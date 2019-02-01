Масленица 2019 в Нарве

Дата публикации: Вчера, 20:00 Просмотрено: 77

*10 марта в 13:00 Нарвский музей приглашает всех нарвитян отпраздновать Масленицу / Вастлапяев.

*На территории замка пройдут традиционные масленичные гулянья, где все желающие смогут смастерить чучело, поучаствовать с ним в конкурсе, сыграть в народные игры, поучаствовать в эстонском народном обычае изгнания клубка несчастий и соревнованиях, и в завершение праздника сжечь чучело.

Ведущие праздника народный ансамбль "Супрядки".

ПРОГРАММА:

• Изготовление чучел

• Спортивные игры

• Традиционные праздничные блюда

• Веселые народные игры

• Изгнание клубка несчастий

• Оценивание чучел и их сжигание

Мероприятие БЕСПЛАТНОЕ

ИНФО: Тел. 359 9230, info@narvamuuseum.ee