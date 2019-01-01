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Среда обитанияДетальная планировка отдалит экологическое загрязнение Нарвы

Дата публикации: Сегодня, 10:58 Просмотрено: 122

Инициирование детальной планировки Нарвского промпарка, единогласно поддержанное депутатами городского собрания на сессии 24 января, предотвратит разработку известняка, которая одобрена Министерством окружающей среды.

Детальная планировка отдалит экологическое загрязнение Нарвы

Депутат Михаил Стальнухин (справа) направил в Министерство окружающей среды запрос о целесообразности добычи известняка. Ответ был многообещающий: в случае возражения со стороны местной власти, министерство готово пересмотреть свое решение. Фото: Сергей Трохачев

Предложение об инициировании детальной планировки, отмечается в проекте решения, было представлено целевым учреждением Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus в лице члена правления Теэта Куусмика, который, в соответствии с заключенным 08.01. 2019 г. договором № DP 01/2019 «Об организации и финансировании составления детальной планировки третьего этапа территории Нарвского Промпарка», обязуется оплатить все расходы, связанные с составлением детальной планировки.

Самое интересное, однако, далее: «Территория детальной планировки располагается также в зоне месторождения известняка, таким образом использование этой территории в качестве промпарка исключает возможное использование территории в качестве месторождения».

СМИ уже много раз писали об экологической угрозе, которую принесет с собой разработка известняка буквально в пределах города. Напомним, что и решение Нарвского горсобрания, озвученное председателем Ириной Янович, было однозначным: «Мы не даем разрешения на разработку карьера». Но, видимо, давление сверху было достаточно весомым, в силу чего пришлось прибегнуть к нестандартному ходу.

Тем не менее, не все так просто. По большому счету, как сообщил на сессии главный архитектор Нарвы Иван Сергеев, выступивший с докладом по данному вопросу, указанная детальная планировка не помешает работам в известковом карьере, разрешение на которые получено от Министерства окружающей среды. Возникает таким образом парадоксальная ситуация: министерство, призванное защищать экологию, официально позволяет эту самую экологию испортить, в том числе и путем взрывных работ, как в очередной раз уточнил депутат Алексей Мяги.

Оказывается, как рассказал депутатам вице-мэр Алексей Евграфов, компания Ikaros Grupp уже было приступила к начальным работам по добыче известняка, но не выполнила главное условие – отвод воды, что предусматривалось в проекте. По этому поводу было направлено соответствующее возражение, и «министерство прислушалось», более того, даже запретило какие бы то ни было работы. Теоретически, если компания сумеет откачать воду – а дело это дорогостоящее, подчеркнул вице-мэр, – то разработка известняка может начаться. Но пока выигрыш во времени налицо, и это безусловный плюс.

Мэр города Тармо Таммисте высказался по этому поводу предельно конкретно: детальная планировка – реальная возможность препятствовать разработке известняка, хотя стопроцентной гарантии здесь нет.

В целом «вопрос с бородой», напомнил депутат Алексей Воронов. Понятно, что в первую очередь проблема коснулась руководства технопарков, которое немедленно вступило в переговоры с министерством, в результате чего, как один из путей, было предложено инициировать детальную планировку, кстати, объективно необходимую для развития этой промышленной зоны в виде новых участков общей площадью примерно 77,85 гектаров с правом возведения до трех зданий. Причем речь идет о третьем этапе развития промпарка, в то время как второй этап планируется завершить к маю нынешнего года. Что же касается экологии, то третий этап подразумевает именно «сохранение городских зеленых зон и мест отдыха», которых, естественно, не останется в случае разработки известняка.

Решение горсобрания позволяет хоть на время отодвинуть «известковый беспредел» и сохранить успешно работающую бизнес-среду, благодаря которой в экономику города уже инвестировано более 65 миллионов евро и создано около 500 новых рабочих мест.

Сергей Трохачев

Детальная планировка отдалит экологическое загрязнение Нарвы

 

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