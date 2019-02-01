Город избавляется от старых детальных планировок

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Департамент архитектуры и городского планирования начал работу по аннулированию детальных планировок, инициированных до 2015 года и до сих пор не доведенных до конца. На заседании горсобрания от 21 февраля было прекращено производство по пяти детальным планировкам, впереди – еще десятки.

Детальные планировки в Нарве Составляющиеся и установленные детальные планировки занесены в приложение-карту Земельного департамента http://xgis.maaamet.ee. На домашней странице Департамента архитектуры и городского планирования Нарвы также можно найти сводные схемы, составленные в 2007-2015 годах, а также все планировки, начиная с 2000 года. В приложении-карте мы видим, что планировки могут быть очень разных масштабов — они составлены как для отдельных объектов недвижимости, так и для больших территорий, например промышленного парка. В то же время на карте изображены такие планировки, которые хоть давно уже и утверждены, но по сей день нереализованы. По прошествии времени детальная планировка, конечно, не теряет автоматически своего действия, но городское пространство меняется, и старые планы могут по существу быстро устареть. Из Справочника по планировкам Нарвы

Докладчик, главный архитектор Иван Сергеев, пояснил депутатам, что департамент представил для принятия решения по первым пяти планировкам, которые были инициированы в 2003-2005 годах, но за последующие годы они так и не были приняты, так как во время производства заинтересованные лица не представили в Департамент архитектуры и городского планирования дополнительной документации. Исходное задание всех планировок устарело и не соответствует принятой решением №3 Нарвского городского собрания от 24.01.2013 г. общей планировке Нарвы.

Все инициаторы детальных планировок (юридические лица разных форм) были извещены о ситуации через официальную интернет-страницу Департамента посредством объявлений в газетах, а также получили дигитально подписанные письма с уведомлением о сложившейся ситуации, которые позже были продублированы заказными письмами. Представители юридических лиц, в свою очередь, прислали просьбу прекратить производство по детальным планировкам, так как у них отсутствует интерес к продолжению процесса.

Иван Сергеев:

- В связи с изменением требования Закона о планировках, подобные «зависшие» планировки должны быть или прекращены, или начаты заново. Поэтому мы представили на обсуждение депутатов первые пять, но таких планировок у нас ещё довольно много, несколько десятков. В отношении сегодняшних документов у департамента есть согласие о прекращении производства, но впереди будут и такие, где инициировавшие планировку юридические лица уже прекратили свою деятельность, ликвидированы или просто проигнорировали попытки департамента связаться с заинтересованными лицами.

Высокая стоимость земли

Причины отсутствия интереса к продолжению детальной планировки у предпринимателей могут быть разные. Департамент архитектуры подобной информацией, как заметил Сергеев, не обладает.

Представитель фирмы Mann Grupp OÜ, инициатор одной из аннулированных планировок, пояснил, что фирма за прошедшее время нашла другой, более предпочтительный вариант размещения.

Член правления другой упомянутой в решении фирмы ELKE RAKVERE AS Ханнес Варес отметил, что их компания на протяжении многих лет проявляла интерес к Нарве и желала инвестировать в город, но сталкивалась с различными препятствиями, в том числе со слишком высокими ценами на землю, которые делали инвестирование невыгодным. В результате фирма открыла филиал, который называется ELKE NARVA, но располагается недалеко от Ольгина, на земле, принадлежавшей когда-то волости Вайвара (теперь же ставшей частью Нарва-Йыэсуу).

Софья Боборенко

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