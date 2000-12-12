+Галерея. Мэр Нарвы: "Стреляться или вешаться не собираюсь!" Читайте, сколько нарвских мэров ушли "по вотуму"

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Мэра Нарвы Тармо Таммисте, занимавшего кресло градоначальника гораздо дольше всех других мэров приграничного города - без малого 14 лет, снимут с должности в эту пятницу. Уже сегодня за это готовы проголосовать как минимум две трети депутатов городского собрания, хотя конкретные причины недоверия Таммисте до сих пор не озвучены.

Тармо Таммисте: «Я особо не переживаю: пить не стану. И вешаться тоже не собираюсь».

Во вторник, 12 марта, председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович сообщила rus.err.ee, что причины недоверия озвучит в пятницу Алексей Мяги, ранее неоднократно призывавший Тармо Таммисте подать в отставку.

«Одну из причин могу назвать - это использование средств из резервного фонда. Все остальное узнаете в пятницу», - добавила Янович.

В понедельник заседание Нарвского городского собрания длилось всего четверть часа: в повестку дня был включен только один вопрос, об отмене права застройки, рассмотрение которого заняло у депутатов несколько минут. Председатель фракции Kodulinn Алексей Воронов от имени фракции внес предложение о созыве заседания городского собрания для выражения недоверия мэру Нарвы в пятницу, 15 марта. Председатель городского собрания Ирина Янович заседание на указанный день назначила.

Уже готов и проект решения со следующими пунктами: 1) объявить мэру недоверие, 2) компенсировать ему неоплаченные дни отпуска, 3) назначить заместителя мэра до выборов нового (оставлено место для имени и фамилии), 4) решение вступает в силу по его принятии.

Тармо Таммисте сказал прессе, что не видит смысла думать о том, какие именно претензии предъявит ему правящая фракция: для выражения недоверия подойдут любые. «Что-нибудь да придумают. Вы же слышали, сколько на последней сессии говорилось о моей некомпетентности. Наверное, это и предъявят. Но я особо не переживаю: пить не стану. И вешаться тоже не собираюсь», - сказал Таммисте.

Станет депутатом горсобрания

Вопрос журналиста, пытался ли мэр в последнее время каким-то образом наладить отношения с бывшими однопартийцами и нынешними членами Kodulinn, Таммисте назвал смешным.

“Неужели вы думаете, что я пойду кому-то целовать руку? Вы не понимаете, тут вопрос не между горсобранием и мэром. Тут вопрос между одним человеком и всем остальным городом. Все депутаты, которые подписались, они же подписались не потому, что хотели. Они просто в таком дурацком положении”, - сказал Тармо Таммисте, явно намекая на влияние Алексея Воронова.

Мэр подтвердил, что его планы после отставки начать работать в Нарвском городском собрании, в депутаты которого он был избран в 2015 году, остаются в силе. Но будет ли избирателям польза от депутата, не имеющего в горсобрании единомышленников, поинтересовалось наше издание. «Я же еще даже не начал. Поживем - увидим», - ответил Таммисте.

Наша справка: Мэры Нарвы Председатель горисполкома Владимир Мижуй .

Райво Мурд (01.12.1993 - 22.11. 1998) Отстранен от должности в связи с выражением вотума недоверия.

Антс Лийметс (22.11.1998 - 31.03.1999) - исполняющий обязанности мэра.

Эльдар Эфендиев (01.04.1999 - 27.10.2000) Отстранен от должности в связи с выражением недоверия.

Аксель Эрс (28.10.2000 - 11.12.2000) - исполняющий обязанности мэра.

Имре Лийв (12.12.2000 - 30.12.2002)

Тармо Таммисте (02.01.2003 - 14.11.2013)В 2013 году избран председателем Нарвского городского собрания.

Наталья Шибалова (15.11.2013 - 23.01.2014) - исполняющая обязанности мэра.

Эдуард Эаст (24.01.2014 - 26.11.2015)Отстранен от должности в связи с выражением вотума недоверия.

Татьяна Пацановская (27.11.2015 - 17.12.2015) - исполняющая обязанности мэра.

Тармо Таммисте (18.12.2015 - ?) Источники: Нарвская городская канцелярия,

порталы delfi, err postimees.

Сергей Горлач - за отставку мэра

Помимо Kodulinn за вотум недоверия мэру готов проголосовать еще один депутат - Сергей Горлач. На сессии депутат сделал заявление о том, что выходит из оппозиционной фракции Meie Narva. Почему, и не собирается ли реформист Горлач примкнуть к беспартийной правящей фракции Kodulinn?

«Однозначно - нет. А вот решение о выходе из Meie Narva созрело давно. Мы не расстаемся врагами, ни в коем случае, просто по многим вопросам наши мнения расходятся. И я решил выйти из фракции, чтобы иметь возможность голосовать по всем вопросам только так, как сам считаю правильным», - ответил Горлач нашему изданию.

В частности, Горлач собирается проголосовать за отставку мэра. По каким причинам? «Даже если бы единственной причиной было то, что мэр на запросы оппозиции отвечал не по существу, отделывался отписками, то есть проявлял неуважение к депутатскому корпусу, а через него - к горожанам, его уже стоило бы снять с работы. Также я недоволен ролью мэра в истории с Культурной столицей. На мой взгляд, вина за провал этого проекта лежит не только на правящей фракции. Мэр был председателем рабочей группы, и он должен был быть в курсе, что что-то идет не так, еще до скандала. Он должен был поднимать этот вопрос перед рабочей группой, перед горсобранием, общественность информировать о возникших проблемах», - рассуждает Горлач.

Причины не важны, важны формальности

Неужели действительно неважно, какую именно причину выдвинут депутаты для того, чтобы отправить в отставку мэра? Может ли мэр в том случае, если причины выражения недоверия покажутся ему некорректными, обжаловать решение городского собрания? Городской секретарь Антс Лийметс пояснил нашему изданию, что Закон об организации местного самоуправления действительно не требует от городского собрания тщательно обосновывать причины выражения недоверия. «Обычно это политический вопрос.Объявлять недоверие - это право горсобрания», - пояснил Лийметс.

В законе определяется лишь, кому горсобрание может выразить недоверие - председателю горсобрания и его заместителям, мэру и членам городской управы, а также оговаривается то, что для отставки необходимы голоса как минимум четверти депутатов горсоб­ра­ния.

Обжаловать решение городского собрания можно лишь в том случае, если не будут соблюдены все формальные процедуры.

Председатель горсобрания должна желание депутатского корпуса выразить недоверие мэру зафиксировать и включить в повестку дня следующего заседания. И только на следующем заседании вопрос о выражении недоверия можно поставить на голосование.

«При выборах мэра голосование - тайное, при объявлении вотума недоверия - открытое, и это можно назвать «мерой защиты», ведь трудно открыто выступать против кого-то. Если бы голосование по вотуму недоверия было тайным, то вотумов было бы гораздо больше»,- полагает Лийметс.

Объявление недоверия и отстранение от должности не обязательно должно означать, что человек совершил серьезный проступок, и у городского собрания есть право принимать такое решение, никому ничего не доказывая. В этом плане Таммисте прав - для его отставки сгодится любая причина.

Есть ли у отправленного в отставку мэра «золотой парашют», то есть возможность получить компенсацию за снятие с должности, особенно если он проработал в ней так долго, как Таммисте? «Городское собрание имеет право назначить компенсацию уходящему мэру в размере шести месячных зарплат. Но может и не делать этого, все зависит от воли депутатов», - пояснил городской секретарь.

Ирина Токарева

Фотогалерея: Ирина Токарева