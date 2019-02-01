Не все штрафы внесены в регистр наказаний, но все штрафы нужно оплачивать вовремя

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Говорят, что с недавнего времени небольшие штрафы, полученные жителями (например, за переход улицы в неположенном месте), не вносятся в регистр наказания, и их исполнение зависит только от доброй воли человека. Правда ли это? Неужели действительно можно не оплачивать штраф без каких-либо последствий?

Петр, нарвитянин

Иллюстративное фото.

На вопрос отвечает пресс-секретарь министерства юстиции Мария-Элиза Туулик:

- Эта информация не соответствует действительности. Так называемый преду­предительный штраф обязательно следует оплатить. В случае, если он не будет оплачен добровольно, то перейдет для исполнения к судебному приставу. В отличие от других видов проступков, в случае неоплаты предупредительные штрафы нельзя заменить арестом. Штраф должен быть оплачен в течение 15 дней с момента получения решения о сокращенном делопроизводстве, если штраф не оплачен в установленный срок, то он переходит в разряд принудительного производства.

Главный специалист Службы правопорядка Нарвской городской управы Дмитрий Дьяков поясняет:

- Действительно штрафы за незначительные правонарушения (парковка в неположенном месте, переход улицы с нарушением ПДД и т.д.) не вносятся в регистр наказаний. В 2010 году председатель государственного суда Мярт Раск обнародовал данные, что 55,6% трудоспособного населения Эстонии в возрасте 15-74 лет были на тот момент занесены в регистр правонарушений за совершение преступлений и проступков, что не соответствовало сути регистра. Регистр призван отражать данные людей, совершивших действительно серьезные действия против личности, имущества и общества в целом. Поэтому было принято решение вынести данные о мелких правонарушениях из регистра наказаний. Однако, это совсем не отменяет обязанности человека оплатить полученный штраф. В случае неоплаты предупредительного штрафа он будет, минуя суд, направлен к судебному исполнителю, что влечет для человека дополнительные расходы.

Регистр наказаний (Пенитенциарный регистр) - это база данных, принадлежащая государству и являющаяся частью информационной системы E-Toimik. Регистр включает в себя данные о лицах, которым в ходе уголовного или административного производства было назначено наказание на территории Эстонии, и данные о самих наказаниях. Если говорить об административных наказаниях, то, как правило, они связаны с серьезными правонарушениями, такими, как вождение в состоянии опьянения, превышение скорости, езда без прав и т.п. Малозначительные проступки, такие, как нарушение правил парковки, туда не попадают.

Каждый житель Эстонии имеет право оформить один бесплатный запрос в отношении самого себя в течение одного календарного года. Для повторного запроса необходимо оплатить госпошлину и добавить, по возможности, копию документа об оплате. Родители могут запрашивать данные касательно своих несовершеннолетних детей бесплатно. Для того, чтобы получить информацию о другом человеке, необходимо не только знать его полные имя, фамилию и личный код, но и заплатить 4 евро. Запрос данных касательно юридического лица может оформить бесплатно лишь член правления в течение одного календарного года. Информация по запросу предоставляется в течение двух рабочих дней.

Софья Боборенко