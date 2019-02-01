Туризм в Нарве: сохранить набранный темп и развивать услуги

Дата публикации: Сегодня, 14:32 Просмотрено: 91

Рост числа туристов в 2018 г. по Ида-Вирумаа составил 15%, но в Нарве туристический поток вырос всего на 1%. Больше всего в прошлом году Нарву посетило эстоноземельцев.

Старший специалист по туризму Ольга Черемушкина: «Многие туристы спрашивают про макет Старой Нарвы, который, к сожалению, в настоящий момент увидеть невозможно». Фото: Софья Боборенко

В 2018 году общее количество туристов в Нарве увеличилось всего на 1% по сравнению с 2017 годом и составило 31 468 человек, рассказала журналистам старший специалист по туризму Нарвской гор­управы Ольга Черемушкина. Больше всего выросло число внутренних туристов , их число увеличилось на 25% или на 3,5 тысячи человек. Все остальные рынки показывают минус. Минус 15% (1300 человек) на российском рынке, минус 25% (на 650 человек) на финском рынке, минус 29% (450 человек) на латышском, минус 21% на литовском (200 человек).

Снижение числа финских туристов можно объяснить алкогольной политикой Эстонии, которая перестала быть интересна для алкотуристов. В три раза сократилось количество поляков, что может быть связано с окончанием рабочих контрактов. Снижение числа российских туристов можно объяснить экономическими обстоятельствами и курсом валют. Данные нарвских торговых центров показывают, что число посетителей растет, но количество сделок tax-free уменьшается, что подтверждают данные гостиниц по числу и составу туристов: местных становится больше, а россиян — меньше.

Эстоноземельцы открыли для себя Нарву

Если бы не рост внутреннего туризма, то ситуация в туристической области у нас была бы скверная. После большого падения числа туристов в 2015 году (когда их стало меньше на 10 тысяч), мы до сих пор так и не достигли уровня 2014 года. В прошлом году в Нарву приехало солидное количество эстоноземельцев, почти 57% от числа всех приехавших к нам отдохнуть. Подобная ситуация характерна для всей Эстонии, количество людей, путешествующих внутри страны, растет быстрее, чем тех, кто приезжает из-за границы, - рассказала Ольга Черемушкина.

Причиной повышенного интереса к Нарве и Ида-Вирумаа, безусловно, стали культурные мероприятия, прошедшие в прошлом году. По словам Черемушкиной, многие жители Эстонии открыли для себя наш город.

- Про Нарву много писали в эстонской прессе, люди приезжали, потом рассказывали своим друзьям и знакомым, что им у нас понравилось. Нарва стала действительно популярной, город попал, что называется, в тренд, стал местом, которое «нужно обязательно посетить». Огромное спасибо Тартускому Новому театру за то, что они осмелились сделать свою постановку у нас. Следующим летом они повторят «Кремлевских соловьев», но уже сегодня нет билетов на представления с пятницы по воскресенье, все выкуплено. Нарвские гостиницы, кстати, узнали о том, что представления театра повторятся, по росту брони на выходные дни в августе, - рассказала она.

По-прежнему большой интерес у гостей города вызывает Кренгольм, экскурсии по территории собирают туристов в любую погоду (первоначально музей планировал проводить их только в теплое время года). Среди объектов, привлекающих внимание, по-прежнему лидирует Нарвский замок, интересуются туристы и казематами бастиона Виктория, речным променадом.

Основные цели посещения Нарвы – работа и отдых. Если среди зарубежных гостей преобладают визиты с целью отдохнуть (64%), то большинство эстоноземельцев посетили Нарву все же с рабочей целью.

Нарве не хватает СПА-услуг

Ситуация с туристами в Ида-Вирумаа несколько иная, чем отдельно в Нарве. В целом количество туристов возросло на 15%, в том числе наблюдается и рост российских туристов. Можно смело предполагать, что увеличение посещений Ида-Вирумаа вызвано в том числе и теми событиями, которые состоялись в Нарве в прошлом году.

Места размещения приезжих в Нарве за последние годы не менялись, в то время как по региону большой популярностью пользуются гостиницы, предлагающие СПА-услуги. Получается, что люди, приезжающие посетить Нарву, предпочитают останавливаться, например, в Нарва-Йыэсуу из-за возможности пользоваться дополнительными (к стандартным гостиничным) услугами.

Было бы хорошо сохранить набранный темп культурных событий и одновременно развивать услуги гостиничного бизнеса в Нарве, считает специалист по туризму.

Наша справка:

Статистические данные основываются на информации от семи нарвских фирм, оказывающих услуги по размещению — 4 гостиницы, два гостевых дома и один хостел. Однако туристы имеют возможность разместиться и в частных апартаментах. По состоянию на конец февраля 2019 года сайт для бронирования мест размещения онлайн www.booking.com содержал дополнительно 37 предложений по проживанию.

Софья Боборенко