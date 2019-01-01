Детальная планировка отдалит экологическое загрязнение Нарвы

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Инициирование детальной планировки Нарвского промпарка, единогласно поддержанное депутатами городского собрания на сессии 24 января, предотвратит разработку известняка, которая одобрена Министерством окружающей среды.

Депутат Михаил Стальнухин (справа) направил в Министерство окружающей среды запрос о целесообразности добычи известняка. Ответ был многообещающий: в случае возражения со стороны местной власти, министерство готово пересмотреть свое решение. Фото: Сергей Трохачев

Предложение об инициировании детальной планировки, отмечается в проекте решения, было представлено целевым учреждением Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus в лице члена правления Теэта Куусмика, который, в соответствии с заключенным 08.01. 2019 г. договором № DP 01/2019 «Об организации и финансировании составления детальной планировки третьего этапа территории Нарвского Промпарка», обязуется оплатить все расходы, связанные с составлением детальной планировки.

Самое интересное, однако, далее: «Территория детальной планировки располагается также в зоне месторождения известняка, таким образом использование этой территории в качестве промпарка исключает возможное использование территории в качестве месторождения».

СМИ уже много раз писали об экологической угрозе, которую принесет с собой разработка известняка буквально в пределах города. Напомним, что и решение Нарвского горсобрания, озвученное председателем Ириной Янович, было однозначным: «Мы не даем разрешения на разработку карьера». Но, видимо, давление сверху было достаточно весомым, в силу чего пришлось прибегнуть к нестандартному ходу.

Тем не менее, не все так просто. По большому счету, как сообщил на сессии главный архитектор Нарвы Иван Сергеев, выступивший с докладом по данному вопросу, указанная детальная планировка не помешает работам в известковом карьере, разрешение на которые получено от Министерства окружающей среды. Возникает таким образом парадоксальная ситуация: министерство, призванное защищать экологию, официально позволяет эту самую экологию испортить, в том числе и путем взрывных работ, как в очередной раз уточнил депутат Алексей Мяги.

Оказывается, как рассказал депутатам вице-мэр Алексей Евграфов, компания Ikaros Grupp уже было приступила к начальным работам по добыче известняка, но не выполнила главное условие – отвод воды, что предусматривалось в проекте. По этому поводу было направлено соответствующее возражение, и «министерство прислушалось», более того, даже запретило какие бы то ни было работы. Теоретически, если компания сумеет откачать воду – а дело это дорогостоящее, подчеркнул вице-мэр, – то разработка известняка может начаться. Но пока выигрыш во времени налицо, и это безусловный плюс.

Мэр города Тармо Таммисте высказался по этому поводу предельно конкретно: детальная планировка – реальная возможность препятствовать разработке известняка, хотя стопроцентной гарантии здесь нет.

В целом «вопрос с бородой», напомнил депутат Алексей Воронов. Понятно, что в первую очередь проблема коснулась руководства технопарков, которое немедленно вступило в переговоры с министерством, в результате чего, как один из путей, было предложено инициировать детальную планировку, кстати, объективно необходимую для развития этой промышленной зоны в виде новых участков общей площадью примерно 77,85 гектаров с правом возведения до трех зданий. Причем речь идет о третьем этапе развития промпарка, в то время как второй этап планируется завершить к маю нынешнего года. Что же касается экологии, то третий этап подразумевает именно «сохранение городских зеленых зон и мест отдыха», которых, естественно, не останется в случае разработки известняка.

Решение горсобрания позволяет хоть на время отодвинуть «известковый беспредел» и сохранить успешно работающую бизнес-среду, благодаря которой в экономику города уже инвестировано более 65 миллионов евро и создано около 500 новых рабочих мест.

Сергей Трохачев