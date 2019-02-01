Тармо Таммисте: «Я в отставку не собираюсь!»

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Депутаты Нарвского городского собрания и мэр, как глава рабочей группы проекта «Нарва - Культурная столица 2024», выясняют, кто виноват в том, что работа по проекту стоит. Ситуация грозит мэру вотумом недоверия, о чем предупредил Таммисте депутат А. Мяги.

Фото: архив "ВП"

- Никаких претензий мне пока не высказали. Конкретные претензии, видимо, можно будет услышать, когда в повестке дня городского собрания будет пункт «выражение недоверия мэру». Может, у меня трусы в горошек, стрижка не такая или очки синего цвета. Чтобы снять мэра, больше ничего и не надо,- иронизирует мэр города Тармо Таммисте.

- Просто «мужик, ты плохо пострижен», и этого достаточно, - заявил он журналистам в понедельник на традиционном инфочасе в горуправе.

Это высказывание стало ответом на угрозу вотума недоверия и предложения добровольно уйти в отставку, которые прозвучали в четверг, 21 февраля, из уст депутата горсобрания от правящей фракции Kodulinn Narva Алексея Мяги на очередном заседании нарвских избранников.

Мяги напомнил Таммисте ситуацию 4-летней давности: после выражения вотума недоверия Эдуарду Эасту и назначения на должность мэра Таммисте последний заявил, что его стиль управления будет отличаться в лучшую сторону, а если к нему возникнут претензии, он уйдет, не дожидаясь вотума недоверия.

- Сегодня, когда вотум недоверия уже практически стучится вам в дверь, хочу вас спросить, будете ли вы дожидаться вотума недоверия, или все-таки сдержите данное некоторое время назад обещание и останетесь мужчиной? - спросил депутат на заседании горсобрания 21 февраля.

Депутат А. Мяги напрямую обвинил Таммисте в провале организации участия города Нарва в конкурсе на титул «Культурной столицы Европы 2024», а также в том, что мэр «видит свои служебные обязанности только в проведении досуга, в увеселительных мероприятиях и многократных командировках, разумеется, за счет города».

- Напомню, именно за организацию и работу контактной группы, которую возглавлял Таммисте, нес ответственность сей господин. На самом деле со стороны этого господина в этом вопросе была предпринята попытка освоения городских ресурсов. К счастью, благодаря работе комиссии по культуре и спорту, а также руководству городского собрания этого не произошло, - заявил депутат на сессии городского собрания.

Таммисте заявил в понедельник, 25 февраля, что не воспринимает это заявление как мнение всей фракции, имеющей в горсобрании большинство.

- Мяги не выступил от имени кого-то (фракции – прим. ред.), он выступил как один из депутатов. Его мнение для меня ничего не значит, - сказал мэр.

Ждать осталось недолго

Ситуация с возможным вотумом недоверия станет более ясной после выборов в Рийгикогу, на которых нынешний мэр баллотируется. Если Таммисте станет депутатом парламента, то вопрос решится сам собой: мэр отправится туда на работу. Если же нет, то, вероятно, последует его увольнение с формулировкой «за провал проекта «Нарва - Культурная столица 2024», на что уже намекала и председатель городского собрания Нарвы Ирина Янович в своем выступлении 21 февраля.

Однако в случае отставки с поста градоначальника, напомнил Таммисте, у него останется мандат депутата Нарвского городского собрания. Он заявил, что не планирует уезжать из Нарвы – ни в Тарту, ни в другой город.

Софья Боборенко