Нарвитяне: «Компас избирателя» показал, что нам подходят все партии

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Вчера корреспондент «Нарвской Газеты» пообщался с нашими избирателями на улицах, а также побывал на одном из избирательных участков, где сейчас проходит предварительное голосование. Избиратели рассказали, что не придерживались принципа «голосовать надо не за человека, а за партию и ее программу» и выбрали кандидатов, которые пришлись им по душе.

Нарвитянка Венера (на фото справа) проголосовала одной из первых на избирательном участке в Кесклиннаской гимназии. Фото: Ирина Токарева

Во вторник днем на избирательном участке в Кесклиннаской гимназии было немноголюдно.

Член участковой избирательной комиссии Хели Адамович (на фото слева) рассказала «НГ», что больше всего людей приходит на участок вечером, но молодых и избирателей средних лет среди них мало, голосуют в основном пенсионеры. «Это самые ответственные нарвитяне», - улыбнулась она.

Восьмидесятилетняя нарвитянка Венера рассказала, что не пропускает ни одних выборов, а голосует всегда за одну и ту же партию — за центристов. Почему именно так? «Потому, что я этих людей вижу в Нарве, я общаюсь с ними, они мне по душе. Чтобы я могла проголосовать за человека, мне одних обещаний мало — я должна человека знать, доверять ему. Центристы — такие. Голосуя за них, я поддерживаю Ида-Вирумаа», - сказала пенсионерка.

Филолог Юлле уже много лет постоянно живет в Германии, но продолжает внимательно следить за всем, что происходит в Эстонии и в Нарве, и остается эстонской гражданкой. «Приехав сейчас в Эстонию, я первым делом посмотрела избирательные списки, и сразу нашла кандидата, которого я давно знаю и считаю, что он будет очень достойным депутатом парламента. Поэтому я за него сегодня проголосовала», - пояснила Юлле. Считает ли она важным изучение предвыборных программ?

«Эстония — маленькая страна и, на мой взгляд, каких-то радикальных различий, как, например, в Германии, между программами разных партий у нас просто быть не может. У нас у каждой партии есть свой маленький конек, но такого, чтобы партии обещали избирателям диаметрально противоположные вещи, конечно, нет. Самое большое различие в программах партий — по вопросу об изучении эстонского языка, но и это различие не настолько радикальное, как в Германии, где между левыми и правыми действительно пропасть. Мне приятно осознавать, что все наши партии — для эстоноземельцев, и нет ни одной, которая работала бы только для одной какой-то национальной общины», - сказала Юлле.

«Компас» не помог

Сорокалетний работник Нарвских электростанций Дмитрий рассказал, что несколько лет не ходил на выборы, но в этом году с интересом следил за избирательными кампаниями разных партий. «Конечно, были кандидаты, которые проводили встречи с избирателями только для того, чтобы всучить им спички или шоколадки со своим номером. Или пообещать дать каждому пенсионеру по 800 евро не позднее будущего года», - иронизирует мужчина.

Но некоторые кандидаты, приезжавшие на встречи в Нарву, Дмитрию понравились: они толково отвечали на вопросы, рассказывали интересные вещи.

«Пока с выбором не определился: нравится программа одной партии, а чисто по-человечески симпатичен кандидат от совсем другой, которая в Нарве пока не очень популярна. Но мне кажется важным, чтобы от Ида-Вирумаа выбрали именно этого человека. Благодаря ему впервые возникло ощущение, что пойти на выборы — это действительно мой гражданский долг», - признался Дмитрий.

Пятидесятилетняя работница торговой сети Мария рассказала, что проголосовала без колебаний за новую партию «Ээсти 200». «Это — как глоток свежего воздуха, я впервые поверила в обещания поднять Ида-Вирумаа. Надеюсь, они нас не подведут!». Мария рассказала, что накануне похода на избирательный участок воспользовалась новой программой «Компас избирателя».

«Эта программа понравилась мне тем, что заставляет задуматься: чего я хочу, и чего — не хочу? Как я отношусь к повышению налогов, должна быть водка дорогой или дешевой, с какого класса дети должны учиться на эстонском — на все эти вопросы пришлось ответить. И вышло, что больше всего мне подходит Центристская партия — на 75%. Но и другие тоже подходили: соцдемы, зеленые, и еще две партии — на 60%. На последних местах в этом списке оказались реформисты и «Ээсти 200», но вышло, что и с их программами я согласна на 50%!», - поделилась трудностями выбора Мария. В итоге избирательница без колебаний проголосовала за понравившегося кандидата от «Ээсти 200».

Ирина Токарева