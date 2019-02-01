День рождения Эстонской Республики в эфире ETV+

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В воскресенье, 24 февраля, телеканал ETV+ покажет специальную программу, посвященную Дню рождения Эстонской Республики. От торжественного поднятия флага до праздничного концерта — зрители телеканала увидят все в прямом эфире с комментариями на русском языке.

Ведущие Праздничной студии - Ульяна Гусев и Дмитрий Пастухов. Фото: ERR

Специальная программа, приуроченная к 101-летию Эстонской Республики, начнется в 07:30 утра — на башне Длинный Герман состоится торжественное поднятие государственного флага. На месте работают корреспонденты Евгения Волохонская и Индрек Тройфельд.

Речь премьер-министра Юри Ратаса можно будет услышать в рамках церемонии возложения венков к подножию Монумента победы в Освободительной войне. Церемония начнется в 08:55, прямой эфир комментируют журналист Артур Тюленев и историк Дмитрий Рыбаков.

Одно из самых зрелищных и торжественных событий этого праздничного дня — парад Сил обороны на площади Вабадузе в Таллинне. Парад комментируют Артур Захаров и историк Игорь Копытин, прямая трансляция начнется в 11:55.

Драматический фильм Мооники Сийметс «Товарищ ребенок» был снят к столетнему юбилею Эстонской Республики. Картина была отмечена несколькими наградами различных международных кинофестивалей. Трогательный фильм, основанный на автобиографической книге Леэло Тунгал, зрители ETV+ смогут посмотреть в 13:10. Сразу за ним последует документальный фильм режиссера Алены Суржиковой «Снег в Красной поляне» о селе Эсто-Садок в Сочи и его эстонской общине.

Накануне Дня независимости президент Керсти Кальюлайд по традиции вручает государственные награды людям, которые своим служением профессии или эстонскому обществу внесли свой вклад в его развитие. Мероприятие в Центре Арво Пярта в Лауласмаа комментируют Илья Дочар и Эльдар Низаметдинов.

Харизматичные Ульяна Гусев и Дмитрий Пастухов проведут традиционный эфир Праздничной студии. Телезрителей ожидают прямые включения из концертного зала «Эстония», торжественная речь президента ЭР Керсти Кальюлайд и праздничный концерт. На месте работают репортеры Елена Соломина и Николай Лощин. Начало праздничной студии - в 17:00, перерыв на выпуск «Актуальной камеры» — в 20:00.

Красивый и яркий подарок к Дню рождения страны подготовил и Таллинн — в 21:45 на площади Исландии состоится праздничный концерт «Узоры времени». На сцену выйдут Отт Лепланд, Рейн Раннап и ансамбль «The Swingers». С приветственным словом выступят президент Эстонии Керсти Кальюлайд и мэр города Таави Аас.

Праздничная программа на ETV+ закончится на яркой музыкальной ноте — в 22:15 можно будет посмотреть и послушать запись концерта всеми любимой Анне Вески, приуроченный к 40-летнему юбилею ее творческой деятельности.

Все передачи, посвященные празднованию Дня рождения ЭР, можно будет посмотреть как по телевизору, так и на обновленном сайте ETV+. Общественно-правовой телеканал ETV+ доступен в любом уголке Эстонии без посредничества операторов, совершенно бесплатно.