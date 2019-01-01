Новым мэром Нарвы может стать Алексей Евграфов

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В случае, если в пятницу Нарвское горсобрание утвердит отставку мэра Нарвы Тармо Таммисте, то наиболее вероятным кандидатом на пост градоначальника, по данным rus.err.ee, станет нынешний вице-мэр Алексей Евграфов.

Вице-мэр Алексей Евграфов показывает журналистам план парка EV100. Фото: Софья Боборенко

Сам Евграфов во вторник, 12 марта, не пожелал отвечать на вопрос, есть ли у него амбиции занять кресло мэра.

"Не считаю этичным обсуждать это сейчас. В настоящее время у Нарвы есть мэр - это Тармо Таммисте. Давайте дождемся пятницы, посмотрим, чем завершится голосование. Только после этого можно будет что-то обсуждать дальше", - сказал Евграфов корреспонденту портала rus.err.ee.

По информации rus.err.ee, руководитель правящей в третьем по величине городе страны фракции Kodulinn Narva Алексей Воронов также рассматривал мэра Нарва-Йыэсуу Максима Ильина в качестве кандидата на пост руководителя горуправы Нарвы.

В СМИ среди вероятных кандидатов назывались фамилии Мартина Репинского, Катри Райк, Ирины Янович и Ольги Ивановой.

Лидер оппозиционной фракции "Наша Нарва" Яна Кондрашова, сказала, что их фракция пока не обсуждала ни предстоящий вотум недоверия Тармо Таммисте, ни кандидатов на пост мэра.

"Если говорить о процедуре, то в зале депутаты голосуют по конкретному вопросу, исходя из аргументов в проекте решения. Аргументов накануне мы не услышали. Вероятно, услышим только в пятницу на сессии. Там и решим, согласны мы с озвученными претензиями или нет, - комментирует Кондрашова.

- У нашей фракции, конечно, есть вопросы к выполнению мэром своих задач. Но при сегодняшней расстановке сил и правящей фракции в зале городского собрания совершенно неважно поддержит наша фракция вотум недоверия или нет. И не потому, что мы в меньшинстве, а потому что при перестановке слагаемых, как известно, сумма не поменяется".

По ее словам, потенциальных кандидатов на пост мэра, в случае если Таммисте отправят в отставку, "Наша Нарва" не обсуждала. Под вопросом пока и то, станет ли фракция выдвигать своего кандидата.

"Лично от себя могу сказать, что принимать участие в играх господина Воронова, в частности, в выборах приближенного ему мэра, неинтересно и бессмысленно", - заключила Яна Кондрашова.

Источник: rus.err.ee