского музея пришло даже от артистов балета из Санкт-Петербурга, имеющих дачи в Усть-Нарве.

«Просто реорганизация»

И мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин, и председатель городского собрания Нарва-Йыэсуу Вейко Лухалайд настойчиво пытались донести до собравшихся главное: краеведческий музей закрыт не будет, он будет находиться на прежнем месте и будет работать, сохранив свою направленность. «Никаких пушек из Синимяэского военного музея сюда не привезут», - с нескрываемой иронией уточнил Вейко Лухалайд.

Упраздняется только юридическое лицо – «Краеведческий музей Нарва-Йыэсуу», подведомственное городу учреждение. Соответственно, сокращается и его единственный работник - директор. Имущество (то есть музей), принадлежащее городу, будет передано целевому учреждению Vaivara Sinimägede SA. Это же ЦУ управляет расположенным в Синимяэ военным музеем.

Для чего это делается? Как объяснил В. Лухалайд, подведомственное учреждение не может ходатайствовать о выделении денег для своего развития со стороны – из республиканских и европейских фондов, а вот целевое учреждение, которое в данном случае будет управлять двумя музеями, сделает возможным писать большие проекты и привлекать средства. Причем, в случае, когда речь идет о ЦУ или НКО, самофинансирование требуется в гораздо меньшем объеме, чем это предусмотрено для городского учреждения.

По словам Вейко Лухалайда, это достаточно распространенная в Эстонии в настоящий момент схема выживания небольших музеев, он привел в пример Раквере, где под крышей одного целевого учреждения объединены целых шесть разнопрофильных музеев: средневековый замок, музей полиции, музей гражданина города, поместье Палмсе и др.

- Мы объединяем ресурсы двух музеев. Но ни оружие, ни какие-то другие экспонаты военного музея из Синимяэ в Нарва-Йыэсуу переезжать не будут. На дверях музея в курортном Нарва-Йыэсуу по-прежнему будет написано: Koduloo muuseum, - заверил собравшихся председатель городского собрания.

Краеведческий музей существует в городе Нарва-Йыэсуу с 1992 года. Он основан неравнодушными людьми, экспонаты для музея собирались буквально «всем миром», жителями Нарва-Йыэсуу и всего региона. Музей является единственным учреждением культуры г. Нарва-Йыэсуу, принимающим жителей и гостей города на регулярной основе. Музей создавался и существует как место, сегодня единственное, в котором отражена история развития курортного поселка, а затем и города Нарва-Йыэсуу, связанного с именами выдающихся деятелей эстонской и русской культуры. Музей практически ежемесячно организует различные выставки, ежегодно проводит традиционные «Северянинские чтения», акции, фестиваль фотохудожников, различные арт-проекты и т. д. В течение 5 последних лет проводились «Дни танца Нарва-Йыэсуу», которые собирали тысячи зрителей, и на которые приезжали лучшие балетные солисты театров Европы. Здание музея – это единственный сохранившийся памятник местного значения, связанный с деятелем эстонской культуры – Антоном Хансеном Таммсааре. Музей сегодня - одно из немногих в городе учреждений культуры, центр притяжения как творческих людей, так и всех жителей и гостей города. Из обращений горожан в горуправу Нарва-Йыэсуу.



Об этом уже говорили

Вейко Лухалайд также напомнил собравшимся, что вопрос об объединении двух музеев – в Синимяэ и в Нарва-Йыэсуу обсуждался не один раз: еще летом позапрошлого года, когда говорили о слиянии прежнего города Нарва-Йыэсуу и волости Вайвара и разрабатывали план развития «большого» Нарва-Йыэсуу после административной реформы. В этом процессе принимали участие почти 60 человек – жители курорта и на тот момент еще волости Вайвара. По словам В. Лухалайда, во время переговоров о слиянии самоуправлений было решено объединить все учреждения, которые выполняют одинаковые функции, кроме школ и детских садов. Музеи Нарва-Йыэсуу и Синимяэ также было решено объединить под управлением одного фонда. Комиссия по культуре также рассматривала вопрос существования краеведческого музея курортного города в новом статусе. Отражено это и в Программе развития Нарва-Йыэсуу, принятой в октябре 2018 года.

Однако, парировали выступавшие из зала, в решении горсобрания указано только то, что краеведческий музей прекращает свое существование. И никакие дальнейшие действия по развитию краеведческого музея, сохранению его фондов, объединению с музеем в Синимяэ под управлением единого ЦУ не прописаны. «Естественно, все встали на уши», - эмоционально выразился ведущий собрания.

Хотя, надо отметить, мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин еще до собрания в Белом зале выступил с видео­обращением к горожанам в социальных сетях, пытаясь донести до людей идею реорганизации музея. Но много ли пожилых людей – а именно они, собственно, и составляют большинство неравнодушных жителей курортного Нарва-Йыэсуу – активно пользуются интернетом?..

«Не видят человека»

Отдельной темой (естественно, тесно связанной с основной - закрытием музея) стало увольнение директора краеведческого музея Любови Никкарь. Трудовой договор горуправы с ней скоро прекращается, и будущее нынешнего директора пока неизвестно. Выступающие требовали, чтобы Вейко Лухалайд «дал честное слово» (и чтобы это было занесено в протокол собрания), что Л. Никкарь и после реорганизации будет руководить краеведческим музеем. «Краеведческий музей Нарва-Йыэсуу - это не просто подведомственное городу учреждение, а прежде всего личность - Любовь Леонидовна Никкарь. Так что вы решаете не только судьбу музея. Однако за бумажками не видите человека, стараниями которого этот музей существует», - заявила руководителям города выступившая на собрании Ирина Иванченко. И ее слова были встречены дружными аплодисментами.

Вопрос коммуникации

То, что ситуация, возникшая в связи с музеем, высветила проблему недостаточной коммуникации местной власти с жителями, открыто признали не только мэр и председатель горсобрания, но и присутствовавшие на сходе депутаты – Татьяна Пагаева и Хеки Лутс. «Прежде чем принимать решение, надо было, конечно, поговорить с народом. Или, по крайней мере, перед тем как давать официальную информацию, все подробно объяснить людям. И, конечно, большое упущение, что на заседание комиссии горсобрания по культуре, которое прошло в апреле, мы никого не пригласили – ни общественный совет музея, ни директора музея. Вы уж нас простите, что так получилось», - сказала в своем выступлении депутат городского собрания Нарва-Йыэсуу Татьяна Пагаева.

Вообще же вопрос общения властей и народа попадал в центр обсуждения постоянно, даже если не был связан напрямую с темой музея. Ясно одно: люди больше не хотят оставаться пассивными наблюдателями, они хотят знать и понимать, на каком основании власти принимают те или иные решения, хотят влиять на процессы, идущие в городе, и требуют, чтобы мнение рядовых горожан при этом учитывалось.

Что дальше?

По словам мэра Максима Ильина, в ближайшее время в музее будет проведена инвентаризация. Параллельно этой процедуре необходимо провести работы, чтобы выполнить предписания Пожарного департамента.

Как сказал «ВП» член совета Vaivara Sinimägede SA Мадис Туудер, старший инспектор по охране объектов старины Нарвской горуправы, «техническое состояние здания музея — самый важный вопрос, которым надо сейчас заниматься». По его словам, через 2 недели соберется совет ЦУ, чтобы решать кадровый вопрос.

Ну а пока, как нам стало известно, подписи под требованием отменить решение о прекращении деятельности краеведческого музея, в Нарва-Йыэсуу продолжают собирать.

Светлана Зайцева

Фото: Светлана Зайцева