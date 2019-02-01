Эстонская община Нарвы зажгла свечи в память о разрушенном Старом городе

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В среду члены эстонского общества Нарвы по традиции зажгли свечи у мемориального камня на территории бывшего бастиона Фама в память о разрушенном 75 лет назад Старом городе.

6 марта 1944 года Советская авиация начала бомбардировки Нарвы, в результате чего был уничтожен практически весь город. На тот момент в Нарве не было как немецких войск, так и местных жителей, сообщила "Актуальная камера".

"В советское время говорили, что немцы минировали город и поэтому он был уничтожен. А о том, что это были бомбардировки и что это сделали советские войска, рассказывать не хотели. И поэтому, наверно, часть населения считает себя виновным. Или в Эстонии хотят говорить так. Но то население, которое сейчас в Нарве, они не организовали и не участвовали в бомбардировке. Это все-таки советская власть была и тот режим, который тогда царствовал", – сказал руководитель эстонского общества Нарвы Антс Лийметс.

Организаторы мероприятия с сожалением отмечают, что в этот день к мемориальному камню приходят только местные эстонцы.

Источник: rus.err.ee