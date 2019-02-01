Масленица 2019 в Нарве

ПраздникМасленица 2019 в Нарве
Дата публикации: Вчера, 20:00 Просмотрено: 77
*10 марта в 13:00 Нарвский музей приглашает всех нарвитян отпраздновать Масленицу / Вастлапяев.
*На территории замка пройдут традиционные масленичные гулянья, где все желающие смогут смастерить чучело, поучаствовать с ним в конкурсе, сыграть в народные игры, поучаствовать в эстонском народном обычае изгнания клубка несчастий и соревнованиях, и в завершение праздника сжечь чучело.
Ведущие праздника народный ансамбль "Супрядки".
ПРОГРАММА:
• Изготовление чучел
• Спортивные игры
• Традиционные праздничные блюда
• Веселые народные игры
• Изгнание клубка несчастий
• Оценивание чучел и их сжигание
Мероприятие БЕСПЛАТНОЕ
ИНФО: Тел. 359 9230, info@narvamuuseum.ee