В Нарве началось строительство жилого дома «с нуля»

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С начала 2000-х годов различные инвесторы обещали Нарве несколько абсолютно новых жилых домов, однако пока стронулся с места лишь один проект — Сепа, 10. Его строительство началось в январе нынешнего года.

Дом на Сепа, 10 инвестор намерен построить за год.

Второй заход

Новоселий за эти 19 лет в Нарве получилось несколько, но во всех этих случаях мы имели дело или с радикальной реновацией уже использовавшихся зданий, или со строительством на существующих фундаментах. Строительство на Сепа, 10 ведется с нулевого цикла, то есть с котлована. Однако в первоначальном варианте здание тоже предполагалось строить на старой основе.

- Наш дом был запроектирован примерно 10 лет назад, - поясняет Радим Зейналов, руководитель Eesti ESM OÜ, организации-застройщика. - Уже имелось разрешение на строительство, уже повесили на объекте баннер и началось бронирование квартир. Но тут наступили кризисные времена, и проект мы заморозили.

Решение о приостановлении строительства было связано еще и с тем, дополняет руководитель по продажам проекта Павел Иванов, что в невольную конкуренцию с Сепа,10 вступал второй объект (которым также занималась представляемая им фирма Worldpoint OÜ) — Даумана, 19. Этот проект развивался на основе долгостроя, а потому затраты на него оказались ниже, соответственно, ниже оказались и цены продаж. Сейчас, отмечает маклер, задача по заселению Даумана, 19 практически выполнена. И в Нарве благодаря этому объекту появилась некая прослойка квартиро­владельцев, которые понимают: новое жилье - это другое качество жизни.

Радим Зейналов (слева) и Павел Иванов готовы начать бронирование квартир в новом доме.

На фоне природы и с современными удобствами

Вынужденная приостановка, как считает директор Eesti ESM OÜ, пошла проекту на пользу:

- Мы выполнили все появившиеся за это время требования по энергосбережению, улучшили планировку квартир, путем объединения укрупнили некоторые квартиры. В итоге, без преувеличения, - жильцы Сепа, 10 будут жить в условиях, которые пока не может предложить нарвитянам ни один из жилых домов города.

Что же такого «эксклюзивного» предлагает застройщик своим будущим клиентам?

Нам объясняют: прежде всего это приватность и повышенная комфортность. В доме с общей жилой площадью 1020 кв.м расположатся 12 квартир. Высота потолков в квартирах - 2.80 м, толщина стен больше полуметра, наполовину это утепление. Из чего следует еще одно преимущество: жилье будет теплым, но плата за отопление - ниже счетов в девятиэтажках Нарвы примерно в два раза. Обеспечивается такое преимущество и другими мерами по энергосбережению. К примеру, для дома выбрана вентиляционная система (здесь она будет принудительной), при которой воздух, выходящий из квартиры, станет обогревать входящий.

В цокольном этаже дома, как водится, расположатся кладовые, но в этом случае застройщик позаботился также о помещении, где жильцы могли бы собираться вместе.

Новый дом на ул. Сепа выделяется на общем фоне тем, что здесь можно приобрести 2-уровневую квартиру. В квартирах большой площади (четырехкомнатные и пятикомнатная) предполагается наличие сауны, площадки для камина. При отделке квартир, в том числе ванных комнат и туалетов, будут использованы современные материалы и сантехника солидного ценового класса. Проектом предусмотрены гардеробные и другие нишевые пространства.

Ну, а каким приложением ко всему перечисленному может служить месторасположение дома, предоставляем судить каждому из читающих этот материал.

Одних наверняка смутит то, что Сепа, 10 находится в некотором отдалении от центра, плюс к этому вдоль дороги. Других это, напротив, порадует: дом практически находится в природной зоне, внизу расположен променад, рядом Старый город. А если нужно попасть в центр, хоть в деловой, хоть в административный, на собственном автомобиле доедешь туда за несколько минут. Привыкшие ездить на автобусе также не внакладе: две автобусные остановки находятся поблизости.

Цены тоже новые

Радим Зейналов и Павел Иванов уверены, что в Нарве есть желающие поселиться в жилье особой комфортности, однако возникает вопрос: сколько их, наберется ли на один малоквартирный дом? Ведь стоимость квартир — это тоже новый для нашего города уровень. Цены здесь от 1300 евро за квадратный метр, то есть самая дешевая квартира (двухкомнатная, 53, 9 кв. м) обойдется примерно в 73 тыс. евро, самая дорогая (четырехкомнатная, 116, 4 кв. м) будет стоить 174 500 тыс. евро.

Молодой нарвитянин Станислав, работающий в сфере транспортных услуг и ставший недавно обладателем 3-комнатной квартиры в доме на ул. Пушкина, 49, считает, что при имеющихся в Нарве зарплатах мечтать о покупке квартир в новых домах местной молодежи не приходится, пусть даже и с помощью кредита. Поэтому свои проблемы такие семьи решают на рынке вторичного жилья. Если постараться, то нужное в Нарве пока найти можно. Главной же проблемой для города, на его взгляд, является большое количество «хрущевок».

А вот Галина, представительница более старшего поколения, как раз занимающаяся сейчас поиском «приватного жилья в приличном районе», считает, что найти такую квартиру в Нарве практически невозможно. При этом в нашем явно устаревшем жилом фонде встречаются продажные цены премиум-класса: 70, 80, 100 тысяч евро… Так что новость о строительстве нового дома ее весьма ободрила.

По мнению Александра Богенса, лицензированного оценщика и регионального директора Domus Kinnisvara, одного из ведущих бюро недвижимости Эстонии, стоимость 1300 евро за квадратный метр для нового дома в Нарве - вполне оправданная.

- В Таллинне это существенно дороже, от 1600-1900 евро за квадратный метр и выше. И дело не в том, что там столица, а здесь периферия. Безусловно, различается стоимость земли, но более всего на цену влияет себестоимость строительства, которая везде примерно одинакова.

Кто на очереди?

По информации руководителей проекта Сепа,10, в 2020 году новые требования к энергосбережению возникнут в отношении всех строящихся объектов, и тогда стоимость квадратного метра жилья поднимется еще: предположительно, на 30 процентов.

Захотят ли при такой данности последовать примеру Радима Зейналова другие инвесторы? Лично его, говорит директор и совладелец Eesti ESM OÜ, подтолкнули обязательства перед городом: при покупке старого здания он как инвестор обязался внести в развитие объекта 350 тыс. евро. А если уж нести расходы, то лучше направить средства на появление какого-то зримого результата, пусть это и будут суммы гораздо большие.

Радим Зейналов:

- Я работаю в Eesti ESM более 30 лет, столько, сколько существует и сама организация. В Нарве мы реализовали довольно много проектов, в основном в производственной сфере. Но сейчас, когда появилось ощущение, что город готов меняться, хочется сделать что-то для улучшения городского пространства. Хочется подтолкнуть строительство нового жилья в Нарве.

Как сказал нашей газете главный архитектор Нарвы Иван Сергеев, миссия возглавляемой им службы относительно жилищного строительства ограничивается выдачей разрешений, поэтому судьба других обещанных инвесторами проектов ему неизвестна. Что касается дома на Сепа, 10, он оценивает его весьма положительно, о чем и свидетельствует выдача разрешения на строительство.

Татьяна Завьялова

Фотогалерея: Татьяна Завьялова

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