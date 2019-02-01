Культурная столица: поезд уже ушел?

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Времени до подачи официальной заявки на титул культурной столицы остается все меньше, однако руководство Нарвы пока занято выяснением того, кто виноват, а не тем, что делать.

Фото: архив "ВП"

«Инициатива горожан услышана»

На последней сессии горсобрания, 21 февраля, председатель горсобрания Ирина Янович официально проинформировала депутатов о том, что горожане собрали подписи под требованием выделить адекватные средства и активизировать работу в конкурсе на титул Культурной столицы Европы 2024 года. Обращение горожан распечатали и раздали депутатам.

- Хочу уверить горожан, что ваша инициатива и мнение были услышаны сразу. Я как председатель городского собрания неоднократно писала о том, что члены городского собрания были «за» участие в данном конкурсе, и от городского собрания не было заявлений о том, что мы в конкурсе участвовать не будем. Сомнение во всей этой ситуации вызывал только бюджет, который был представлен мэром города Тармо Таммисте на рассмотрение комиссий городского собрания в ноябре и декабре 2018 года. На тот момент никто из представителей городской управы не мог объяснить депутатам большее количество представленных в бюджете расходов. Ваше письмо поступило в горсобрание в тот момент, когда была уже объявлена поставка. Что-то поменять было невозможно, - сказала она.

С полным ответом председателя горсобрания можно ознакомиться на странице MyNarva2024 в Фейсбук.

Депутат от оппозиционной фракции А. Праткунас озвучил запрос к мэру как к руководителю рабочей группы по проекту о текущем положении дел, ответ на который должен прозвучать на следующей сессии горсобрания.

Мэр: «В лучших традициях демагогии»

Мэр Т. Таммисте ответил на обвинения в свой адрес на инфочасе в понедельник:

- Всё прошло на горсобрании в лучших традициях демагогии. Было перевернуто с ног на голову. Рабочая группа (в которую, кстати сказать, входили и депутаты городского собрания) активно двигалась ко второму туру конкурса, подготовила бюджет, составила таблицу, поясняющую, куда и зачем требуются деньги. Это просто ложь, что кто-то из депутатов не знал, на что будут потрачены средства. Если кто-то не понял, значит, просто не хотел понимать.

По мнению Таммисте, руководство горсобрания заранее решило, что “Культурная столица» им не нужна. Когда стратегическая комиссия горсобрания (ведущая в работе над городским бюджетом) обсуждала финансирование конкурса, сэкономленные на “Культурной столице» деньги уже были распределены по другим статьям расходов, заметил мэр. В то же время, подчеркнул он, дата и время заседания комиссии переносились два раза, и мэр просто не смог участвовать на комиссии, где решалась судьба денег - ему не сообщили о переносе заседания.

Свою задачу как руководителя комиссии он считает выполненной, так как Нарва прошла во второй тур, с хорошей, интересной концепцией, более интересной, чем у Тарту», было проведено более 50 встреч с горожанами. «Поэтому неприятно слышать совершенно необоснованные и очень глупые обвинения»,- заявил мэр.

Рабочая группа под руководством Таммисте, которая должна координировать работу по участию в конкурсе, формально еще существует, но её глава считает, что уже нет смысла собираться: «Поезд ушел. Срок подачи заявки - 1 августа. Сейчас говорить о том, что мы добавим финансирования, объявим новую госпоставку - просто смешно».

Валерия Лаврова: «Мы теряем время»

- Я не верю, что люди, сидящие в соседних зданиях, не могли собраться вместе и поговорить о будущем Культурной столицы раньше. Никакого результата нет, опять есть депутатский запрос, ответ на который будет через месяц…Мы теряем время - вот и все. Может, это всё юридически корректно, но не ведет к пользе города, - прокомментировала итоги заседания горсобрания инициатор сбора подписей Валерия Лаврова.

В понедельник городской секретарь Антс Лийметс после консультации с другими юристами подтвердил, что передаст оригиналы подписей под народной инициативой в горсобрание, оформив их специальным актом. Однако он продолжает настаивать, что для рассмотрения вопроса собственно подписи не нужны. Они, скорее, представляют интерес для тех, кто интересуется фамилиями, проявивших инициативу.

Две недели прошло

Увы, до сих пор нет ясности, кто и как будет заниматься заявкой Нарвы на титул Культурной столицы. Лидером правящей фракции Алексеем Вороновым ещё 11 февраля (сразу после отказа фирмы Shiftworks от договора) было публично заявлено (порталу rus.err.ee), что власти города в ближайшие две недели примут решение о том, кто будет эту заявку готовить.

«Нарве и не снилось»

- Наша рабочая группа попросила в пять раз меньше средств, чем выделил город Тарту на подготовку. В пять раз! Когда кто-то говорит, что 75 тысяч достаточно, чтобы написать заявку, это показывает, что человек вообще не понимает, о чем говорит, - подчеркнул мэр в разговоре с журналистами.

Портал DELFI в понедельник вышел с материалом под названием: «Нарве и не снилось: спецотдел мэрии из пяти человек, 800 волонтеров и экспертов, 560 000 евро. Судьба Столицы культуры-2024 решена?». В статье говорится о том, что конкурент Нарвы Тарту заложил на предварительный раунд 189 000 евро, а на 2019 год выделил еще 370 000.

«В команде, которая непосредственно занимается подготовкой к баллотированию Тарту на титул Культурной столицы Европы-2024, работают 5 человек, двое из которых ранее являлись служащими Тартуской горуправы. Этот коллектив действует как независимое подразделение в подчинении у отдела культуры мэрии, и его задачей как раз является ежедневная деятельность, посвященная подготовке заявки и баллотированию. Однако свой вклад в продолжающееся составление финальной заявки вносят в общем около 100 человек: наряду с коллегами из горуправы, это также волонтеры из университета, творческих организаций, частей города, прессы и сферы рекламы», - рассказала порталу руководитель проекта «Тарту — культурная столица Европы-2024» Эрни Каск.

Известно, что Тарту еще в 2017 году заключил договор по поводу оценки своей заявки с международным экспертом, чьи услуги обошлись городу в сумму свыше 70 тысяч евро.

Главный редактор портала Дмитрий Кукушкин полагает, что мечты нарвитян о Культурной столице, пожалуй, окончательно утонули в болоте типично нарвских (около)политических интриг и подковерных игр.

«…Мы надеемся, что и руководство Нарвы попробует «встрепенуться» от спячки и приступит-таки к разработке своей финальной заявки не на словах, а на деле. Либо честно и прямо заявит, что по тем или иным причинам отказывается от борьбы, а не будет юлить и выкручиваться, сваливая все на политических оппонентов. Как говорится, лучше позорный конец, чем позор без конца…», - говорится в комментарии от редакции DELFI.

Наша справка:

Кризис в высших эшелонах нарвской власти разразился ещё в августе, когда в рамках расследования уголовного дела о коррупции сотрудники Полиции безопасности провели следственные действия в отношении местных видных муниципальных политиков из фракции Центристской партии горсобрания.

бвинения предъявлены так и не были, но депутаты, оказавшиеся под подозрением, вышли из рядов партии. За ними последовали их коллеги по горсобранию, а также ряд чиновников и директоров департаментов.

Беспартийные депутаты Нарвского горсобрания образовали собственную фракцию “Нарва – наш дом”, а затем и НКО Kodulinn Narva. Ситуация, когда четвертый по величине город Эстонии управляется людьми, не входящими ни в одну из зарегистрированных партий Эстонии, является уникальным.

Мэр, собравшийся баллотироваться в Рийгикогу, остался центристом.

Софья Боборенко

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