Нарвитянка: ресторан мировой сети превратился в обычную «точку питания»

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Нарвитянка Наталья — большая поклонница ресторана McDonalds. Однако изменения, недавно произошедшие в ресторане, не только разочаровали женщину, но и обидели. Нарвитянка считает, что произошедшие в ресторане перемены — свидетельство неуважения к Нарве.

Не всем перемены в ресторане McDonalds пришлись по нраву, но свободное место в отдельные дни найти тут по-прежнему непросто. Фото: Татьяна Завьялова

- Работаю я в Йыхви, но живу в Нар­ве, и все происходящее здесь воспринимаю близко к сердцу. Сейчас мною, что называется, завладела тема, которой хочется поделиться, и неплохо было бы получить ответы на свои вопросы, - объясняет женщина свой приход в редакцию.

Время от времени Наталья заходила в McDonalds на Таллиннском шоссе, чтобы выпить чашечку кофе и перекусить, ей нравилась сама атмосфера заведения. «Бабушки-дедушки с внуками, иностранцы — порой целыми автобусами, именинники со своими друзьями...» - сплошные положительные эмоции, душевно и уютно.

Однако летом в заведении затеяли реконструкцию и довольно быстро ее осуществили.

- И что мы теперь имеем? Стало меньше посадочных мест, часть площади, и без того небольшой, ушло под автоматы. Пожилые люди пользоваться ими не умеют, а работников на обслуживании живой очереди стало меньше, - перечисляет нарвитянка.

Наталья недовольна и новым интерьером ресторана: помещение, на ее взгляд, стало серым и неуютным, правое крыло теперь похоже на чулан.

Нарвитянка недоумевает, почему McDonalds на Таллиннском нельзя увеличить в объемах: «Рядом с ним столько свободного места, с одной стороны вообще пустырь. Если бы к ресторану сделали пристройки, обстановка в нем изменилась бы совершенно. Я уверена — вложения окупились бы быстро: скоро лето, город будет посещать много туристов, в том числе и большими группами, в том числе проездом. Что многие из них предпоч­тут, чтобы перекусить? McDonalds – потому что быстро, сытно, предсказуемо».

Пока же Наталья склонна считать, что Нарву в очередной раз «задвинули» - нарвитянам, мол, и так сойдет. Помимо этого, как считает женщина, после реновации McDonalds`а еще острее стала чувствоваться проблема: в Нарве нет детского кафе. Если принять во внимание численность города, то это очевидный сигнал: сервис здесь не развит, дети заботой взрослых не обласканы.

«Из лучших побуждений»

А вот у руководства McDonald’s Baltikum, в систему которого входит и его нарвский ресторан, мнение о результатах реновации совсем другое. И, как можно судить по ответу нашей газете, намерения у компании были самые что ни на есть благие.

- В нашем нарвском ресторане была сделана реконструкция для того, чтобы мы могли предлагать нашим гостям самые современные инновационные решения и лучшие наработки ресторанов McDonald's, - сообщает нам Владимир Яневский, директор McDonald’s Baltikum. - В то же время количество сотрудников мы не сократили.

Плюс к этому, поясняет директор, были предприняты и некие усилия для повышения уровня гостеприимности в ресторане, для чего была создана новая должность. Занимающий ее сотрудник должен оказывать посетителям помощь в использовании касс самообслуживания, помогать гостям при выборе места в зале и в целом ориентироваться в обстановке.

- Всегда готовы помочь любому из наших посетителей, пусть смело к нам обращаются, - заключает Владимир Яневский.

Идея витает в воздухе

К разговору о необходимости детского кафе в Нарве мы подключили несколько человек, имеющих отношение к работе с детьми или сервисным услугам.

Интересно, что практически никто из них McDonald's в качестве «главного детского общепита» не назвал. И даже нашлись на этот счет желающие поспорить с нашей читательницей.

- Макдональдс в любом случае не лучшее место для детей, - считает директор санатория «Нарва-Йыэсуу» Карина Кюппас. - Иногда, конечно, можно и туда заглянуть.

Руководитель нарвского социального центра «Матвейка» Рита Тернос признается, что сама задавалась вопросом существования детского кафе в Нарве и обдумывала, что в этом плане можно предпринять.

- У нас есть детская комната как дополнительная деятельность и, возможно, будет летнее кафе на веранде. Ведь центр наш детский, есть при нем и уличная площадка, а дети всегда хотят пить, хотят есть мороженое, их родителям приятно будет отдохнуть за чашкой кофе. Но если наша социальная деятельность расширится, от этой затеи, скорее всего, мы откажемся.

Желающему открыть круглогодичное детское кафе Рита Тернос заранее сочувствует.

- Да, некоторым родителям хочется вывести своих детей в кафе, но они не будут ходить туда каждый день. То есть на неделе в кафе будет пусто (садики, школа, кружки), но и на выходных у семей с детьми есть варианты: кино, прогулки, посещение других детских заведений…

- Мне кажется, что сегодня любому предприятию общественного питания непросто, а если сузить целевую аудиторию до семей с детьми, будет еще сложнее. На одной еде, я думаю, не выехать. Нужен, как минимум, игровой уголок или комната, еще какая-то фишка, например, мастер-классы, - размышляет Рита Тернос.

Успешным, то есть как минимум рентабельным, по мнению руководителя социального центра, кафе может быть, если ему очень повезет с менеджером или организатором.

Интересно, что одна из форм, которые были сейчас упомянуты, в Нарве уже была опробована. Пару лет назад в городе в этой сфере возникло новое интересное явление: «Студия 56», проводившая кулинарные мастер-классы в живой и развивающей обстановке, главными участниками которых были дети. Увы, проект пришлось закрыть…

То есть, спроса на такое времяпрепровождение в Нарве нет? - спросили мы у работавшей в студии Оксаны Соловьевой, специалиста по проведению детских праздников.

- Студия закрылась, но идея очень классная и востребованная, - считает Оксана. - В нашем городе действительно не хватает специализированного кафе для детей. И, увы, не все нарвские точки питания - кидсфрендли. Когда мы путешествуем с семьёй по другим странам, отмечаем, что там особое отношение к детям. К примеру, очень много именно детских кафе, с отдельным залом для взрослых, в Украине. Если в Нарве будет такое место - уверена, заведение будет рентабельным. Ведь его можно использовать и как площадку для детских праздников, дней рождения (с этим у нас тоже напряжённо). Главное, чтобы это начинание со временем не сошло на нет, чтобы дарило детям сказку, момент чуда!

Где он, наш «Детский мир»?

Так куда же можно сегодня в Нарве выйти с детьми на праздничный обед, где были бы соответствующие такой «публике» меню и развлечения? С этим вопросом мы обратились в отдел культуры Нарвской горуправы.

Как выяснилось, для ответа на него специалистам службы образования потребовалось небольшое коллективное обсуждение. Ирина Табакова, Анастасия Яковлева, Лариса Дегель сделали небольшой экспресс-анализ ситуации, но… И им не удалось вспомнить ни одного заведения в Нарве, которое позиционировало бы себя, как детское кафе. Однако, считают сотрудники службы, выбор у родителей с детьми все же есть.

- Помимо того, что почти в каждом ресторане или кафе предлагают детское меню, есть в Нарве заведения, где оборудован детский уголок (например, суши-бар Crisis в центре Fama или ресторан Salvador), которые предлагают возможность отдохнуть всей семьей. К тому же есть в Нарве и детские комнаты, планетарий, кинотеатр, также не исключающие совместного с детьми приятного времяпрепровождения, - отмечает заведующая службой образования Лариса Дегель.

Здесь стоит сказать, что ресторан Salvador оказался абсолютным лидером по количеству упоминаний наших привлеченных экспертов - его назвали все. Упоминался и суши-бар Crisis (правда, для нас остается загадкой, что же здесь подают детям в качестве лакомства?).

- Конечно, нарвитяне были бы только рады, если бы в городе появлялись новые возможности, - говорит Лариса Дегель. - Можно вспомнить, что в Нарве когда-то было кафе-мороженое Oksana, пользовавшееся у горожан большой популярностью. По воскресеньям некоторые заведения предлагали семейные обеды со скидкой. Это тоже было востребовано и становилось в своем роде семейной традицией. Если говорить о новых веяниях, то, возможно, семейный ресторан с игровой комнатой и проводимыми в нем мероприятиями пришелся бы нарвитянам по вкусу. Но вот сказать, насколько такое заведение будет рентабельно, довольно трудно, для этого нужны специальные расчеты.

Расчеты — это, конечно, уже к предпринимателям. А нам остается пожелать им смелости и успеха.

Татьяна Завьялова