Переход у «Призмы» будет реконструирован

Дата публикации: Вчера, 12:29 Просмотрено: 167

В редакцию газеты обратилась пожилая жительница Нарвы с просьбой обратить внимание на безопасность пешеходных переходов на проспекте Кангеласте.

Пешеходный переход на этом участке проспекта Кангеласте будет смещен к ул. Раху уже к лету этого года.

«В последнее время городские власти уделяют пристальное внимание безопасности переходов.

На мой взгляд, нужно сделать более безопасным пешеходный переход на проспекте Кангеласте у магазина «Призма». Обстановка там не простая: по две полосы движения в обе стороны, причем совсем рядом от перехода находится и поворот на ул. Даумани, там тоже расположен пешеходный переход.

Полагаю, что переход у магазина «Призма» по проспекту Кангеласте все же опасен - там нет светофора, нет мигающих знаков, а поток машин значителен в обе стороны. Этим переходом активно пользуются дети, идущие в школу, молодые мамы с колясками и пенсионеры, направляющиеся гулять на аллею Пяхклимяэ. Так что я выражаю не только свое мнение, но и мысли тех людей, кто часто переходит проспект в этом месте. Есть ли у городских властей планы улучшить ситуацию с безопасностью на этом участке?».

На запрос редакции отвечает старший специалист отдела Службы проектов Департамента развития и экономики Нарвы Айна Антсон-Манюкевич:

- Пешеходный переход по проспекту Кангеласте, который находится между аллеей Пяхклимяэ и магазином «Призма», реконструируется в рамках проекта «Строительство сети пешеходных и велосипедных дорог в нарвском городском регионе, I этап». Пешеходный переход будет сдвинут примерно на 30 метров в сторону улицы Раху, в результате чего будет построен новый пешеходный переход с пониженными бордюрными камнями, который будет соединять две стороны проспекта. Местом для перехода был выбран участок проспекта Кангеласте, где находится проезжая часть 2+2. Новый пешеходный переход по проекту будет оснащен дополнительным освещением. Также планируется установить соответствующие дорожные знаки и произвести маркировочные работы. Существующий пешеходный переход и нелегальная пешеходная тропа на разделительной полосе будут ликвидированы.

Обращаем внимание на то, что на данном участке, где запроектирован новый пешеходный переход, на данный момент ведутся работы по установке ливневой канализации от AS Narva Vesi. По окончании данных работ AS Narva Vesi восстановит те участки выстроенной велосипедной дорожки, которые были повреждены в ходе установки ливневой канализации.

Софья Боборенко

Фото: Софья Боборенко