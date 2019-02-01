Скандал с Культурной столицей не должен стать поводом для изоляции Нарвы

Дата публикации: Вчера, 15:30 Просмотрено: 328

В прошлом номере газеты от 13 февраля мы не смогли разместить в материале о Культурной столице ответы председателя Нарвского городского собрания Ирины Янович на вопросы наших читателей: журналисту не удалось дозвониться до председателя, не было ответа и на письменную просьбу газеты назначить для интервью любое удобное время.

Фото: архив "ВП"

Для нас у председателя не нашлось и пятнадцати минут, зато в субботнем номере Narva Linnaleht полгазеты посвящено материалам о Культурной столице, есть там и большое мнение Ирины Янович, и открытое письмо Ларисы Олениной. Огорчает нас в этой ситуации не то, что одному изданию отдается предпочтение перед другими (что, разумеется, неэтично).

Печально, что ответа на те вопросы, которые волнуют наших читателей, в этих статьях тоже нет. Нет информации о том, какие конкретные действия наши власти собираются предпринять для создания достойной заявки, кого привлечь в партнеры. Стоит ли теперь рассказывать нарвитянам о том, какими плохими и недобросовестными оказались прежние партнеры? Если это даже и так, то беспокоиться по этому поводу, отстаивать свою точку зрения, выступать в СМИ надо было значительно раньше, задолго до скандала, подорвавшего шансы Нарвы на титул, славу и инвестиции.

После драки кулаками не машут.

Второй печальный момент: в статьях в Narva Linnaleht, посвященных Культурной столице, идет речь о том, что саму борьбу за титул Нарве, оказывается, чуть ли не навязали силой, но «никто и не собирался вести Нарву к победе», потому что «давно пора понять, что наш город никому, кроме нас, не нужен». Словом, кругом одни враги. Что ж, наживать врагов - дело нехитрое. От достойной власти люди ждут иного: умения привлекать партнеров, а не отпугивать их. И, разумеется, умения вести себя корректно в любой ситуации.

Далее публикуем те ответы на вопросы наших читателей, которые председатель городского собрания прислала нам в письменном виде. О содержательности ответов судите сами - на наш взгляд, тут, как говорится, комментарии излишни.

Вопрос: Как пояснила в прессе Хелен Силдна, фирмы не требовали от города дополнительных денег для оплаты своих услуг, а лишь хотели гарантий, что в городском бюджете будут заложены суммы, необходимые для оплаты различных процедур, которые должен выполнить каждый город-кандидат на звание Культурной столицы, в том числе «привлечение международных экспертов, художественного руководителя и художественного совета, сотрудничество с другими городами-кандидатами, международные проекты сотрудничества с деятелями культуры и организация визита оценочной комиссии в Нарву». Большинство Нарвского городского собрания считает проведение вышеназванных процедур необязательными и если да, то почему? Чем аргументируется столь значительное сокращение бюджета заявки (с 210 до 75 тысяч)?

Ответ: Вопрос обсуждался на заседаниях комиссий Городского собрания, и депутаты решили, что суммы 75 000 евро будет достаточно для подготовки заявки для участия во втором туре конкурса на звание Культурной столицы 2024.

Вопрос: Встречалось ли руководство Нарвского горсобрания с руководителями фирм Shiftworks и Creativity Lab после возникновения разногласий по поводу бюджета заявки Нарва-Культурная столица 2024 и если нет, то почему? Разумно ли обвинять в «вымогательстве» фирму, составившую для Нарвы качественную предварительную заявку, которая позволила городу выйти во второй тур конкурса на звание Культурной столицы?

Ответ: Городское собрание утвердило финансирование для подготовки заявки, всей организационной работой занимается городская управа. Встречи в городском собрании с представителями фирм проходили.

Вопрос: Если Нарва займется составлением заявки и примет участие в конкурсе «своими силами», то какие конкретно фирмы или организации займутся составлением заявки? Есть ли уверенность, что деньги не будут потрачены зря и им хватит опыта для составления качественной заявки?

Ответ: На данный момент идет работа над привлечением специалистов к работе по составлению заявки. В Нарве живет много прекрасных талантливых людей, которые, не сомневаюсь, справятся с этой задачей.

Вопрос: Нужно ли вообще Нарве продолжать бороться за титул Культурной столицы? Если в городской казне сейчас сложно найти 200 тысяч евро на составление заявки, то справится ли город с выделением 5-10 миллионов евро на бюджет Культурной столицы, если Нарва этой чести удостоится?

Ответ: Нарва будет бороться за титул Культурной столицы, этот вопрос решен. Вторая часть вопроса содержит ваши личные выводы, поэтому на него ответить сложно. Дело не в сумме, а в качестве работы и аргументированности расходов.

Читайте также:

Если не Культурная столица, то хотя бы Культурная провинция? И уже сейчас - местная фабрика троллей

Дополнено. Нарва продолжит борьбу за титул Культурной столицы: по-настоящему или для «галочки»?

Титул ”Культурной столицы Европы-2024”: собрано около 400 подписей